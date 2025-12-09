Sute de berze găsite moarte în apropiere de Madrid, victime ale gripei aviare

Aproximativ 400 de berze au fost găsite moarte, victime ale gripei aviare, de-a lungul unui râu din regiunea Madrid, în Spania, au anunţat marţi autorităţile locale, care vor efectua analize suplimentare pentru a determina gravitatea virusului, transmite marţi AFP, transmite Agerpres.

“Comunitatea Madrid efectuează analize suplimentare în urma descoperirii unui număr mare de berze moarte, pe malurile râului Manzanares”, în oraşul Getafe, în zona metropolitană Madrid, a anunţat regiunea într-un comunicat.

Deşi autorităţile au detectat un focar de gripă aviară slab patogenă (LPAI) în urmă cu câteva zile, ele suspectează în prezent, “având în vedere numărul mare de indivizi decedaţi”, prezenţa unui focar de gripă aviară înalt patogenă (HPAI).

Regiunea Madrid a explicat că aşteaptă “în prezent rezultatele probelor trimise la laborator (…) sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei”.

“În ipoteza în care rezultatele privind înalta patogenitate se confirmă”, măsurile de supraveghere vor fi întărite, se specifică în comunicat.

Sunt deja aplicate “măsurile pentru focarele de gripă aviară înalt patogenă”, precum “interzicerea creşterii raţelor şi gâştelor împreună cu alte specii de păsări, creşterea păsărilor în aer liber, limitarea vizitelor la instalaţiile de creştere sau controlul aprovizionării cu apă pentru a asigura faptul că aceasta nu a fost contaminată”.

În comunicat se precizează că “această gripă ar putea fi transmisă la oameni prin mucoase, cu un efect similar celui al gripei sezoniere, deşi în Europa nu s-a constatat niciun caz de transmitere prin contact direct. Ea nu poate fi contractată prin consumul de produse derivate din păsări”.

În total, peste 200 de focare de gripă aviară au fost deja identificate în fermele de păsări din Europa în acest sezon, un nivel mai ridicat comparativ cu anii precedenţi, chiar dacă este în continuare departe de miile de ferme afectate în timpul ultimului vârf epizootic din 2022, când au fost sacrificate zeci de milioane de păsări.