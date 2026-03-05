Județul Vâlcea găzduiește, în perioada 7-8 martie 2026, prima ediție a programului „Oltentic Muse”, o inițiativă care reunește peste 40 de parteneri privați și opt localități într-un demers comun de promovare a destinației turistice. Proiectul este organizat de Oltentic și EconomieRurala.ro și urmărește consolidarea imaginii județului ca destinație construită în jurul identității locale.

Localitățile implicate în această primă ediție sunt Govora, Drăgășani, Costești, Horezu, Vaideeni, Măldărești, Bujoreni și Băile Olănești.

Program construit pentru comunitate și vizitatori

Organizatorii spun că inițiativa nu se adresează doar industriei HoReCa sau mediului de afaceri, ci și turiștilor interesați de experiențe autentice, comunității locale, producătorilor din județ, jurnaliștilor și creatorilor de conținut, investitorilor și reprezentanților administrației publice.

Un obiectiv central este aducerea la aceeași masă a antreprenorilor locali și a instituțiilor publice, într-un cadru de colaborare.

„Administrația publică contribuie la succesul acestui eveniment cu expertiză, prin implicarea specialiștilor din structurile-cheie și prin sprijin instituțional, însă fără alocare bugetară pentru organizarea ediției 2026. Ne-am dorit mult să venim cu acest model și să arătăm că se poate printr-un parteneriat calibrat, făcând apel la resursele pe care deja le avem în comunitate, fără să punem presiune pe bugetul public local, într-un an dificil din punct de vedere economic”, declară Raluca Dumitrana, fondatoarea EconomieRurala.ro și organizatoarea evenimentului Oltentic Muse.

Peste 40 de parteneri privați implicați

Ediția din primăvara anului 2026 este realizată prin implicarea directă a peste 40 de unități de cazare, restaurante, crame și producători locali care participă la promovarea județului.

„Ne dorim să construim un model prin care comunitatea locală își asumă rolul de ambasador al propriei identități. Oltentic Muse este despre colaborare, coerență și despre viitorul strategic al Vâlcii ca destinație turistică. Nu putem construi de unii singuri și nici nu putem fi izolați de restul comunității de antreprenori”, declară Otilia Loidl, fondatoarea Hanului Vatra și a platformei Oltentic.

În proiect sunt implicate unități de cazare, crame, restaurante, producători locali, organizații și instituții publice, printre care Hanul Vatra, Crama Bauer, Avincis, Domeniul Drăgași, Hotel TISA, Moara Viselor, Stâna de Vaideeni sau Brânza de Horezu.

„Este pentru prima dată când în Vâlcea se coagulează, într-un singur cadru atât de amplu, întreaga comunitate relevantă din jurul turismului și gastronomiei – antreprenori, producători, administrație publică, media și creatori de conținut. Ne dorim să continuăm și pe viitor, să consolidăm parteneriatele cu actorii locali din mediul privat și public și să extindem programul în mai multe localități din Vâlcea, iar ulterior în Oltenia”, declară Otilia Loidl.