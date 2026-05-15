Platforma Compari.ro, parte a Heureka Group, a anunțat câștigătorii primei ediții locale a competiției „Magazinul Anului 2025”, eveniment organizat pe 14 mai la București. Marele câștigător al ediției a fost GymBeam, care a obținut și premiul pentru Calitate în categoria sport & fitness, dar și un premiu de Popularitate.

Competiția premiază cele mai performante magazine online și branduri din comerțul electronic românesc, pe baza voturilor consumatorilor și a evaluărilor colectate în urma comenzilor verificate. Organizatorii spun că rezultatele reflectă nivelul de încredere și satisfacție al clienților în raport cu retailerii online.

20 de premii acordate în trei categorii

În cadrul primei ediții din România au fost acordate 20 de premii, împărțite în trei categorii principale: Calitate, Popularitate și Marele Premiu.

Premiile de Popularitate au fost stabilite prin votul publicului, în timp ce premiile pentru Calitate au avut la bază rezultatele anuale din programul „Magazin de Încredere” derulat de Compari.ro.

Distincția „Magazinul Anului 2025”, obținută de GymBeam, recompensează magazinul cu cea mai bună performanță generală și cel mai ridicat nivel de satisfacție a clienților din întregul ecosistem analizat.

- articolul continuă mai jos -

Cine sunt câștigătorii pe categorii

La categoria Calitate au fost premiate următoarele magazine online:

AnveloStar – auto-moto

LL Store – casă & grădină

Suplimente Originale – frumusețe & sănătate

Photosetup – hobby, artă & cadouri

QWERTY – IT&C

Dekada Kids – jucării & divertisment

BebeBliss – mămici & bebeluși

RohBoutique – modă & accesorii

GymBeam – sport & fitness

DronShop – telefoane & gadgeturi

La categoria Popularitate, cele mai votate magazine au fost:

VagAuto – auto-moto

vidaXL – casă, grădină & construcții

Tulli – jucării & jocuri

Telefonul Tău – electronice & telefoane mobile

GymBeam – sport & fitness

evoMAG – calculatoare

Spring Farma – frumusețe & sănătate

Vexio – magazin universal

Premiul pentru Performanță Marketplace a fost acordat companiei TYPEC, iar premii speciale au mai primit TYPEC, eJuniorul și evoMAG.

Compari.ro: „Performanța în e-commerce se construiește pe încrederea consumatorilor”

Evenimentul a reunit reprezentanți ai industriei de comerț electronic, printre care David Chmelař și Sorin-Adrian Dochian.

„Prima ediție a competiției Magazinul Anului în România demonstrează ce contează cu adevărat pentru clienții locali, în mediul online. Succesul acestor platforme evidențiază faptul că adevărata performanță în e-commerce este construită pe baza încrederii autentice și sustenabile a consumatorilor”, a declarat Sorin-Adrian Dochian, Country Manager al Compari.ro.

Acesta a precizat că platforma Compari.ro se află într-un proces de transformare către un marketplace complet, obiectivul fiind consolidarea pieței locale de retail online și extinderea accesului comercianților la o audiență mai mare.