Lămâile, cinci beneficii pentru sănătate / Pot reduce riscul bolilor de inimă sau preveni apariția pietrelor la rinichi

Lămâile au numeroase beneficii pentru sănătate care pot avea un impact pozitiv asupra multor părți ale corpului. Iată doar câteva dintre aceste beneficii.

Sunt bogate în antioxidanți, precum vitamina C

Față de alte citrice, lămâile sunt o sursă abundentă de compuși vegetali cu proprietăți antio xidante, cum ar fi vitamina C și flavonoidele. Sucul unei lămâi asigură peste o treime din cantitatea zilnică recomandată pentru vitamina C, notează Lacy Puttuck, dietetician autorizat în Las Vegas. Vitamina C este cunoscută ca fiind asociată cu susținerea funcției imunitare sănătoase, dar face mult mai mult decât să ne protejeze de răceli obișnuite. Conform unei analize, vitamina C ar putea reduce riscul de boli cronice precum diabetul, vindecă țesuturile rănite și susține sănătatea inimii prin prevenirea aterosclerozei.

Lămâile impulsionează producția de colagen

Vitamina C este un ingredient popular în îngrijirea pielii pentru capacitatea sa de a da luminozitate pielii, de a lupta împotriva radicalilor liberi și de a crește producția de colagen. Se găsește în multe seruri și creme. Dar beneficiile ei pot fi dublate dacă acest nutrient este ingerat, nu folosit extern, scrie Real Simple. Colagenul este un tip de proteină care conferă pielii structura și elasticitatea sa. Pielea conține și creează în mod natural colagen, dar producția de colagen scade odată cu vârsta. Așadar, consumul mai multor alimente bogate în vitamina C, cum ar fi lămâile, poate oferi pielii un aspect mai tânăr.

Ajută la creșterea absorbției de fier

Este cunoscut faptul că vitamina C se combină în mod fericit cu alimentele bogate în fier. Asta pentru că organismul nu absoarbe, de fapt, toate substanțele nutritive din alimente. Cercetătorii estimează se absoarbe între 25 și 30% din fierul heme din proteinele animale, cum ar fi carnea. Însă organismul absoarbe doar între 1 și 10 la sută din fierul non-heme, din sursele vegetale. „Asocierea alimentelor bogate în vitamina C, cum ar fi lămâile, cu surse de fier pe bază de plante poate contribui la îmbunătățirea absorbției fierului”, explică Mia Syn, dietetician autorizat în Charleston, Carolina de Sud. Potrivit unui studiu, combinarea vitaminei C și a fierului ar putea chiar ajuta la prevenirea anemiei prin deficit de fier la femeile tinere.

Sunt o bună sursă de fibre

Dietele bogate în fibre sunt asociate cu un risc redus de apariție bolilor de inimă. Cu toate acestea, doar 5 la sută dintre americani respectă în prezent recomandările privind consumul de fibre. O ceașcă de lămâi oferă aproape 6 grame de fibre. Conform Academiei de Nutriție și Dietetică, femeile au nevoie de aproximativ 25 de grame de fibre pe zi, iar bărbații de aproximativ 38 de grame de fibre pe zi. Lămâile conțin un tip de fibre solubile numite pectină, care pot regla glicemia și pot ajuta la scăderea colesterolului. Însă fibrele se găsesc doar în lămâile întregi, nu și în sucul de lămâie.

Pot preveni apariția pietrelor la rinichi

Menținerea unui bun nivel de hidratare este considerată cea mai bună modalitate de a preveni pietrele la rinichi. Apa este cea mai bună metodă de a evita deshidratarea. Adăugarea unui strop de lămâie în apă ar putea fi, de asemenea, de ajutor. Lămâile conțin acid citric, care ar putea ajuta la descompunerea pietrelor la rinichi mai mici. Consumul de apă cu lămâie este un remediu comun pentru prevenirea pietrelor la rinichi și există unele cercetări care o susțin, potrivit Harvard Medical School.