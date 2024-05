INTERVIU Ovidiu Logigan, de la Corks Cozy Bar, vorbește despre Centrul Vechi: O strategie a primăriilor pentru a-i crește atractivitatea este absolut necesară / Turiștii pozează dezastrul și postează cum arată kilometrul zero al României

A preluat după pandemie un mic bar specializat în vinuri – Corks Cozy Bar de la periferia Centrului Vechi al Capitalei – și l-a transformat într-un spațiu dedicat experiențelor gastronomice: săptămânal organizează tot felul de degustări și asocieri de la vinuri autohtone sau de import, până la minicursuri de inițiere în diferite tipuri de parmezan sau ulei de măsline.

Consideră că Centrul Vechi este un loc sigur, cu puține incidente, dar că autoritățile ar trebui să aibă o strategie consistentă de refacere a zonei.

În ceea ce privește HoReCa, antreprenorul pune degetul pe rană: resursa umană rămâne cea mai mare provocare și cel mai greu obstacol.

Reporter: Tu vii din alte industrii și HoReCa e un domeniu nou în care ai investit. De ce? E un moft care ține de un anumit statement, o pasiune sau ai văzut potențial financiar?

Ovidiu Logigan: Câte ceva din toate, dar cu moderație, la fel ca și consumul de alcool. Ironic, dar prima mea afacere, în anii 2000, a fost tot un bar. HoReCa și România de atunci nu au însă nimic în comun cu zilele noastre. Din postura de client am observat schimbările și cumva a venit ocazia să mă conving din interior. Am preluat business-ul actual din pasiune. Am urmat un master de specialitate la USAMV și a venit firesc dorința de a monetiza această pasiune și know how-ul dobândit în anii de cursuri. La baza statementului meu stau învățarea continuă și curiozitatea în orice domeniu, iar industria în care activez nu face excepție.

Vreau să cred că există potențial financiar și mi-ar plăcea să contribui la educarea consumatorului și dezvoltarea unei culturi asociate viei și vinului, cum am văzut în cea mai dragă țară mie, Italia. Cu pași mici cred că ne îndreptăm în direcția potrivită și învățăm să privim vinul ca parte integrantă din identitatea noastră, nu doar ca pe o simplă băutură. Mai mult, cred că este tot mai mare apetența clienților pentru experiențe și tocmai asta încercăm să oferim la Corks, experiențe complete și complexe, cu multe atracții, care să fie pe placul unui public cât mai divers.

Reporter: Știu că celor nefamiliarizați cu HoReCa li se pare că un astfel de business este un fleac. Care au fost cele mai mari provocări, cele mai grele obstacole, cele mai importante „secrete ale meseriei” pe care le-ai întâmpinat, depășit sau nu.

Ovidiu Logigan: Cea mai mare provocare în România anului 2024 este resursa umană, iar cazul HoReCa este edificator. Dar, ca orice problemă, cred că implicarea și răbdarea generează într-un final o soluție. Secretul meseriei în domeniul ospitalității este să nu uităm nicio clipă cuvântul cheie „ospitalitate”. Este tot mai dificil să găsești oameni calificați și competenți care să lucreze cu dedicare și să se implice 100%. Îți dau un exemplu care îmi vine acum în minte: am fost recent în Italia, la Vinitaly, iar pe traseu am luat cina la o oră destul de târzie la un restaurant cu istorie din Padova – Zairo. Am rămas plăcut surprins de atitudinea ospătarilor, domni trecuți bine de prima tinerețe, însă cu o eleganță și o prestanță care nu dădea nicio secundă de bănuit că nu s-ar simți bine în acea postură sau că nu ar respecta clienții.

Remarc însă și un aspect pozitiv, care aduce un plus pe partea de bar: școlile de somelieri care instruiesc oameni ce vor să urmeze această meserie. Ne dorim să putem accesa personal dedicat ospitalității și culturii vinului.

Reporter: Ai preluat Corks în plină pandemie, pe când încă industria era în corzi, mai mult închisă și suferea din plin consecințele lockdown-urilor. Curaj, inconștiență sau ce resort a dus la această decizie?

Ovidiu Logigan: Știam din trecut că orice criză va trece și unele oportunități s-ar putea pierde. La acel moment am văzut preluarea business-ului ca o oportunitate de a-mi valida niște idei ce ma bântuiau de ceva vreme. Un strop de inconștiență, coroborat cu un munte de curaj și o mare de speranțe. Am rămas probabil cu aceleași procente din fiecare, la doi ani și jumătate de la preluarea afacerii. O fi bine, o fi rău…

Îmi place să fiu optimist și chiar dacă am traversat perioade dificile și volatile, în care industria HoReCa s-a reconfigurat și rearanjat, cred că adaptabilitatea a fost cheia menținerii pe o linie de plutire care să ne permită să jonglăm cu vremurile.

Reporter: Corks e la periferia Centrului Vechi, fapt care nu te avantajează. Cum te descurci?

