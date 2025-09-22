De la heringul olandez la kajmakul bosniac și pizza romană pe caldarâm: Cum să transformi fiecare călătorie în Europa într-o aventură gastronomică de neuitat

Călătoriile nu se măsoară doar în kilometri sau muzee vizitate, ci și în experiențe culinare care lasă amintiri plăcute. De la festivaluri de pește la brutării de familie sau restaurante ascunse pe drumuri de munte, mâncarea devine parte din povestea fiecărei destinații. Iată câteva experiențe împărtășite de cititorii The Guardian, care merită luate în calcul la următoarea excursie prin Europa.

Festivalul heringului la Scheveningen, Olanda

În fiecare iunie, Scheveningen, stațiunea de lângă Haga, celebrează începutul sezonului de hering. „Vlaggetjesdag” aduce parade, costume tradiționale și prima ladă de pește scoasă la licitație pentru caritate. Recomandare: gustați heringul hollandse nieuwe cu un pahar de jenever și stați de vorbă cu localnicii – comparațiile dintre ani fac parte din ritual.

Lepinja cu kajmak pe drumul Sarajevo–Mostar

În Ostrožac, Bosnia și Herțegovina, brutăria Pekara Centar servește lepinja coaptă pe vatră, umplută cu kajmak cremos. Costă mai puțin de un euro și e perfectă pentru o pauză pe drumul spectaculos prin canionul râului Neretva. Recomandare: opriți-vă dimineața devreme, când pâinea e proaspăt scoasă din cuptor.

Pește proaspăt la Chiemsee, Germania

La Chiemseefischerei Stephan, lângă lacul bavarez Chiemsee, meniul zilnic are câteva opțiuni simple: pește local, cartofi și salată. Atmosfera e caldă, iar weissbierul completează experiența. Recomandare: rezervați o masă lângă fereastră, pentru priveliștea munților, și întrebați de „Chiemsee sushi”, o reinterpretare locală surprinzătoare.

Mese montane în Kosovo

După drumeția pe Gjeravica, cel mai înalt vârf al țării, popasul la Gacaferi Guest House devine răsfăț culinar. Bucatele tradiționale includ byrek, fergesë și brânzeturi făcute în casă. Recomandare: mergeți primăvara sau vara, când peisajul e plin de turme de oi și pășuni verzi.

Grădină și carne crescută local, în Cehia

În regiunea Klatovy, restaurantul Hospůdka U Štěpána folosește legume din propria grădină și vită charolais crescută pe lângă localitate. Preparatele variază de la flori de dovlecel prăjite la fripturi cu sos chimichurri. Recomandare: mergeți la prânz și lăsați-vă timp pentru a explora dealurile și satele din jur.

Pizza pe caldarâm la Roma

Antico Forno Roscioli, o brutărie din secolul XIX, servește pizza apreciată de localnici și turiști. Experiența devine memorabilă când mâncați în Piazza Navona, o piață barocă mai puțin aglomerată decât alte zone centrale. Recomandare: luați pizza la pachet și savurați-o la apus, când piața se luminează în culori calde.

Aceste povești arată că gastronomia poate transforma o simplă călătorie într-o experiență de neuitat. De la străzile Romei la munții Kosovo, de la festivaluri olandeze la brutării bosniace, mâncarea aduce autenticitate și legături cu oamenii locului. Pentru că, dincolo de rețete, ospitalitatea și contextul dau adevărata savoare.