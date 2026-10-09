Un bărbat a ajuns la camera de gardă ORL în noaptea de Revelion după ce soția sa i-a introdus piftie în ureche, în încercarea de a-i calma durerea. Femeia nu mai avea usturoi în casă, așa că a apelat la un preparat tradițional care conținea acest ingredient. Povestea a fost relatată de Dr. Cristina Goanță, medic primar ORL, în cadrul Pretty Mama Podcast, unde a vorbit despre remediile din popor folosite pentru durerile de ureche și riscurile pe care acestea le pot ascunde.

Piftie în ureche, în noaptea de Revelion. Cum a ajuns un pacient la camera de gardă

Medicul și-a amintit de un caz întâlnit în perioada în care făcea gărzi, când un pacient a ajuns la spital după ce încercarea de a-și calma durerea de ureche cu un remediu improvizat a agravat situația.

„Am avut într-un an, pe vremea când încă făceam gărzi, un pacient care a venit cu soția în noaptea de Revelion pentru că îl durea urechea și nu mai avea usturoi în casă. Atunci doamna i-a băgat piftia în ureche, pentru că aia avea usturoi și, ce credeți, l-a durut mai tare și au venit la camera de gardă să scot piftia”, a povestit Dr. Cristina Goanță.

Dincolo de caracterul neobișnuit al întâmplării, medicul spune că astfel de situații nu sunt chiar atât de rare. Pacienții ajung uneori la cabinet nu pentru că remediile populare nu au funcționat, ci pentru că nu mai pot îndepărta ceea ce și-au introdus în ureche.

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„Oamenii vin nu atât să-mi spună «mi-am pus usturoi și nu mi-a trecut», ci «mi-am pus usturoi și nu-l mai pot scoate»”, a explicat medicul.

Usturoi, ulei cald și țigări introduse în ureche

Usturoiul nu este singurul remediu din popor folosit în încercarea de a trata durerile de ureche. În discuția din podcast, Dr. Cristina Goanță a amintit și alte practici care continuă să fie folosite, deși pot provoca leziuni. Pe lângă usturoi, medicul a meționat și introducerea uleiului cald în ureche, precum și folosirea unei țigări în cadrul unor practici tradiționale.

Mesajul medicului este categoric: nu trebuie introduse în ureche usturoi, ulei sau alte substanțe după ureche, fără recomandare medicală.

„Acum trebuie să apreciem creativitatea. Eu apreciez, I’m not judging”, a spus medicul, cu umor, referindu-se la povestea pacientului cu piftie. Apoi a explicat de ce astfel de improvizații pot avea consecințe.

„Nu pentru că usturoiul arde, de exemplu, și pot apărea diverse traume ale conductului, ale timpanului. Deci nu ne introducem chestii în ureche.”

Nici bețișoarele de urechi nu sunt lipsite de riscuri

Avertismentul medicului nu se referă doar la remediile tradiționale. Chiar și un obiect folosit frecvent pentru igiena urechilor poate provoca probleme atunci când este introdus în conductul auditiv.

„Mie nu-mi plac nici măcar bețișoarele pe care le introducem în ureche, pentru că văd infecții de la ele, văd perforații de timpan de la ele. Deci, de principiu, nu ne introducem nimic în ureche”, a subliniat Dr. Cristina Goanță.

Recomandarea sa este ca persoanele care au dureri, senzație de ureche înfundată sau alte simptome să ceară sfatul unui medic, în loc să încerce să rezolve problema prin metode improvizate.

„Dacă avem nevoie, mergem la medic și ne introduce el sau ne spune ce să introducem”, a explicat medicul.