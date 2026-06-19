Edo Sushi, restaurantul din București care aduce filosofia autentică a sushi-ului japonez /A primit certificarea Japanese Food Supporter

Bucătăria japoneză autentică își găsește tot mai mulți adepți în România, iar un restaurant din București a primit recent o recunoaștere importantă din partea Japoniei. Edo Sushi a obținut certificarea Japanese Food Supporter, acordată restaurantelor din afara Japoniei care respectă standardele de autenticitate și calitate ale gastronomiei nipone.

Conceptul restaurantului pornește chiar de la nume. Edo este vechiul nume al orașului Tokyo, perioada în care s-au dezvoltat formele moderne de sushi cunoscute astăzi, inclusiv stilul Edomae și celebrul nigiri sushi.

Pentru echipa Edo Sushi, alegerea numelui reprezintă o trimitere directă la originile unei tradiții culinare bazate pe prospețime, tehnică, simplitate și respect pentru ingredient.

Filosofia japoneză din spatele fiecărei farfurii

Experiența propusă de restaurant se construiește în jurul a trei piloni: autenticitatea gustului japonez, atmosfera inspirată din cultura niponă și ospitalitatea atentă la detalii.

Bucătăria este ghidată de principiul japonez Go mi – Go shoku – Go hō, care urmărește echilibrul dintre cinci gusturi, cinci culori și cinci moduri de preparare.

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Potrivit reprezentanților restaurantului, această filozofie contribuie la realizarea unor preparate care sunt nu doar gustoase, ci și armonioase din punct de vedere vizual și textural.

„Am ajuns în Japonia de peste 70 de ori din 2016 încoace. La un moment dat, Japonia a încetat să mai fie o destinație profesională și a devenit o pasiune. Edo Sushi este felul în care am ales să aduc acea pasiune acasă, în București”, a declarat Bogdan Hossu, owner Edo Sushi.

Certificare pentru autenticitate și calitate

Restaurantul a primit certificarea Japanese Food Supporter, o distincție oferită localurilor din afara Japoniei care promovează și respectă specificul gastronomiei japoneze.

Pentru echipa Edo Sushi, această recunoaștere confirmă faptul că preparatele servite respectă standardele și tradițiile culinare care definesc bucătăria japoneză.

Autenticitatea este susținută și de proveniența ingredientelor. Produse precum sosurile, condimentele, foile de nori, oțetul pentru orez sau matcha sunt importate direct din Japonia.

Peștele utilizat provine din surse recunoscute pentru calitate, din Japonia, Oceanul Pacific, Norvegia și Croația, fiecare livrare fiind verificată în funcție de prospețime, textură, culoare și trasabilitate.

O grădină japoneză în centrul Bucureștiului

Experiența nu se limitează la preparatele din meniu.

Restaurantul este amenajat în jurul unei grădini inspirate de estetica japoneză, gândită ca un spațiu de relaxare și contemplare.

Lemnul tratat prin tehnica tradițională japoneză Shou Sugi Ban (Yakisugi), metodă de ardere controlată care creează texturi închise la culoare și foarte rezistente, contrastează cu vegetația și iluminatul discret al spațiului.

Printre elementele care completează atmosfera se numără și un iaz cu pești koi japonezi, specie asociată în cultura japoneză cu perseverența, eleganța și norocul.

Ce pregătește Edo Sushi în perioada următoare

Restaurantul își propune să devină o platformă dedicată experiențelor gastronomice japoneze, iar în lunile următoare pregătește mai multe noutăți.

Printre acestea se numără preparate yakitori și yakiniku realizate cu carne de vită japoneză autentică, introducerea desertului japonez kakigori, preparat cu echipamente aduse din Japonia, precum și extinderea selecției de sake și whisky premium.

De asemenea, vor fi organizate și workshopuri Sushi Experience, dedicate grupurilor restrânse de maximum 10 persoane, în cadrul cărora participanții vor putea învăța tehnicile de bază ale preparării sushi-ului alături de chefii restaurantului.