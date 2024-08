Tomate cultivate în România au obținut trei diplome, inclusiv un premiu 1, la Festivalul Tomatelor de la Bruxelles / Cultivatorii români participă cu bani din propriile buzunare: „Nu ne ajută nimeni”

Tomate cultivate în România au obținut trei diplome la Festivalul Tomatelor de la Bruxelles, inclusiv un premiu 1 câștigat de Florin Bidașcă la categoria Cherry cu un soi nord-american. Celelalte două diplome au fost un premiu 2 (Sorina Andrei cu soiul Summer Love) și un premiu 3 (Luminița Poujade cu soiul Mortage Lefter bicolore).

Cultivatorul român a primit premiul 1 pentru tomatele sale din soiul Karma Miracle. În competiția din Belgia, tomatele sunt evaluate după aspect și gust. Florin și colegii săi din proiectul „Semințe cu suflet” cultivă tomatele în medii controlate din solarii, deoarece afară, în Timiș și Constanța, de unde sunt membrii echipei României, este prea cald. „Roșiile afară se fac din ce în ce mai greu”, a declarat cultivatorul, pentru G4Food.

Acești colecționari pasionați de semințe recuperează și salvează soiuri vechi de tomate, „semințe pentru generațiile viitoare”.

Participarea la festival a fost finanțată de cultivatori din propriile buzunare, fără niciun fel de sprijin extern. „Nu ne ajută nimeni, totul este din banii noștri”, a spus Bidașcă.

Întrebat în ce condiții sunt transportate tomatele la Bruxelles, Florin a spus: „Le ducem în condiții normale. Eu am un Peugeot 207, am mers până la Timișoara și de la Timișoara ne-am strâns cu toții și am închiriat o dubiță, un Ford Transit.”

Anul acesta, Bidașcă a cultivat în jur de 230 de soiuri și a reușit să ajungă la Bruxelles cu 60-70 dintre ele.

El a precizat că nu au participat cu tomate românești deoarece acestea „sunt un pic mai sensibile” și nu ar fi rezistat pe drum deoarece se coc mai repede.

Bidașcă și colegii săi nu obțin bani din producția de semințe, pe care le donează la diferite evenimente. Ei câștigă bani din vânzarea surplusului de tomate.

Karma Miracle produce fructe ușor aplatizate, de aproximativ 30-50 de grame fiecare. Fructele sunt roz-verde-violet, cu pulpă roz-verde și au coaja subțire.

Acest soi este un produs al „Proiectului Karma”, inițiat de Karen Olivier din Canada și Marsha Eisenberg din Florida, și a fost numit după „KARen” și „MArsha”.