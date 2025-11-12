China înregistrează un excedent masiv de soia, după luni de zile în care a făcut importuri record. Acest lucru însă limitează perspectivele de export ale Statelor Unite, chiar dacă relațiile comerciale dintre Beijing și Washington s-au destins, recent.

Potrivit analiștilor și traderilor citați de Reuters, stocurile uriașe din porturi și din rezervele de stat, combinate cu marje slabe de procesare, reduc interesul Beijingului pentru noi achiziții.

„Companiile de stat ar putea aștepta ca marjele să se redreseze înainte de a face achiziții pe scară largă”, a declarat Johnny Xiang, fondatorul firmei AgRadar Consulting din Beijing. „Chiar și cu scutiri de taxe vamale, marjele rămân negative, iar soia din Brazilia este în continuare mai ieftină”, a mai spus el.

După întâlnirea de luna trecută dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, oficialii de la Washington au anunțat că Beijingul s-a angajat să cumpere 12 milioane de tone de soia americană până la sfârșitul anului și 25 de milioane de tone anual în următorii trei ani.

Cu toate acestea, China nu a confirmat public aceste achiziții. Deși a suspendat taxele vamale impuse ca represalii, compania de stat COFCO a rezervat doar câteva transporturi pentru livrare în decembrie și ianuarie, potrivit datelor comerciale.

Stocuri record și cerere în scădere

Importatorii chinezi au majorat masiv achizițiile de soia din America de Sud la începutul anului, evitând produsele americane din cauza incertitudinilor generate de războiul comercial. Rezultatul a fost un exces de ofertă fără precedent.

Datele companiei Sublime China Information arată că stocurile de soia din porturile chineze au atins 10,3 milioane de tone la 7 noiembrie, cu 3,6 milioane mai mult decât anul trecut. În același timp, procesatorii interni – cunoscuți drept „crushers” – dețin 7,5 milioane de tone, cel mai ridicat nivel din 2017.

Prețul făinii de soia, folosită în hrana animalelor, a scăzut cu peste 20% față de vârful atins în aprilie, ajungând la aproximativ 3.000 de yuani (421 de dolari) pe tonă în principalele regiuni de coastă, potrivit datelor Mysteel.

Procesatorii chinezi înregistrează pierderi constante din vară, cu o marjă negativă de aproximativ 190 de yuani pe tonă în centrul industrial Rizhao. Comercianții nu se așteaptă ca marjele să redevină pozitive înainte de martie.

„Nu există prea mult spațiu pentru ca China să crească importurile de soia”, a spus un trader dintr-o companie internațională de procesare. „Stocurile sunt uriașe, iar cererea din sectorul zootehnic rămâne foarte scăzută.”

Stagnare în achizițiile de stat

Pe piață nu există semne că importatorii de stat COFCO și Sinograin ar fi început achiziții masive, în pofida așteptărilor de după discuțiile comerciale.

Un oficial american a declarat pentru Reuters că Washingtonul „se așteaptă ca partenerii comerciali să își respecte angajamentele”, adăugând că președintele „își rezervă dreptul de a ajusta tarifele și concesiile dacă aceste angajamente nu sunt respectate.”

Ministerul Comerțului din China nu a oferit comentarii, însă două surse din industrie estimează că rezervele de stat de soia se situează între 40 și 45 de milioane de tone – dublu față de importurile anuale din SUA și suficiente pentru a acoperi cererea din primele cinci luni ale anului.

Între timp, importatorii privați continuă să cumpere soia din Brazilia. Pentru livrările din ianuarie, soia braziliană este cotată la aproximativ 480 de dolari pe tonă, cost inclus până în porturile chineze, în timp ce cea americană costă între 540 și 550 de dolari pe tonă.

Traderii estimează că China a rezervat circa 2 milioane de tone pentru livrări în decembrie, acoperind peste 40% din necesarul lunii, însă comenzile pentru ianuarie rămân modeste.

„Nu există indicii clare că importatorii de stat au început un program de achiziții de 12 milioane de tone până la sfârșitul acestui an, ca să nu mai vorbim de 25 de milioane pentru 2026”, a subliniat Arlan Suderman, economist-șef la compania americană StoneX, într-o notă publicată marți.