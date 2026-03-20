Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu, vicepreședinte PE: „Suntem în fața unei posibile crize care ar transformă România dintr-un lider, într-o țară care riscă să aibă dificultăți majore”

20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European, a fost prezent la conferința G4Food – Economedia „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, unde a vorbit despre posibila criză prin care trece agricultura în acest moment.

„Suntem în fața unei posibile crize care ar transformă România dintr-un lider, în zona aceasta agricolă, într-o țară care riscă să aibă dificultăți majore. Și problema pe care noi o întâmpinăm este că noi trebuie să fim capabili să ne adaptăm la toate aceste noi cerințe, să fim capabil să înțelegem mecanismele globale și în același timp să anticipăm mai bine noile tentative. Să creăm produse, să dezvoltăm lanțul valoric, să folosim activ fondurile europene, să dezvoltăm mecanisme de finanțare private adecvate, să ne asigurăm că avem și tineri fermieri, să ne asigurăm că marii producători devin și mai mari și nu vând automat companiile lor către fonduri de investiții, să ne asigurăm că legăm toate aceste companii într-un circuit predictibil, să ne asigurăm că pe rafturile magazinului avem produse autohtone, să ne asigurăm că avem acces și suntem competitivi în așa fel încât să fim și în rafturile unor consumatori din alte zone ale globului”, a spus el în cadrul conferinței.

De asemenea, el a mai precizat că e importat să luăm măsuri cât mai repede. „Toate aceste provocări le cunoaștem, însă important este cum acționăm și de unde începem. Și de aceea am ținut să subliniez că primul element în opinia mea este să conștientizăm unde ne aflăm și care sunt riscurile, dar și care este potențialul pe care noi îl avem în prezent. Și mă uitam înaintea acestei conferințe și la o serie de indicatori și vedem că avem sectoare unde excelăm. Observăm că am avut niște soluții de finanțare care au fost funcționale. Acest program de sprijin pentru dezvoltarea industriei agroalimentare. Observăm că pe zona de subvenții fluxul a fost unul care a funcționat mai bine în ultimii ani, dar în continuare avem nevoie de subvenții europene mai mari”.

