După aproape 25 de ani de muncă în Italia, Iosif Somu și soția sa s-au întors în România și au pornit o afacere de familie în județul Brașov, axată pe producția de brânzeturi artizanale inspirate din tradiția italiană. Sub brandul Lăptăria lui Giuseppe, cei doi produc pecorino, ricotta, mozzarella, caciotta morbida, dar și iaurt sau kefir, conform Economedia.

Tehnician veterinar zootehnist, Somu a lucrat înainte de plecare la Stațiunea de Cercetare pentru Creșterea Bubalinelor din Brașov. Plecarea din țară nu era în plan. „Eu n-aveam de gând să plec. Ce nu faci acasă nu faci nicăieri”, spune brașoveanul.

Ajuns în Italia în 1994, începutul a fost dificil. „A fost foarte greu, la început”.

După o perioadă de muncă pe șantier, a ajuns să se ocupe de o microfermă în Umbria, unde a acumulat experiență solidă în agricultură. Ferma s-a dezvoltat în timp, ajungând la sute de hectare și efective importante de animale.

Întoarcerea în România a rămas un obiectiv constant. „Asta a fost ideea de la început: să mă întorc înapoi acasă”.

Decizia a venit pe fondul restrângerii activității din Italia și al schimbărilor observate în țară. „Am văzut că se schimbă lucrurile. Noi veneam de două-trei ori pe an acasă, poate și mai des. Se vedea o creștere în țară, se vedeau schimbări”.

În 2018, Iosif Somu și soția sa s-au întors definitiv. „Am decis și așa a fost”.

După o perioadă de lucru la o fermă din zona Făgărașului, a pornit propria afacere, orientându-se către lactate de inspirație italiană.

„Am zis: hai să facem altceva, să aduc ceva nou, să facem alt tip de brânzeturi, adică să facem brânzeturi maturate, ca pecorino, și proaspete, tip mozzarella”, a spus Iosif Somu, pentru Economedia.

„Ar fi bine să vină mai mulți să investească, să aducă ceea ce s-a învățat acolo, să punem în practică la noi”

Investiția inițială a fost de 110.000 de euro, din care 37.000 de euro au provenit din fonduri pentru firme la început de drum. Lansarea a fost urmată de dificultăți, inclusiv pandemia.

„Am început să procesăm, dar a fost un pic greu. Și acum e greu. (…) Dar ne-am format o clientelă, am rezistat”.

Recent, afacerea s-a extins printr-un proiect finanțat prin AFIR, cu o a doua unitate de procesare, într-o locație concesionată pe 49 de ani, cu o capacitate de 2.000-3.000 de litri de lapte pe zi.

„A fost foarte greu. Au fost destule probleme. Acum suntem funcționali”.

Investiția totală a ajuns la aproximativ 400.000 de euro. Astăzi, familia Somu produce circa 20 de sortimente de brânzeturi și lactate, folosind lapte integral, de la ferme locale.

“Și prețul e pe măsură, pentru că toate sunt produse naturale, cu lapte integral, nu degresăm, nu folosim aditivi sau alte surse. Cum e laptele așa este produsul”.

În 2024, firma Craft Brânzeturi a avut o cifră de afaceri de aproximativ 502.000 de lei și un profit de circa 20.000 de lei.

Întrebat dacă a meritat întoarcerea, răspunsul este clar:

„Da, da, sigur a meritat. Ar fi bine să vină mai mulți, să vină, să investească, să aducă ceea ce s-a învățat acolo, să punem în practică la noi, avem posibilități foarte mari și avem tot ce ne trebuie. Nu ne lipsește nimic”.

