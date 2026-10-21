NIBIRU, stațiunea de entertainment dezvoltată pe litoralul românesc, a primit Premiul de Excelență al Hospitality Culture Institute în cadrul Galei Romanian Hospitality Awards 2026, o recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea industriei ospitalității din România.

Premiul de Excelență ocupă un loc aparte între distincțiile Galei: este unic și este acordat direct de Hospitality Culture Institute, în timp ce celelalte premii sunt decise în urma nominalizărilor și a votului unui juriu format din peste 150 de profesioniști ai industriei.

Prin această distincție, Institutul recunoaște persoanele și inițiativele care deschid direcții noi și generează un impact relevant asupra industriei și culturii ospitalității din România.

„Premiul de Excelență este o recunoaștere a unei idei simple, dar ambițioase: litoralul românesc poate oferi o experiență completă, modernă și competitivă internațional. NIBIRU a fost construit ca un ecosistem în care hospitality-ul, entertainment-ul, cultura, gastronomia și comunitatea funcționează împreună, pe tot parcursul sezonului. Mulțumim Hospitality Culture Institute pentru această distincție și tuturor echipelor, partenerilor și oamenilor care au contribuit la transformarea NIBIRU într-o realitate”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), cofondator și CEO NIBIRU.

Un model nou pentru hospitality-ul românesc

NIBIRU este o stațiune de entertainment, care integrează zone de retail, gastronomie, activări de brand, zone imersive, festivaluri și programe de divertisment zilnice, adresându-se simultan mai multor generații și publicuri. Proiectul a fost conceput ca un răspuns la o nevoie clară a litoralului românesc: transformarea serii și a nopții într-o experiență completă, prin programe de entertainment, gastronomie și cultură care prelungesc șederea turiștilor și activează economia locală și după apus.

Cu o investiție de peste 50 de milioane de euro în prima fază, NIBIRU reunește peste 30 de restaurante și branduri, o promenadă centrală, Nibiru Arena, Berăria NIBIRU, The Fool Comedy Club, Fashion District, precum și festivaluri cu identități proprie: Beach, Please!, Galaxia, Nebula X, RockDays, K-Pop Days, Stardust și Retrograde.

Impact economic și comunitar

Dincolo de dimensiunea sa de destinație de entertainment, NIBIRU se poziționează ca un catalizator economic pentru sudul litoralului. Proiectul estimează un impact de peste 300 de milioane de euro anual în economia locală.

NIBIRU colaborează cu furnizori în proporție de aproximativ 80% din România și dezvoltă parteneriate cu branduri românești și internaționale. Proiectul include, de asemenea, soluții de sustenabilitate precum structuri modulare, lemn certificat FSC și reutilizarea apei de ploaie.

Despre Romanian Hospitality Awards

Romanian Hospitality Awards este cel mai important moment anual de întâlnire și recunoaștere al industriei locale de hospitality. Gala reunește la Opera Națională București antreprenori, CEO și lideri ai principalelor grupuri din industrie, chefi, investitori, furnizori, reprezentanți ai mediului de business și ai instituțiilor publice, într-un eveniment cu peste 600 de invitați.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, patronaj acordat Romanian Hospitality Awards începând din 2021.

Despre NIBIRU

NIBIRU este cea mai nouă stațiune de entertainment de pe litoralul românesc, un ecosistem privat, modular și scalabil, gândit ca un oraș sezonier care prinde viață în fiecare vară. Proiectul integrează retail, gastronomie, activări culturale, zone imersive, festivaluri și programe de divertisment zilnice, adresându-se simultan mai multor generații și publicuri.