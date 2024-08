Consumul zilnic al acestei băuturi reduce la jumătate riscul de demență, potrivit unui studiu / Boala afectează 55 de milioane de persoane la nivel mondial

Demența afectează peste 55 de milioane de persoane la nivel mondial, iar incidența acesteia se așteaptă să crească cu cel puțin 10 milioane în fiecare an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Deși îmbătrânirea, genetica și afecțiunile cronice, precum hipertensiunea, sunt factori de risc cheie, aproape 40% dintre cazurile de demență pot fi prevenite sau întârziate prin modificarea stilului de viață, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA. O potențială măsură preventivă este consumul de ceai, care a fost asociat cu îmbunătățirea funcției cognitive.

Cercetările au arătat că băutorii obișnuiți de ceai își pot reduce semnificativ riscul de declin cognitiv. De exemplu, un studiu la care au participat 957 de adulți chinezi în vârstă a arătat că cei care consumau ceai în mod regulat și-au redus riscul de declin cognitiv cu 50%. În plus, băutorii de ceai purtători ai genei APOE e4, asociată cu un risc mai mare de boala Alzheimer, au prezentat un risc cu 86% mai scăzut de deteriorare cognitivă.

Diferitele tipuri de ceai, inclusiv ceaiurile verde, negru, matcha și oolong, s-au dovedit a avea efecte neuroprotectoare. Ceaiul verde, bogat în antioxidanți precum EGCG și polifenoli, este cunoscut în special pentru reducerea inflamației și îmbunătățirea funcției cognitive. Ceaiul negru, similar ceaiului verde, conține, de asemenea, compuși care pot reduce riscul de demență și s-a constatat că reduce nivelul colesterolului LDL.

Alte ceaiuri, cum ar fi cel de rozmarin, mentă și ginkgo biloba, sunt, de asemenea, benefice pentru sănătatea cognitivă. În plus, s-a demonstrat că cafeaua, o altă băutură populară, stimulează performanța cognitivă și protejează împotriva declinului cognitiv datorită antioxidanților și compușilor săi neuroprotectori precum fenilindanii.

Deși relația exactă dintre cafeină și prevenirea demenței rămâne incertă, studiile sugerează că cafeina ar putea îmbunătăți cogniția și reduce riscul de declin cognitiv prin stimularea creierului și creșterea activității fizice. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma aceste constatări și a stabili recomandări concrete.