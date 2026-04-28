Un celebru lanț de patiserii din România readuce sandvișul cu parizer în ediție limitată, înainte de 1 Mai

28 apr. 2026, Comunicate de presă
Sursa foto: Luca

Lanțul românesc LUCA relansează sandvișul cu parizer sub sloganul „De poftă, nu de nostalgie”, într-o ediție limitată disponibilă din 28 aprilie în toate unitățile din țară.

Produsul păstrează o formulă simplă, construită în jurul ingredientelor considerate esențiale: parizer, ardei kapia proaspăt și muștar clasic, servite într-o chiflă. Reprezentanții companiei spun că au mizat pe „parizer cinstit” și pe o rețetă fără adaosuri inutile, în linie cu reacțiile primite la prima lansare.

Sandvișul a fost introdus inițial în 2025 și a generat un val de reacții online, devenind unul dintre cele mai discutate produse din oferta brandului. Potrivit companiei, popularitatea a fost susținută de postări organice și recomandări între consumatori, produsul atrăgând atât clienți familiarizați cu gustul, cât și tineri curioși.

Relansarea din acest an este legată și de perioada de 1 Mai, când astfel de gustări sunt asociate cu ieșirile la iarbă verde și mesele informale. „Pentru o generație, acest sandviș este nostalgie trăită. Pentru alta, este o descoperire”, au transmis reprezentanții brandului.

Produsul este disponibil în peste 180 de locații operate de Tinervis Group, compania care deține brandul LUCA, și poate fi comandat și prin platformele de livrare partenere.

Tinervis Group, fondată în 2010, operează exclusiv rețeaua LUCA și a început extinderea internațională în 2024, odată cu deschiderea primelor unități din Polonia.

Bielorusia forțează agricultura pe pământurile contaminate de la Cernobîl/ Specialiștii spun că e periculos
Bielorusia forțează agricultura pe pământurile contaminate de la Cernobîl/ Specialiștii spun că e periculos
21 de tipuri de pește ușor de gătit / Ghidul complet: cum îl alegi și care sunt cele mai sănătoase opțiuni, potrivit specialiștilor
21 de tipuri de pește ușor de gătit / Ghidul complet: cum îl alegi și care sunt cele mai sănătoase opțiuni, potrivit specialiștilor
Acordul UE-Mercosur/ Interviu cu Ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo: „Este o șansă reală, mai ales pentru exporturile românești industriale și produsele agricole”
Acordul UE-Mercosur/ Interviu cu Ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo: „Este o șansă reală, mai ales pentru exporturile românești industriale și produsele agricole”
Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică”
Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică”
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă