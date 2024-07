Sunt student, ce mănânc? Ioana petrece timp cu alți studenți în bucătăria de la cămin, uneori cu un podcast în fundal: ,,Din momentul în care am început să îmi fac un grup de prietene am început și să gătim împreună”

Bucătăriile din căminele studențești pot fi locuri în care studenții leagă prietenii, povestesc experiențe personale, schimbă idei de rețete sau chiar descoperă gătitul împreună. Cel puțin asta este experiența Ioanei C., studentă în București, care stă la cămin.

Ea a început să gătească în a doua parte a anului universitar, iar când și-a făcut prietene s-au apucat împreună de gătit. „În primul semestru nu prea foloseam bucătăria de la cămin. În Grozăvești este câte o bucătărie pe etaj și din momentul în care am început să îmi fac un grup de prietene am început și să gătim împreună. În ultimele șase luni am folosit bucătăria pentru gătit aproximativ de două ori pe zi, de obicei după ce veneam de la facultate și seara”, a declarat ea pentru G4Food.

Studenta compară bucătăria de la cămin cu camera în care mai gătea uneori: „Mi se pare foarte folositoare bucătăria pentru că e mult mai ușor să te desfășori. Camera de cămin este relativ mică, iar în bucătărie nu se mai pune problema că rămâne mirosul de mâncare sau se fac aburi și e prea cald apoi. În cameră am o plită mică și dacă îmi doream să gătesc ceva mai complex dura foarte mult, nu puteam să pun mai multe chestii pe foc în același timp.”

De asemenea, studenții preferă mâncărurile care se gătesc ușor și care nu necesită prea mult timp de preparare. „Cred că cel mai des am mâncat paste sau orez cu pui pentru că se prepară repede și sunt și simplu de făcut. Cele mai multe mâncăruri am învățat să le prepar chiar anul acesta, de obicei cu mama în telefon care să îmi dea sfaturi”, a adăugat Ioana.

Ioana face cumpărături săptămânal, pe lista ei de ingrediente de bază se află: lapte, ouă, diferite tipuri de paste, piept de pui, orez, cartofi. Ea nu gătește mâncăruri complicate: „Tot ce gătesc este relativ simplu și mi se pare că toată lumea știe să le prepare.”

Orezul pe care îl prepară este foarte apreciat. „Colegele mele de la cămin spun că orezul meu este cel mai bun”, se mândrește tânăra.

Bucătăria comună devine astfel un loc de socializare și colaborare pentru Ioana deoarece se întâlnește cu colegele sale, iar fiecare dintre ele vine cu altceva la masă „Cel puțin fetele de pe etajul meu folosesc bucătăria pentru a găti și ne întâlnim, mai ales seara, și mai vedem fiecare ce mai mănâncă”, mai spune ea.

Gătitul împreună cu colegii poate fi mult mai distractiv și interesant, potrivit Ioanei: „Mai stăm la vorbă până mai fierbe apa, până mai cureți cartofii și tot așa. Eu mereu gătesc cu colega mea de cameră și mai mereu punem muzică sau ne punem câte un videoclip sau podcast în fundal.”

Atmosfera petrecută în bucătăria de la cămin, alături de colegi, este una prietenoasă, unde experiențele sociale sunt autentice. „Îmi plac momentele când acaparez bucătăria și mai vin oameni pentru a găti și ne împrietenim cu toții sau când se aude că se gătește și vin fetele de pe etajul meu și pur și simplu facem o masă mare și stăm toate la vorbă și mâncăm împreună”, ne-a mai povestit Ioana.

