Când spunem hamei, spunem bere, pentru că, în lipsa acestei plante aromatice cu totul aparte ca gust și aromă, băutura preferată a verii nu ar fi posibilă. Însă un producător cunoscut de bere artizanală din Italia s-a gândit să folosească florile de hamei pentru a aromatiza apa.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Astfel, încercarea producătorului de bere artizanală Baladin a dus la o băutură răcoritoare fără alcool cu aromă de hamei. Se numește Acqua di Luppolo și a fost realizată în două versiuni: cu zahăr sau cu îndulcitori, informează mai multe publicații italiene de sector. O posibilă alternativă la berea fără alcool, o băutură răcoritoare care amintește de bere dar are și partea specifică de dulce.

Aroma de hamei este extrasă folosind o tehnologie cu microunde

Noutatea o reprezintă tehnologia de extracție utilizată în laboratoarele Baladin: extracția cu ajutorul microundelor a uleiurilor esențiale din varietatea de hamei Cashmere. Un proces care evită alcoolul, solvenții și aditivii, păstrând notele aromatice ale hameiului și alte componente aromatice extrase astfel din pepene galben, cocos, ananas și citrice, care mai sunt conținute în diferitele variante ale băuturii.

Băutura combină hamei, pelin, chinină și suc de lămâie, generând o surprinzătoare culoare alb opalescentă, semn al bogăției uleiurilor esențiale aflate în suspensie. Fiecare sticlă conține echivalentul a șase flori proaspete de hamei.

Un design între stilul vechi de farmacie și Pop Art

Acqua di Luppolo se prezintă într-o sticlă transparentă de 33 cl, cu dop cu filet, inspirată de recipientele de farmacie. Eticheta, în stil Pop Art, pune în centru o floare de hamei pe un fundal într-o paletă de șase culori, creând un contrast care îmbină artizanalul cu modernitatea.

Este propusă în două versiuni, cu zahăr și cu îndulcitori, având ca target pasionații de plante și persoanele în căutarea unor experiențe noi și a băuturilor inovative.