EXCLUSIV Dr. Roxana Dumitriu-Stan, medic endocrinolog: „Carnea de pui cu hormoni și antibiotice reprezintă un pericol pentru sănătate” / La copii poate declanșa pubertate precoce

Carnea de pui face parte din dieta de bază a majorității românilor, fiind pe primul loc în preferințele consumatorilor, datorită prețului mai accesibil tuturor și a digestibilității sale ridicate la orice vârstă, potrivit unui studiu privind consumul cărnii în țara noastră în ultimul deceniu (2010-2020). Medicii adesea recomandă carnea de pui, fiindcă este o sursă bogată de proteine, dar săracă în grăsimi și calorii, fiind ideală pentru menținerea greutății. Există însă și reversul medaliei. Organismul uman se poate îmbolnăvi atunci când există reziduuri hormonale și antibiotice în carnea de pui într-o concentrație mai mare decât cea admisă de forurile reglementatoare. Aflați de la medici endocrinologi și diabetologi ce boli pot apărea din cauza hormonilor și antibioticelor din carne, dar și povestea unei consumatoare de carne de pui care a între timp a devenit pacientă.

Utilizarea hormonilor în zootehnie este interzisă în Uniunea Europeană prin Directiva 22/1996, iar raportul Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară (EFSA) arată că nivelurile de reziduuri în animalele de fermă și în alimente de origine animală rămân scăzute în Uniunea Europeană.

„Spațiul Economic European (EEC) a interzis utilizarea tuturor hormonilor și a substanțelor hormon-like, pe de altă parte FDA a permis utilizarea acestora ca agenți de creștere însă cu stabilirea unor limite”, a explicat dr. Roxana Dumitriu-Stan, medic specialist endocrinolog, asistent universitar la UMF „Carol Davila”.

Potrivit medicului, „carnea de pui cu hormoni și antibiotice reprezintă un pericol pentru sănătate”. „Consumul acesteia poate fi legat de apariția unor tulburări endocrine. Date recente dintr-un studiu efectuat în Egipt au arătat că toate mostrele de carne de pui au conținut reziduuri hormonale într-o concentrație mare, care a depășit limitele impuse de FDA (Food and Drug Administration). Expunerea și efectul reziduurilor hormonale din carnea de pui variază, în funcție de diferiți factori: obiceiuri alimentare, vârstă, sex, concentrația reziduurilor hormonale din carne și produse din carne. În literatură sunt evidențiate următoarele cantități acceptate pentru ingestia zilnică în cazul estradiolului, progesteronului și al testosteronului 0–0.05 μg/kg, 0-30 μg/kg, respectiv 0–2 μg/kg per kg corp”, a precizat medicul.

Tinerii preferă carnea de pui

Aproape 90% din consumul de carne în România este reprezentat de cea de porc și pasăre. Potrivit studiilor, peste 90% dintre români consumă carne cel puțin o dată pe săptămână, iar aproape 50% aproape zilnic, tinerii preferând carnea de pui, iar cei peste 45 de ani carnea de porc.

Consumul de carne de pasăre a crescut foarte mult, astfel că în anul 2020, un locuitor consuma în medie anual 28 kg, o creștere cu 53,8% față de anul 2010.

În anul 2010 s-au consumat în medie cca 1,52 kg de carne de pasăre/persoană/lună, ajungând în 2020 la 1,63 kg/persoană/lună.

„Carnea de pui nu ar trebui să conțină aditivi, conservanți sau alte urme de substanțe – reziduuri hormonale”, e de părere medicul endocrinolog, care îndeamnă românii să citească etichetele atunci când cumpără carne de pui și să se uite și la modul de ambalare al acesteia, întrucât există disruptorii endocrini și în ambalaje.

„Riscul depinde de cantitatea de hormoni conținută de carnea consumată, de cât de des și cât de mult consumă, dar și de sensibilitatea receptorilor fiecărui organism. Reziduurile hormonale pot acționa ca disruptori endocrini și pot determina apariția unor efecte adverse toxice. Disruptorii endocrini interferă cu sinteza, secreția, transportul și metabolismul hormonilor din organism. Vârsta la expunere este unul din cei mai importanți factori, copiii fiind mult mai vulnerabili. Reziduurile hormonale pot mima acțiunea hormonilor steroizi și pot interacționa cu receptorii din organism – prin efect de stimulare sau inhibare a acestora. Efectele pot să nu fie imediate, pot fi la distanță în viața de adult. Acești hormoni din pui sunt asociați cu apariția cancerelor hormo-dependente. Utilizarea estradiolului și a testosteronului în creșterea acestor animale este foarte periculoasă. Diclor-difenil-tricloretanul (DDT) este o altă substanță periculoasă, un disruptor endocrin, care este utilizată și în prezent în anumite țări ca insecticid și este o sursă de contaminare pentru carne, ouă etc. Astfel atât carnea de pui cât și ouăle care provin din regiuni în care solul, apa și aerul sunt contaminate cu astfel de substanțe reprezintă un pericol pentru sănătate”, a spus dr. Roxana Dumitriu-Stan.

Pubertate precoce la copiii care consumă carne de pui

Dr. Oana Parlițeanu, medic specialist diabet, nutriție, boli metabolice, a avut cazuri de copii care se confruntă cu pubertate precoce declanșată din cauza consumului cărnii de pui.

