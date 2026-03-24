VIDEO | Alina Mihai (AISR): „În agricultură este nevoie de multă tehnologie și tehnologizare, pentru ca fermierii să poată face față schimbărilor. AI-ul este parte din această transformare”

24 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Foto: G4Food

La sfârșitul conferinței „România în noul context global”, organizată de G4Food și Economedia, am stat de vorbă cu Alina Mihai. Am întrebat-o pe reprezentanta Alianței Industriei Semințelor din România (AISR), cu ce mesaj plecăm acasă după discuțiile din cadrul evenimentului.

Alina Mihai: „ Au fost oferite răspunsuri pe care fermierii le așteptau”

Alina Mihai, directorul executiv al AISR ne-a spus:

„În primul rând, simt nevoia să mulțumesc pentru invitația de a fi, ca asociație, parteneri la acest eveniment.

Este, probabil, unul dintre puținele evenimente în care lumea pare că s-a pus de acord – cel puțin în primul panel. De acord în sensul că este nevoie de o comunicare mai bună între autorități și fermieri, este nevoie de o înțelegere mai atentă a politicilor publice, naționale și europene, de către toți actorii implicați. Pentru că nu mai merge cum mergea înainte și acel „se poate și așa” nu mai funcționează”.

Ea a vorbit și despre contextul în care lucrurile sunt percepute de către fermieri: „Suntem în fața unor schimbări continue – climatice, legislative, de ce nu, chiar și geopolitice. Iar fermierii fac față cu greu noilor provocări.

Astăzi au fost oferite câteva răspunsuri pe care fermierii le așteptau: acela că mediul politic o să fie mai atent la nevoile lor. Și aceasta este una dintre concluziile primului panel. Mă bucur că noi, ca industrie, îi vedem pe fermieri mulțumiți de un rezultat.”

Directorul AISR a evidențiat și rolul pe care inteligența artificială îl are în acest domeniu: „Suntem bucuroși și de faptul că ați adus astăzi invitați din zona de inteligență artificială, pentru că, vrem-nu vrem, acesta este viitorul. Iar în agricultură este nevoie de multă tehnologie și tehnologizare, pentru ca fermierii să poată face față, așa cum spuneam, schimbărilor. Iar AI-ul este parte din această transformare.
Plec cu sufletul împăcat că încă o conferință tematică dedicată agriculturii își găsește locul pe piață și că sunteți, cumva, o portavoce a fermierilor români, și nu numai”, a încheiat Alina Mihai.

Agricultura României, în noul context global
24 mart.
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Pe termen mediu și lung, jucătorii europeni care vor supraviețui în zona de agrifood vor fi cei care vor reuși să integreze tot mai mult producătorii de materii prime
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Pe termen mediu și lung, jucătorii europeni care vor supraviețui în zona de agrifood vor fi cei care vor reuși să integreze tot mai mult producătorii de materii prime
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Vlad Popescu, Norofert: Fermierii brazilieni sunt mai bine capitalizați decât cei români, iar termenele de plată sunt mai scurte
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Vlad Popescu, Norofert: Fermierii brazilieni sunt mai bine capitalizați decât cei români, iar termenele de plată sunt mai scurte
Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu spune că România a reacționat prea târziu în cazul Mercosur / Vicepreședintele PE cere o poziție națională clară și protejarea fondurilor pentru agricultură
Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu spune că România a reacționat prea târziu în cazul Mercosur / Vicepreședintele PE cere o poziție națională clară și protejarea fondurilor pentru agricultură
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Există, într-adevăr, problema transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Există, într-adevăr, problema transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta
Conferința G4Food & Economedia | Adelina Dabu, Concordia: Oportunitățile acordului Mercosur sunt greu de evaluat în acest moment. Impactul real ține de integrarea în lanțurile europene
Conferința G4Food & Economedia | Adelina Dabu, Concordia: Oportunitățile acordului Mercosur sunt greu de evaluat în acest moment. Impactul real ține de integrarea în lanțurile europene

Castravetele și dovlecelul, recomandate în diabet / Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabetolog, explică beneficiile acestor legume, dar și de ce ele nu sunt suficiente într-o dietă echilibrată
Castravetele și dovlecelul, recomandate în diabet / Dr. Sorina Ispas, medic specialist diabetolog, explică beneficiile acestor legume, dar și de ce ele nu sunt suficiente într-o dietă echilibrată
