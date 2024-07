Ce mănâncă modelele: Josephine Skriver spune că urmărește o dietă 80/20, ceea ce înseamnă că mănâncă sănătos 80% din timp / Hailey Bieber ia trei mese pe zi, iar Stella Maxwell promovează moderația / Sportul „trebuie” făcut

Poate mulți au impresia că modelele nu mănâncă, sau consumă foarte puține calorii, ceea ce este un mit. Din fericire, industria a trecut peste era anorexiei și a tulburărilor de alimentație și am ajuns la un echilibru în ceea ce privește dietele modelelor.

Este un lucru bine cunoscut că modelele de la Victoria’s Secret trebuiau să își mențină silueta perfectă pentru a putea rămâne cu titlul de „angel”.

După ani de presiune pentru a fi mai incluzivă în reprezentarea sa, casa de modă Victoria’s Secret a anunțat în 2021 că își va revizui imaginea de Angels în favoarea unor tipuri mai diverse de modele, conform The New York Times. CEO-ul Martin Waters a menționat că show-ul de modă va avea o revenire post-Covid, dar într-o formă foarte diferită, relatează The List.

Cu toate acestea, am reușit să aflăm ce mănâncă cele mai mari modele ale lumi și ce preferă să mănânce modelele Victoria’s Secret. Există multe mituri pe care le-am auzit despre dietele lor drastice.

Conform The List, deși mulți oameni sar peste micul dejun, modelele Victoria’s Secret nu fac parte din acest grup. Antrenorul personal al câtorva dintre modelele de la brandul de lenjerie intimă spune că recomandă un mic dejun light pentru că „acest lucru îmbunătățește sistemul imunitar și vindecă tractul digestiv.” Timpul dintre mese poate fi de la trei la șase ore.

Hailey Bieber, model Victoria’s Secret din cadrul VS Collective, este și ea adepta celor trei mese pe zi spunând că în general micul dejun constă în ouă sau fulgi de ovăz sau un smoothie. La prânz mănâncă o salată sau un sendviș și la cină legume, paste sau pui. În ceea ce privește desertul aceasta încearcă să îl evite, dar preferatele ei sunt batoanele Magnum. Kendall Jenner mănâncă și ea tot ouă sau avocado, care este unul dintre alimentele favorite ale modelelor Victoria’s Secret, dar și fulgi de ovăz, relatează The List.

View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Stella Maxwell a vorbit în exclusivitate pentru byrdie.com despre dieta sa: „În ceea ce privește dieta, mănânc cu moderație. Nu cred că este bine să renunți la ceva 100% sau să urmezi o dietă nebună. Nu am crezut niciodată în așa ceva și cred că organismul tău va reacționa bine dacă îl faci fericit într-un mod moderat – un fel de control al porțiilor. Pentru micul dejun, îmi plac ouăle amestecate, avocado, fulgi de ovăz – îmi plac foarte mult fulgi de ovăz – sau granola și iaurt. Prânzul ar fi o bucată de pește, cum ar fi somonul, și apoi poate niște salată – astăzi am mâncat pui și salată. Și apoi cina, probabil același lucru – o proteină și o verdeață. Pentru gustări, îmi plac nucile și mazărea uscată.”

Ba mai mult, Stella Maxwell și Josephine Skriver demontează mitul în ceea ce privește faptul că modelele nu fac sport, spunând simplu că „trebuie” să facă asta.

Stella Maxwell este un model în vârstă de 34 de ani și este înger Victoria’s Secret din 2015, defilând și pentru alte nume mari din industrie cum ar fi Dolce&Gabbana, Jacquemus, Fendi sau Mugler.

Josephine Skriver este un model de 31 de ani și este unul din îngerii Victoria’s Secret din 2016, defilând pentru nume mari din modă cum ar fi Dior, Gucci, Balmain sau Saint Laurent.

Stella Maxwell sune că ea practică foarte multă yoga, respectiv ashtanga

„Yoga poate părea plictisitoare și ca un fel de streching, dar odată ce intri în flux, este ca o experiență mentală. Timp de o oră te gândești mental la modul în care îți întinzi corpul în aceste poziții și – nu știu – mi se pare interesant cum ieși de acolo simțindu-te complet diferit față de cum ai intrat. Am și eu un antrenor personal la care merg, iar ea face multă tonifiere și alungire. Cred că antrenorii se uită la modele și le sculptează cam ca pe dansatoare – lungi și slabe. Pentru a face asta, folosesc o mulțime de benzi. Îmi place stepper-ul și cățărătorul pentru că e ca și cum «ai urcat pe Turnul Eiffel» [atunci când atingi obiectivele] și este foarte satisfăcător și te gândești: «Wow, am făcut asta în 20 de minute»”, spune ea pentru byrdie.com

Aceasta mai adaugă: „Mă antrenez o oră pe zi. O fac oricând – nu sunt pretențios în privința orei la care mă antrenez. Aș prefera să dorm un pic mai mult, deci poate nu chiar dimineața devreme, așa că tind să mă duc mai târziu în noapte. Mă antrenez cât de des pot, în general, de patru până la cinci ori pe săptămână. Odată ce ai ajuns la o oră, corpul tău nu vrea să se epuizeze și cred că este bine să construiești încet și să nu forțezi prea mult.”

