Comunitățile din Colinele Transilvaniei marchează începutul sezonului turistic cu un weekend de porți deschise, organizat pe 28 și 29 martie, sub numele „HAI în Coline”. Evenimentul aduce în prim-plan experiențe locale, de la drumeții și tururi ghidate, la mese în gospodării și întâlniri cu meșteșugari și antreprenori din zonă.

Timp de două zile, vizitatorii pot explora satele din regiune prin activități care urmăresc ritmul vieții locale: trasee de drumeție pe coline și în păduri, segmente din Via Transilvanica, dar și tururi ghidate în Mediaș sau Alma Vii. Programul include și o tură de mountain bike pe traseul Mediaș – Nemșa – Richiș – Biertan – Dupuș – Ațel, precum și o drumeție organizată între Richiș și Biertan.

„HAI în Coline este o invitație de a descoperi Transilvania așa cum este ea trăită de comunitățile locale: cu timp pentru natură, pentru povești și pentru mesele împărtășite cu oamenii locului. Prin acest weekend cu porți deschise ne dorim să arătăm că turismul în Colinele Transilvaniei se construiește împreună cu comunitățile și că fiecare sat are o poveste care merită descoperită”, a declarat Cristina Iliescu, destination manager Colinele Transilvaniei.

Componenta gastronomică ocupă un loc central în program. Vizitatorii pot participa la prânzuri și degustări organizate în gospodării și puncte gastronomice locale, unde sunt puse în valoare rețete tradiționale și produse de sezon. Printre experiențele anunțate se numără degustări de brânzeturi maturate la Meșendorf și Criț, brunch-uri în Cincșor și Copșa Mare sau evenimente culinare în Bazna și în apropiere de Sighișoara.

În paralel, mai multe sate cu patrimoniu săsesc își deschid bisericile fortificate pentru vizitatori, inclusiv în Viscri, Saschiz, Biertan sau Cincșor, oferind tururi și contexte pentru a înțelege evoluția acestor comunități.

Evenimentul include și întâlniri cu localnici implicați în revitalizarea satelor, de la artiști și ghizi locali la inițiative culturale și turistice. Printre acestea se numără vizite în ateliere, tururi tematice și experiențe interactive, precum demonstrații de tehnici tradiționale sau plimbări ghidate.

Gazdele locale își deschid, de asemenea, curțile și grădinile pentru vizitatori, propunând spații de relaxare și socializare. Printre punctele de interes se numără Casa Regelui Charles al III-lea din Viscri sau Ceainăria Tei din Saschiz.

Programul complet include zeci de activități organizate pe parcursul celor două zile, majoritatea pe bază de rezervare, de la experiențe culinare și tururi ghidate până la drumeții, ateliere și evenimente speciale, precum cursa de deschidere a sezonului pentru Mocănița Văii Hârtibaciului.