Stadio Unirii devine Stadio Café Popular / Noul concept all-day mizează pe nostalgie și vizite mai frecvente

25 oct. 2026, Comunicate de presă
Stadio Unirii devine Stadio Café Popular / Noul concept all-day mizează pe nostalgie și vizite mai frecvente
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Cuprins
  1. De ce a fost schimbat Stadio Unirii
  2. Parte dintr-o strategie mai amplă

Stadio Unirii s-a transformat în 2026 în Stadio Café Popular, după un amplu proces de rebranding și reamenajare. Schimbarea vizează nu doar designul restaurantului, ci și poziționarea, meniul și experiența oferită clienților urbani.

Restaurantul este situat pe Bulevardul Unirii nr. 1, chiar în fața Palatului Parlamentului din București.

Stadio Café Popular este prezentat de companie drept un restaurant all-day, cu o identitate inspirată din anii ’80-’90. Estetica retro este reinterpretată într-o formulă actuală, adaptată publicului urban și obiceiurilor moderne de consum. Compania spune că noul spațiu își propune să fie accesibil, relaxat și potrivit pentru orice moment al zilei.Conceptul mizează pe familiaritate, confort și socializare, fără presiunea unei ocazii speciale sau a unei etichete formale.

De ce a fost schimbat Stadio Unirii

Locația face parte din portofoliul Stadio Hospitality Concepts din 2014 și a fost dezvoltată integral de grup. Potrivit companiei, vechiul Stadio Unirii avea nevoie de o identitate mai clară și de un motiv mai puternic pentru revenire.

Transformarea a pornit astfel de la o problemă de poziționare, nu doar de la dorința unei schimbări vizuale. Noul concept a fost construit în jurul unei estetici retro și al unui meniu gândit pentru consum mai frecvent.

Rebrandingul a vizat designul, meniul și tonul de comunicare, care a devenit mai tânăr și mai apropiat. Compania spune că noua identitate urmărește o relație mai directă și mai relaxată cu publicul restaurantului. Schimbarea este prezentată drept o repoziționare de business, nu doar ca o simplă renovare sau schimbare de imagine. Obiectivul este crearea unui nou motiv de consum și stimularea frecvenței vizitelor, nu doar a ieșirilor ocazionale.

Parte dintr-o strategie mai amplă

Repoziționarea Stadio Café Popular face parte din strategia grupului de a dezvolta concepte cu identități distincte. Fiecare locație ar urma să aibă un rol mai clar în portofoliu și o relație mai bine definită cu publicul. Compania spune că această direcție răspunde schimbărilor din piață și evoluției obiceiurilor de consum urban.

Prin transformarea Stadio Unirii, grupul încearcă să mute accentul de la ocazie la frecvență și familiaritate.

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