„Am văzut mai multe fetițe de 9-10 ani, cu pubertate precoce, cu menarhă la 8-9 ani și întrebate despre alimentație mamele lor au spus că fetele sunt hrănite cu carne de pui din comerț, pentru că s-a împământenit că porcul este rău și scump, iar pește nu mănâncă și avem antibiotice și hormoni de creștere în puii respectivi. Cercetătorii americani au efectuat niște studii la copii până în 20 de ani, la tinerii până în 30 de ani, care s-au îmbolnăvit au ajuns în spitale pentru că erau rezistenți la toate antibioticele pe care medicii le puteau da, ei nefiind bolnavi niciodată, neluând antibiotic niciodată și, de fapt, au ajuns la concluzia că făcuseră rezistentă la antibiotice din cauza consumului cărnii de pui care conținea antibiotice”, a povestit dr. Oana Parlițeanu.

Medicul diabetolog Sorina Ispas a avut la cabinet băieți și bărbați cărora le-au crescut sânii și care după ce au scos din alimentație carnea de pui și-au revenit la normal.

„Mi-am pus întrebarea dacă nu cumva mănâncă pui injectați cu hormoni și le-am cerut să-și determine nivelul de estrogen și chiar aveau un nivel crescut. Unul dintre adulți, acum în Germania, mânca pui în fiecare zi și după ce a scos puiul din alimentație s-a reglat, dar în timp, nu imediat. I-am spus să dea

un restart organismului, a scăzut în greutate vreo 10 kg și când i-și-a refăcut analizele, nu mai avea estrogenul crescut”, a declarat dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și medic primar medicină de laborator.

Medicii endocrinologi pediatri din România au semnalat că pubertatea precoce la fetite și băieți este din ce în ce mai des întâlnită, una din cauze fiind expunerea mai mare la substanțe chimice care perturbă sistemul endocrinologic, găsite în alimente, materiale plastice și produse de îngrijire personală.

„Am avut cazuri de ginecomastie la băieți în special, pentru care s-a recomandat un regim special cu evitarea acestor produse și a tuturor surselor de xenoestrogeni, care pot fi regăsiți în alimente, cosmetice, apă, aer contaminat și se pot absorbi transdermic. Recomandăm părinților și copiilor evitarea cărnii de pui din comerț în aceste cazuri, alegerea cât mai atentă a surselor de carne ouă etc. și consumul cu moderație”, a precizat dr. Roxana Dumitriu-Stan.

Femeile predispuse la fibroame uterine și ovare polichistice

Dezechilibrele hormonale pot duce la multe probleme de sănătate. „Apar din cauza dereglărilor estrogenului amenoreea secundară, problemele de greutate, grăsimea pe organe, în special la femeile la menopauză, fiindcă estrogenul joacă un rol foarte important după 45 de ani la femei. Estrogenul joacă un rol foarte important și în creșterea miometrului, iar într-un fibrom crește miometrul”, a subliniat dr. Sorina Ispas.

Valentina Iscru, asistent veterinar care suferă de obezitate, s-a mutat de la vârsta de 19 ani de țară la oraș și a trecut la consumul cărnii de pui din comerț.

„Valoarea nutițională a cărnii de la oraș nu se va compara niciodată cu cea de la țară. Una e să mănânci o carne sănătoasă de la țară provenită de la o pasăre crescută cu cerealele tale din grădină sau din câmp și alta să mănânci o carne de pui cu hormoni și antibiotice. Pot să spun că fibromul uterin pe care îl am s-a dezvoltat din cauza hormonilor, pentru că fibromul apare pe bază hormonală, iar eu am mâncat pui tot timpul din oraș. Atâta timp cât am avut carne de la mama de la țară, a fost mai ușor. Acum e dificil”, a declarat Valentina, care a încercat să elimine carnea de pui din alimentație o vreme. Și a îndemnat-o și pe fetița ei, aflată la pubertate, să facă la fel.

„Una e să mănânci un copănel de țară și alta e să mănânci un copan de pui din comerț. Cel de țară are o sațietate mai mare, trebuie să faci masticația de mai multe ori, pe când pe cel din comerț îl înghiți foarte repede și apoi ți se face foame imediat. Copiii de astăzi sunt crescuți mai mult cu alimente de oraș. Fiica mea nu consumă carne de țară. I-am și spus, mami, dacă nu te oprești, o să explodezi la fel ca și mine cu carnea asta, cu alimentația asta. Încă este în parametri normali cu greutatea conform înălțimii ei, dar începe să ia forme și hormonii s-o iau razna. Deja de două săptămâni de când n-am mai mâncat carne deloc nici eu, nici ea, se cunoaște”, a mărturisit Valentina Iscru.

Endocrinologul dr. Roxana Dumitriu-Stan confirmă că fibroadenoamele uterine, ovarele polichistice, pot avea legătură cu consumul de carne de pui cu hormoni. „Putem vorbi și de afectarea fertilității, creșterea riscului de cancer de sân”, mai atrage atenția medicul, atenționând și asupra consumului mezelurilor care pot fi un pericol pentru sănătate, dacă au ca sursă carnea cu astfel de hormoni.

Alexandra Mănăilă

Surse: ScienceDirect, ICEADR București