Munca de birou vine adesea cu obiceiuri alimentare grăbite: gustări luate în fața calculatorului, mese sărite și porții necontrolate. Tot mai mulți specialiști în nutriție recomandă însă o schimbare de perspectivă: mâncatul conștient. Această abordare ajută la echilibru, la controlul porțiilor și la o relație mai sănătoasă cu mâncarea.

Mâncatul conștient înseamnă să acorzi atenție momentului mesei. În loc să te concentrezi pe ceea ce ai de terminat la birou, îți acorzi câteva minute pentru a te conecta la senzațiile tale. Te întrebi de ce îți este poftă, dacă îți este cu adevărat foame sau doar cauți o pauză mentală. Această abordare te ajută să eviți mâncatul automat, cauzat de stres sau plictiseală. Te învață să alegi gustările potrivite și să te oprești când simți că te-ai săturat.

De ce este important mâncatul conștient, explică Iulia Avădanii, psiholog, psihoterapeut, specialist dezvoltare personală pentru tineri: „La fel de mult ca orice altă acțiune pe care o facem fără să fim cu adevărat prezenți – e ca atunci când ajungem acasă după o zi lungă, fără să ne amintim cum am ajuns: totul devine automat. Când mâncăm astfel, corpul și mintea nu percep momentul ca pe o pauză, iar gustul și cantitatea mâncării trec neobservate. Pauza de masă la birou poate deveni însă un moment de relaxare și refacere, dacă îi oferim spațiul și timpul necesar.”

Cum alegi gustarea potrivită

Înainte să deschizi sertarul cu biscuiți, întreabă-te ce îți dorești cu adevărat. Ai nevoie de ceva dulce sau sărat? Ți-ar plăcea o gustare crocantă sau o textură moale? Aceste întrebări simple te ajută să identifici ce îți cere corpul și să alegi mai echilibrat.

Porționează gustarea înainte de a o mânca. Pune cantitatea dorită într-un bol mic sau pe o farfurie. Evită să mănânci direct din ambalaj, pentru că riști să pierzi controlul asupra porției. „Pentru a menține un nivel de energie ridicat pe parcursul zilei, recomandăm gustările pe bază de fulgi de ovăz, cereale integrale, rondele de orez integral – care eliberează treptat glucoza din amidon.

Pentru o mai bună concentrare sunt utile alimente precum peștele oceanic gras, nucile și fructele de pădure, care sunt bogate în acizi grași omega 3 și antioxidanți. Sunt bune și alimentele bogate în proteine de calitate, precum ouăle, carnea slabă, peștele, pentru senzația de sațietate și micronutrienții valoroși. Nu uităm de aportul suficient de apă, deoarece creierul este foarte sensibil la deshidratare – chiar și o deshidratare ușoară, de 2-3% în organism, poate duce la senzația de oboseală nervoasă și la lipsa de concentrare”, explică dr. Laura Davidescu, medic specialist Igienă, master în Nutriție și Siguranță Alimentară.

Lasă distragerile deoparte

Un principiu important al mâncatului conștient este să te deconectezi de la ecran în timpul mesei. Închide monitorul, lasă telefonul deoparte și acordă-ți zece minute de pauză reală. Concentrează-te pe gust, miros, textură și temperatură. Ritmul lent te ajută să simți mai repede sațietatea. Chiar și o porție mică de ciocolată poate aduce satisfacție maximă dacă o savurezi cu atenție.

„Mâncatul pe fugă duce la o digestie deficitară – pot apărea balonare, arsuri gastrice, dureri abdominale, tulburări de tranzit. De asemenea, lipsa de atenție poate duce la consumarea unor cantități mai mari de alimente decât are nevoie organismul, urmate în timp de exces de greutate. Pe termen lung, acest stil de alimentație crește riscul de boli precum diabetul zaharat tip 2, sindrom metabolic și boli cardiovasculare. Lipsa unei pauze veritabile de masă, chiar de o durată redusă (10-15 minute) poate duce la accentuarea senzației de stres, la mâncatul «pe pilot automat»”, mai spune dr. Laura Davidescu.

În Marea Britanie, Mondelēz a testat coduri QR pe ambalaje. Prin scanarea lor, consumatorii pot accesa platforma snackingright.com, unde găsesc informații despre sursa ingredientelor, despre reciclare și despre cum să practice gustarea conștientă. În România, dimensiunea porției este comunicată pe partea din față a ambalajelor, împreună cu numărul de calorii, pentru a fi ușor pentru consumatori să aleagă gustarea potrivită. Prin aceste inițiative, compania dorește să transforme știința în obiceiuri zilnice ușor de urmat. Gustările, spun reprezentanții companiei, pot face parte dintr-un stil de viață echilibrat, dacă sunt alese și savurate cu atenție

Mindful snacking nu înseamnă restricție, ci redescoperirea bucuriei de a mânca. Înseamnă a fi prezent, a te bucura de gust, a respecta nevoile corpului. Iar pentru milioane de oameni, acest concept ar putea fi începutul unei relații mai sănătoase cu mâncarea.

De ce este important la birou

Gustarea conștientă are beneficii reale pentru sănătate și productivitate. Te ajută să îți menții energia constantă și să eviți senzația de oboseală de după prânz. În plus, creează o pauză mentală care îți îmbunătățește concentrarea. De aceea este important ca atunci când mănânci la birou, să o faci într-un alt spațiu, într-un loc în care să uiți de calculator, planșe, planuri și proiecte.

„În ceea ce privește spațiul, ajută să nu mănânci la biroul la care lucrezi; ideal ar fi într-un loc special amenajat, departe de computer și telefon. Cât despre timp, e util să îți acorzi câteva minute pentru tranziția către momentul mesei și apoi câteva minute în plus pentru a te bucura cu adevărat de ceea ce mănânci, observând textura, culorile, aromele și gustul fiecărui aliment. Fiind cât mai prezent, poți transforma acest interval într-o adevărată pauză, care te scoate pentru câteva minute din rutina zilnică și îți oferă un plus de energie”, mai spune psihologul psihoterapeut Iulia Avădanii.

Companii precum Mondelēz International promovează deja conceptul de „mindful snacking”, prin campanii și etichetări care ghidează porțiile corecte. Scopul este ca oamenii să își gestioneze mai bine alegerile alimentare și să transforme gustarea într-un moment de relaxare.

Mâncatul conștient nu cere efort, ci doar prezență. Trei pași simpli pot face diferența: alege conștient gustarea, savureaz-o cu toate simțurile și oprește-te atunci când te simți sătul.

Chiar și la birou, aceste câteva minute pot deveni un ritual de echilibru și grijă față de tine. Într-o zi plină, o pauză atentă și o gustare savurată conștient pot fi cel mai bun mod de a-ți recăpăta energia.

