Sunt student, ce mănânc? Geanta frigorifică, metoda prin care unii studenți din provincie, precum Mara, aleg să își aducă mâncarea de acasă / „Sfântul” retailer de la care preferă să își cumpere alimente

Mara Blîndu este o studentă care a venit tocmai din Arad ca să studieze în Capitală. Aceasta se numără printre tinerii care nu merg doar la facultate, ci au și un job pe lângă. Din cauza distanței, părinții îi trimit tinerei, prin rude sau cunoștințe, alimente care sunt vidate, cum ar fi cârnați, șuncă sau diferite borcane cu zacuscă, compot sau ceva cu care să gătească ea, „cum ar fi bulionul”. Când se duce acasă, tânăra ia cu ea o geantă frigorifică pentru a avea în ce să aducă mâncare.

Ca preferințe culinare, Mara este o persoană destul de deschisă. Îi place să mănânce „absolut orice”, nu are probleme dacă mâncarea este congelată, iar ea trebuie s-o reîncălzească și nici dacă o gătește ea sau altcineva. „Iarăși nu am probleme dacă este mâncare asiatică, mâncare italiană, chiar sunt deschisă să încerc cât mai multe chestii”, spune Mara. Ea adaugă că, aflându-se în București și având la dispoziție restaurante de toate specificurile culinare, consumă cât mai multe tipuri de mâncare, libaneză, greacă și tot ce se poate.

Întrebată dacă risipește alimente, studenta este sinceră. „Din păcate, da, am făcut risipă de mâncare!”, a recunoscut Mara pentru G4Food. Tânăra ne povestește cum se întâmpla să nu ajungă acasă și, pentru că lucrează la un restaurant, putea să mănânce acolo. Astfel, nu apuca să consume mâncarea pe care și-o făcea, fiind nevoită ca la un moment dat s-o arunce.

De obicei, Mara își face, în timpul studiilor, cumpărăturile alimentare la începutul lunii, când primește bonurile de masă de la locul de muncă. „Luam cât mai multe, să am din ce să-mi fac”, spune studenta care remarcă faptul că, atunci când pe parcursul lunii rămânea fără gem, cartofi, legume, carne, condimente, mâncare congelată, cumpăra doar ingredientele stricte pentru rețeta pe care dorea să o facă. De asemenea, se gândea să cumpere în așa fel încât să poată face o rețetă versatilă. „Dacă îmi rămân alimente, atunci să pot să fac mai multe rețete din alimentele respective”, precizează Mara.

„De obicei îmi place să fac cumpărăturile la sfântul Lidl”

Mara ne spune că este foarte atentă la preț când cumpără alimente. Fiind studentă, trebuie să aibă grijă de bani. „Nu dispun de un buget nelimitat”, mai spune tânăra, care susține că produsele trebuie în același timp să fie și de calitate „adică să fie un raport destul de bun între preț și calitate”.

„De obicei îmi place să fac cumpărăturile la sfântul Lidl”, spune Mara râzând. Acesta e locul din care ea își ia de obicei mâncarea, pentru că ea consideră că au produse de calitate la preț acceptabil.

Studenta ne mai spune că datorită faptului că lucrează într-un restaurant a ajuns să mănânce foarte multă mâncare gătită acolo. Îi place să gătească și singură, mai ales atunci când se satură de felurile pe care le mănâncă de obicei la locul de muncă. Ea afirmă că, dacă nu lucra la un restaurant, probabil îi plăcea să comande mâncare gătită de două, trei ori pe săptămână.

Programul încărcat îi dă peste cap mesele

„Am ajuns în ultimele luni să-mi cumpăr mai mult mâncare congelată, pentru că nu aveam timp să-mi gătesc, mai ales în timpul sesiunii, dar aș prefera să-mi cumpăr mâncare fresh”, spune Mara, referindu-se la alimentele din care, ulterior, poate găti.

Mara ne mai spune că ea nu reușește să respecte orele de masă, mai ales atunci când este la facultate. Din când în când, tânăra reușește să mănânce micul dejun, prânzul de obicei îl sare și mănâncă cina destul de târziu. Sau i se mai întâmplă să nu mănânce micul dejun, ci doar prânzul după facultate, iar apoi cina. De altfel, există și zile în care aceasta mănâncă doar cina, atunci când ajunge la locul de muncă, dar și zile când poate să mănânce toate cele trei mese din zi. „Dar haotic, niciodată nu reușesc, când sunt la facultate, să mănânc în fiecare zi la aceleași ore”, a explicat Mara.

Studenta încearcă să evite anumite alimente care îi provoacă alergii. Printre acestea se numără pâinea cu gluten, alimentele foarte mult procesate – salamul, parizerul, șunca presată -, alimente care conțin foarte mult zahăr, la fel și pastele obișnuite. Consumă doar paste integrale.

Mara ne mai spune că nu are un anumit buget la care să se limiteze, doar că acest lucru o face pur și simplu în mod inconștient, reglându-și bugetul în funcție de câți bani mai are la momentul respectiv.

În ceea ce privește alcoolul, tânăra bea foarte rar, preferând să-și cheltuie banii pe mâncare. Iar momentele în care consumă alcool, ne spune tânăra, sunt doar atunci când vrea să complimenteze mâncarea pe care o mănâncă. „Spre exemplu, un păhărel de vin care să amplifice gustul mâncării pe care o consum, mai ales dacă face tata o fripturică bună de pui, de rață, de iepure, de orice. Dacă e și un vin pe lângă, nu se compară!”, adaugă aceasta.

„Prefer mâncarea gătită în casă, oriunde, oricum, în detrimentul oricărui fel de mâncare, nimic nu se compară cu mâncarea gătită… de oricine, de mama, de mătușa, de bunica, de tata, de oricine!”, concluzionează Mara.

