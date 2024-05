Grepfrutul – un superaliment, sursă excelentă de antioxidanți, potasiu și fibre / Fructul ar putea ajuta la slăbit / De ce trebuie evitat de anumite persoane?

Grepfrutul este un fruct poate cel mai bine cunoscut pentru aroma sa acră, dulce-amăruie. În ultimii ani, studiile au susținut beneficiile acestui fruct pentru sănătate, transmite USA Today. Grepfrutul are câteva calități unice care îl fac un aliment deosebit de hrănitor, iar încorporarea acestuia în dieta dumneavoastră poate ajuta la creșterea aportului de vitamina C, potasiu și fibre. Toate aceste substanțe nutritive joacă un rol în menținerea sistemului imunitar și cardiovascular puternic.

Se știe că grepfrutul interacționează cu anumite medicamente, de aceea este important să vă consultați medicul care vi le-a prescris înainte de a consuma acest fruct.

USA Today a vorbit cu un dietetician înregistrat și autor pentru a clarifica aceste riscuri potențiale și pentru a afla mai multe informații despre consumul acestui superaliment bogat în nutrienți.

Grapefruitul este o sursă excelentă de antioxidanți, potasiu și fibre, spune Erin Palinsky-Wade, dietetician autorizat, autor al cărții „2-Day Diabetes Diet”. „Combinația de substanțe nutritive găsite în grepfrut, precum și indicele glicemic scăzut, îl fac un fruct benefic”, spune ea.

Vitamina C și licopenul sunt doi antioxidanți care se găsesc în mod natural în grepfrut. Vitamina C este un nutrient esențial care susține procesul de vindecare a organismului, potrivit Mayo Clinic. Licopenul posedă calități antiinflamatorii și există un număr tot mai mare de dovezi care sugerează că are potențialul de a lupta împotriva cancerului.

Grepfrutul ajută la slăbit?

Potasiul găsit în grapefruit poate ajuta la moderarea tensiunii arteriale, promovând sănătatea cardiovasculară, spune Palinsky-Wade. Deoarece grepfrutul este bogat în fibre, acesta vă poate ajuta, de asemenea, să vă simțiți mai sătul, ceea ce vă poate ajuta să pierdeți în greutate, potrivit Healthline.

În comparație cu multe alte fructe, grepfrutul stă jos pe scara indicelui glicemic, ceea ce înseamnă că are un impact mai mic asupra nivelului de zahăr din sânge, explică Palinsky-Wade. Pentru cineva care se confruntă cu rezistență la insulină sau cu diabet de tip doi, acest lucru este deosebit de important, adaugă ea.

Este grepfrutul bun pentru pielea ta?

Grepfrutul este bogat în apă, ceea ce îl face incredibil de hidratant.

După cum am menționat anterior, grepfrutul este plin de antioxidanți. Studiile au arătat că vitamina C este deosebit de eficientă în stimularea producției și formării colagenului și în reducerea aspectului liniilor fine și a ridurilor.

Ce se întâmplă cu organismul tău atunci când mănânci grepfrut în fiecare zi?

Principala preocupare în jurul grepfrutului este potențialul său de a interacționa cu anumite medicamente, unele dintre acestea fiind prescrise în mod obișnuit pentru a trata tensiunea arterială ridicată, depresia și colesterolul ridicat, potrivit Healthline.

Studiile au identificat peste 85 de medicamente în cazul cărora pacienții au prezentat efecte secundare accentuate după ce au consumat grepfrut. În timpul interacțiunii, grepfrutul îți modifică metabolismul și „capacitatea de a digera și procesa acele medicamente”, spune Palinsky-Wade. Prin urmare, dacă iei medicamente, este important să vorbești cu medicul tău pentru a verifica dacă este sigur pentru tine să adaugi grepfrut în dietă.

Dacă aveți probleme cu rinichii, de asemenea, este mai bine să vă feriți de consumul de grepfrut, spune Palinsky-Wade. Pentru persoanele care se confruntă cu afectarea funcției renale, este adesea recomandat să rămână la o dietă cu conținut scăzut de potasiu. În mod natural, grepfrutul este unul dintre fructele bogate în potasiu pe care veți dori să le evitați, explică ea.

Dacă nu luați medicamente și dacă rinichii sunt sănătoși, nu aveți de ce să vă faceți griji. Nu există o limită reală cu privire la cât de des ar trebui să mănânci grepfrut, dar, în general, „o jumătate de grepfrut pe zi ar putea fi un aport moderat care funcționează bine pentru majoritatea oamenilor”, recomandă Palinsky-Wade.