Ovidiu Logigan: Din păcate nu te pot contrazice, poziția nu este cea mai fericită. În fiecare zi văd turiști străini pozând dezastrul de pe strada Băcani și mă gândesc că undeva în lumea asta se va posta că acesta este kilometrul zero al României. Și mi-e greu să înțeleg de ce autoritățile insistă să ne prezentăm așa în ochii lumii. Dar de mirat nu mă mai miră demult nimic în țară…

Reporter: E un loc sigur Centrul Vechi, e turist trap? Ce ar trebui să facă autoritățile locale pentru a îmbunătăți zona?

Ovidiu Logigan: În ciuda stării deplorabile a unor clădiri, Centrul Vechi este un loc sigur, cu forțe de ordine prezente permanent și în număr adecvat, astfel încât incidentele sunt rare. Cel puțin noi, de când am redeschis, nu am avut vreo problemă.

Reporter: E centrul vechi overratted?

Ovidiu Logigan: Este o copie a altor astfel de zone din diverse capitale, ce-i drept, mai puțin întreținută și reușită, dar rămâne totuși un pol de atracție. Din acest motiv, o strategie municipală sau cel puțin a primăriei de sector pentru a-i crește atractivitatea este absolut necesară și nu spun asta din prisma celui direct implicat, ci prin evaluarea corectă a tuturor avantajelor pe care această zonă, vrem, nu vrem, le are de oferit.

Reporter: Pare că strategia ta e diferită de concurență. Corks nu e doar un wine bar clasic, ci te bazezi pe evenimente care de multe ori nu sunt doar centrate pe vinuri ci corelate cu ele. Faci degustări de vinuri, de „crame”, de pahare, dar și de parmezan sau ulei de măsline. Cum se împacă toate astea?

Ovidiu Logigan: Organizarea de evenimente a venit din golul sesizat pe piață într-o astfel de abordare, dar și ca răspuns la cererea tot mai mare de „experiențe” din partea clienților noștri apropiați, care sunt oameni cu educație și dorință mare de cunoaștere. Așadar, nu am pornit de la acest concept, dar l-am adoptat pe parcurs, pe măsură ce am înțeles că trendul evoluează către experiențe, cu cel puțin o componentă inedită.

Ne străduim mult în acest sens și învățăm și noi de fiecare dată. Degustările de vin rămân nucleul activității noastre, însă vrem să oferim mai mult decât o simplă degustare de cunoaștere a unor vinuri de la o cramă, spre exemplu, ne dorim ca cei care ne trec pragul să beneficieze de experiențe complete, cu mai multe produse adiacente vinului.

Într-adevăr, am avut degustare de pahare Riedel, degustare de Parmigiano Reggiano, de uleiuri de măsline, de parizer, horinci și romuri. Indiferent de tipul de eveniment, solicitările clienților au evoluat calitativ spre experiențe memorabile, ceea ce ne face datori să satisfacem cele mai exigente cerințe. Chiar dacă suntem un wine bar, iar vinul este nucleul activității noastre, ne dorim ca întreaga experiență să fie punctul central al ofertei noastre. O spun de câte ori am ocazia, chiar dacă pare că mă îndepărtez de esența business-ului meu, la Corks nu vindem vin, oferim experiențe.

Reporter: Ai pomenit de „setea de experiențe” a clienților tăi. La ce te referi, mai exact?

Ovidiu Logigan: Am fost la Intercontinental la o conferință în domeniul HoReCa și am observat că în cuvinte diferite toți invitații din panel-urile de discuții (cafea de origine, bere artizanală, vin etc.) descriau nevoia de experiențe și nu de produse a clienților lor. Atunci am realizat că un meniu care să includă vinuri atent selecționate este obligatoriu, dar nu suficient. Și adiacent unor produse de calitate, clientul modern vrea poveste, spectacol, informație, participare și amintiri.

Reporter: Ce vinuri vinzi cel mai mult?

Ovidiu Logigan: Clientela noastră este eclectică, nu avem un singur tip de client și un reper clar al gustului și tocmai de aceea avem o ofertă atât de diversă. Evident, majoritatea clienților străini vor vinuri românești, din soiuri românești, iar o mare parte din clienții români își doresc să descopere atât vinuri străine senzaționale cât și românești. Pentru toți avem pregătite experiențele potrivite.

O multitudine de expresii ale soiului-etalon pentru România, Feteasca (albă, regală sau neagră) vă așteaptă, alături de surprize internaționale mereu plăcute, precum cava, prosecco, Sauvignon Blanc de Noua Zeelandă, Primitivo din Puglia și o întreagă gamă de vinuri franțuzești, spaniole și chiliene ce stau întotdeauna pe podium în topurile internaționale.

Reporter: Planuri de dezvoltare?

Ovidiu Logigan: Pentru anul 2024 ne dorim să ne extindem activitatea cu importul direct al unor etichete descoperite la târgurile internaționale de profil, cu o serie de vinuri sub marca privată Corks, și să reinventăm puțin meniul de mâncare, ce merită un suflu nou și atractiv.