La sfârșitul conferinței „România în noul context global”, organizată de G4Food și Economedia, am stat de vorbă cu Alina Mihai. Am întrebat-o pe reprezentanta Alianței Industriei Semințelor din România (AISR), cu ce mesaj plecăm acasă după discuțiile din cadrul evenimentului.
Alina Mihai, directorul executiv al AISR ne-a spus:
„În primul rând, simt nevoia să mulțumesc pentru invitația de a fi, ca asociație, parteneri la acest eveniment.
Este, probabil, unul dintre puținele evenimente în care lumea pare că s-a pus de acord – cel puțin în primul panel. De acord în sensul că este nevoie de o comunicare mai bună între autorități și fermieri, este nevoie de o înțelegere mai atentă a politicilor publice, naționale și europene, de către toți actorii implicați. Pentru că nu mai merge cum mergea înainte și acel „se poate și așa” nu mai funcționează”.
Ea a vorbit și despre contextul în care lucrurile sunt percepute de către fermieri: „Suntem în fața unor schimbări continue – climatice, legislative, de ce nu, chiar și geopolitice. Iar fermierii fac față cu greu noilor provocări.
Astăzi au fost oferite câteva răspunsuri pe care fermierii le așteptau: acela că mediul politic o să fie mai atent la nevoile lor. Și aceasta este una dintre concluziile primului panel. Mă bucur că noi, ca industrie, îi vedem pe fermieri mulțumiți de un rezultat.”
Directorul AISR a evidențiat și rolul pe care inteligența artificială îl are în acest domeniu: „Suntem bucuroși și de faptul că ați adus astăzi invitați din zona de inteligență artificială, pentru că, vrem-nu vrem, acesta este viitorul. Iar în agricultură este nevoie de multă tehnologie și tehnologizare, pentru ca fermierii să poată face față, așa cum spuneam, schimbărilor. Iar AI-ul este parte din această transformare.
Plec cu sufletul împăcat că încă o conferință tematică dedicată agriculturii își găsește locul pe piață și că sunteți, cumva, o portavoce a fermierilor români, și nu numai”, a încheiat Alina Mihai.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți