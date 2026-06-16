Automatizarea proceselor de gătit, integrarea discretă a tehnologiei și dezvoltarea electrocasnicelor multifuncționale sunt câteva dintre direcțiile care influențează piața locuințelor moderne, potrivit informațiilor prezentate de compania Miele în cadrul evenimentului Novelty Day, organizat la București.

Reprezentanții companiei susțin că utilizatorii acordă o atenție tot mai mare confortului și economiei de timp, iar producătorii răspund prin dezvoltarea unor produse care necesită mai puține intervenții și simplifică activitățile cotidiene.

Tehnologia devine mai puțin vizibilă pentru utilizator

Una dintre tendințele evidențiate este integrarea tehnologiei într-un mod cât mai discret. În locul comenzilor complexe, noile generații de electrocasnice sunt proiectate pentru a automatiza anumite procese și pentru a reduce numărul de decizii pe care utilizatorul trebuie să le ia în timpul folosirii aparatului.

În acest context, compania a prezentat o nouă generație de plite cu inducție care utilizează senzori integrați în vase pentru monitorizarea temperaturii și ajustarea automată a nivelului de putere în timpul preparării alimentelor.

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De asemenea, au fost prezentate soluții de conectivitate care permit comunicarea între diferite aparate din bucătărie, precum și instrumente bazate pe inteligență artificială care pot oferi recomandări privind parametrii de gătire.

„Observăm că alegerea electrocasnicelor nu mai este determinată exclusiv de performanță. Utilizatorii acordă o atenție tot mai mare modului în care produsele se integrează în rutina zilnică și contribuie la economie de timp, confort și eficiență”, au declarat reprezentanții Miele România.

Bucătăriile deschise influențează designul electrocasnicelor

Potrivit companiei, integrarea tot mai frecventă a bucătăriei în zona de zi a locuinței determină producătorii să acorde mai multă atenție aspectului vizual al aparatelor.

Astfel, electrocasnicele sunt concepute pentru a se integra mai ușor în mobilier, iar suprafețele de gătit devin mai flexibile, permițând utilizatorilor să amplaseze vasele în funcție de propriile preferințe.

Designul minimalist și reducerea elementelor vizibile de control reprezintă alte direcții urmărite de producători în dezvoltarea noilor generații de aparate pentru bucătărie.

Cererea pentru produse multifuncționale este în creștere

În zona produselor destinate întreținerii locuinței, accentul se mută către aparate care pot îndeplini mai multe funcții simultan.

Date prezentate de Miele arată că valoarea segmentului aspiratoarelor verticale fără fir care includ și funcția de spălare s-a dublat în perioada 2022-2024. Potrivit companiei, în 2024 unul din zece aspiratoare verticale vândute era dotat și cu funcție de curățare umedă.

Reprezentanții producătorului consideră că această evoluție reflectă interesul consumatorilor pentru soluții care reduc timpul alocat activităților casnice și simplifică întreținerea locuinței.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și noi modele de aspiratoare verticale, inclusiv variante care combină aspirarea și spălarea pardoselilor într-o singură etapă.

Potrivit companiei, flexibilitatea în utilizare, integrarea discretă a tehnologiei și multifuncționalitatea se numără printre principalele direcții care influențează dezvoltarea noilor generații de electrocasnice pentru locuințele moderne.