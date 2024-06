Mâncatul la această oră este asociat cu o creștere semnificativă în greutate, sugerează un nou studiu

Un nou studiu a urmărit să înțeleagă și să rezolve „dezalinierea circadiană”, transmite publicația The Healthy.

Postul intermitent a luat cu asalt lumea sănătății, promițând nu doar pierderea în greutate, ci și un mai bun control al zahărului din sânge. În timp ce mulți încă se țin de cele trei mese tradiționale pe zi, cercetările emergente subliniază importanța momentului mesei, alături de conținutul acesteia. Când mâncați ar putea conta la fel de mult ca ceea ce mâncați. Într-o societate în care fiecare minut contează, uneori cel mai bun moment pentru a mânca este doar cel care se potrivește cu programul dumneavoastră – dar dacă încercați să slăbiți, un nou studiu sugerează că există un anumit moment al zilei care ar putea să vă saboteze obiectivele.

„Bătrânii” înțelepți ne spuneau că nu petrecerile de la orele târzii din noapte sunt cele care adaugă kilograme, ci gustările de după aceea? Noile cercetări par să susțină acest lucru. Un studiu care va fi publicat în ediția din iunie 2024 a revistei The Journal of Nutrition, Health, and Aging de către experți în nutriție de la Universitatea Ewha Womans din Seul, Coreea, a urmărit să vadă cum ar putea influența momentul mesei și somnul creșterea în greutate în timp.

Mâncatul și somnul, au teoretizat cercetătorii, sunt două lucruri pe care oamenii le controlează într-o anumită măsură și care afectează ritmul circadian. În timp ce s-a demonstrat că o odihnă suficientă resetează organismul, repară celulele și promovează echilibrul hormonal și al metabolismului, cercetătorii s-au întrebat dacă nu cumva contrariul ar fi adevărat dacă indivizii mănâncă exact la ora la care ar trebui să doarmă.

„Factorii societății moderne, cum ar fi orele de lucru prelungite, munca în ture de noapte și utilizarea omniprezentă a dispozitivelor electronice, au facilitat mâncatul până târziu în noapte și privarea de somn, exacerbând astfel dezalinierea circadiană și riscurile de sănătate asociate acesteia”, au declarat cercetătorii. Dezalinierea circadiană „apare atunci când ceasul intern natural al organismului este perturbat, adesea din cauza unor obiceiuri precum trezitul și mâncatul târziu în noapte”, au explicat aceștia.

Pentru a explora, ei au adunat informații dintr-un studiu coreean de amploare și au inclus 9.474 de adulți, cu o vârstă medie de 54 de ani. Studiul a inclus statistici detaliate privind frecvența și momentul meselor și proporția de calorii consumate la fiecare masă. De asemenea, a urmărit durata somnului și a comparat-o cu creșterea în greutate.

Urmărirea a avut loc aproximativ trei ani și jumătate mai târziu, timp în care puțin sub 10% dintre participanți au dezvoltat obezitate. Rezultatele au avut câteva vești foarte proaste pentru cei care iau gustări târzii în timpul nopții. Cei care au mâncat după ora 21:00 au prezentat o probabilitate cu 20% mai mare de a deveni obezi, mai ales dacă au consumat o mare parte din caloriile lor pentru ziua respectivă. Gustările nocturne târzii i-au afectat mai mult pe bărbați, rezultând o creștere cu 34% a probabilității de a deveni obezi.

Femeile, pe de altă parte, au fost mai predispuse să acumuleze grăsime pe burtă din cauza gustărilor nocturne. De asemenea, femeile au avut cea mai mare creștere a obezității atunci când au dormit mai puțin de șase ore.

Dormitul de opt ore sau mai mult pentru ambele sexe a fost asociat cu o rată mai mică de obezitate.

Interesant este că atât bărbații, cât și femeile au mâncat în medie de puțin peste patru ori pe zi, astfel că numărul de gustări sau episoade de mese nu părea să însemne un aport excesiv de calorii. Cu toate acestea, frecvența crescută a meselor a crescut probabilitatea acumulării de grăsime pe burtă.

Cercetătorii au teoretizat că obiceiurile neregulate de alimentație și de somn afectează nivelurile hormonale care pot duce la obezitate. Ei au numit dezalinierea circadiană o posibilă explicație din spatele acestor efecte: „Constatările noastre subliniază importanța abordării obiceiurilor alimentare nocturne și a duratei somnului în prevenirea obezității.”

Dacă gustările la ore târzii din timpul nopții împiedică somnul sau sunt din cauza acestuia, există modalități de a renunța la acest obicei. Îmbunătățiți-vă somnul lăsând telefonul jos, instalând jaluzele sau draperii și răcind camera la o temperatură confortabilă. Și dacă trebuie să mâncați ceva înainte de culcare sau în mijlocul nopții, fă-o cu o gustare sănătoasă care să te ajute să adormi. Nucile, covrigeii cu conținut scăzut de grăsimi și humusul sunt idei bune pentru o gustare rapidă care nu vă va perturba prea mult glicemia. Alternativ, încercați să sorbiți un ceai de mușețel sau încercați un suc de cireșe amare pentru a vă relaxa înainte de culcare.

O altă idee este să vă asigurați că mâncați regulat pe parcursul zilei. În cadrul studiului, bărbații care au mâncat un prânz mai mare au fost mai puțin predispuși să devină obezi decât cei care au mâncat cel mai puțin la prânz.