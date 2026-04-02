Wolt, platforma de comerț local care conectează utilizatorii cu restaurantele și magazinele preferate din orașele lor, anunță o evoluție a structurii sale de conducere în România.

Ca parte a unei strategii regionale mai ample de eficientizare a operațiunilor și de sporire a impactului local, Alexandru Ștefan, Head of Account Management, își extinde rolul, preluând responsabilitatea suplimentară de Country Lead pentru Wolt România. Această tranziție asigură continuitatea businessului, poziționând, în același timp, un lider puternic în fruntea planurilor ambițioase de creștere ale Wolt pe piața românească.

Un lider cu rezultate pentru o piață aflată la maturitate

Alexandru Ștefan este o figură bine cunoscută în mediul de afaceri românesc, aducând o experiență de aproape 20 de ani în roluri comerciale și de leadership de nivel înalt. Fiind un pilon principal al echipei în ultimii aproape trei ani, Alexandru a avut un rol esențial în extinderea rețelei de parteneri comerciali ai platformei și în aprofundarea parteneriatelor la nivel național.

„Alexandru aduce o combinație puternică de profunzime operațională, claritate strategică, rigoare analitică și o mentalitate orientată către parteneri. El a fost o parte vitală a succesului companiei în România, încă din 2023. Avem încredere că, sub conducerea sa, Wolt va continua să își consolideze prezența locală, oferind o valoare și mai mare clienților noștri, curierilor și miilor de afaceri pe care le susținem”, a declarat Matko Katanec, Head of Marketplace pentru Europa Centrală în cadrul Wolt.

- articolul continuă mai jos -

Continuitate și stabilitate

Noua structură este concepută pentru a menține operațiunile locale ale Wolt agile și strâns aliniate cu motorul de inovare global al companiei. Prin numirea unui lider din cadrul echipei de bază existente, Wolt garantează că procesele actuale, relațiile cu partenerii și standardul ridicat de servicii la care se așteaptă utilizatorii români vor rămâne neschimbate.

„Sunt onorat să preiau această responsabilitate într-un moment atât de important pentru Wolt în România. Obiectivul meu este clar: să construiesc pe fundația incredibilă pe care am stabilit-o și să mă asigur că Wolt rămâne cel mai de încredere partener pentru comerțul local. Avem o echipă talentată aici, iar angajamentul nostru față de piața din România – partenerii noștri, clienții noștri și orașele pe care le deservim – este mai puternic ca niciodată”, a adăugat Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead, Wolt România.

Creșterea în România

Wolt operează în 34 de orașe, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Această evoluție la nivel de leadership reflectă tranziția Wolt de la un startup în plină ascensiune, la un lider de piață matur, dedicat sustenabilității pe termen lung și impactului economic local.