Josephine Skriver spune că urmărește o dietă 80/20 ceea ce înseamnă că mănâncă sănătos 80% din timp, iar în restul de 20% se răsfață, conform Grazia.

„Călătoresc prin lume și trebuie să am energie… Nu pot trăi din burgeri! S-ar putea să nu mă îngraș la fel de mult ca unii oameni, dar m-aș prăbuși dacă aș mânca zahăr tot timpul – este mai mult ca o conștiință a sănătății pentru mine, dar, de asemenea, fac întotdeauna 80/20: 80% din timp, mănânc sănătos și fac exerciții fizice, și rămân la un program.”

„Nu am crezut niciodată în cuvântul dietă – cred în stilul de viață. Nu cred în soluții rapide. Nu există așa ceva ca și cum ai face 30 de exerciții pentru și ai mușchi abdominali și apoi ai un six-pack. Chiar dacă te descurci foarte bine timp de trei luni și arăți grozav, în secunda în care te oprești … trebuie să fie ca un stil de viață”, declară ea pentru Grazia.

Ce mănâncă Josephine Skriver la micul dejun și prânz:

„Astăzi, la micul dejun, am mâncat ouă omletă, spanac și o cană de orez brun. Aș spune că de cele mai multe ori sunt cereale, proteine și orez, dar uneori, la prânz, nu iau atât de multe carbohidrați pentru că mă fac să dorm”, a spus ea pentru Grazia.

Snaks-urile ei preferate sunt: „Pentru gustări, îmi place orice, de la fructe la morcovi sau nuci – un pumn mic de nuci mă ține în mișcare sau doar o jumătate de porție din ceea ce am mâncat mai devreme. Întotdeauna port cu mine fructe și nuci. Batoanele cu nuci sunt bune și ușor de adus în geantă.”

Ce rutină de sport are Skriver

„Într-o săptămână bună, merg la sală cinci zile pe săptămână, uneori trei zile pe săptămână, sau uneori nu pot face nici măcar una, așa că încerc cu adevărat să-mi ascult corpul. Antrenamentele mele durează o oră. Aș spune că 80% din antrenamentul meu este cu greutăți, iar apoi adaug cardio o dată sau de două ori pe săptămână. Am observat că îmi pierd mușchii când fac [doar] cardio.”

Bella Hadid devăluie și ea pentru Women’s Health care este rutina sa de fitness: „Când am timp, mă antrenez cu antrenorul meu pentru sesiuni intensive”, a declarat îngerul Victoria’s Secret. „Alerg non-stop timp de 20 de minute, urmată de o sesiune de box și, în final, o serie de greutăți care vizează abdomenul și fesele. Păstrăm rutinele variate, astfel încât sesiunile sunt întotdeauna distractive.”

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Supermodelul este, de asemenea, un fan al antrenamentelor barre, care folosesc tehnici de balet pentru o ardere a întregului corp: „Categoric box. Dar, de asemenea, Body Ballet, am încercat doar o dată, dar pot vedea rezultatele pe termen lung printre prietenele mele .” spune ea pentru Women’s Health

Care este rutina Bellei pre și post sală?

„Mă bazez pe un smoothie, un suc sau o băutură proteică cu 30 de minute înainte de sală. După, mănânc ceva plin de proteine, cum ar fi pui și orez integral. Este ideal pentru a întări masa musculară și pentru a crește efectele sesiunii”, a explicat ea pentru Women’s Health.

În ce constă dieta Bellei Hadid?

Pentru micul dejun aceasta de obicei mănâncă un begel cu ouă. Pentru prânz ea servește somon sau pui cu legume, sau paste. „Îmi place să mănânc o masă bună cu proteine pentru că sunt foarte obosită dacă mănânc prea mult, așa că încerc să mă umplu cu lucruri care mă vor face să mă simt bine”, spune ea pentru Women’s Health. „Comand o mulțime de sucuri verzi și le păstrez pe platou”, adaugă ea. „Am shot-uri de ghimbir într-o ladă frigorifică și beau unul dacă mă simt deprimată”, mai adaugă ea.

Ce alimente consumăm și ce nu conform modelelor de la Victoria’s Secret

Cele mai multe modele Victoria’s Secret urmează o dietă bogată în alimente integrale bogate în nutrienți, inclusiv fructe, legume, cereale integrale, proteine și grăsimi sănătoase, conform Healthline.

Iată câteva alimente pe care le mănâncă modelele:

Legume: broccoli, conopidă, roșii, sparanghel, dovleac, morcovi

Fructe: fructe de pădure, mere, portocale, piersici, pere, prune

Proteine: carne de pasăre, fructe de mare, bucăți slabe de carne, ouă

Cereale integrale: quinoa, orez brun, ovăz, cușcuș

Nuci: nuci, migdale, fistic, caju, nuci macadamia

Semințe: semințe de chia, semințe de dovleac, semințe de cânepă, semințe de in

Leguminoase: năut, fasole, linte

Grăsimi sănătoase: ulei de nucă de cocos, ulei de măsline, avocado

Versiunile mai restrictive ale dietei pot limita, de asemenea, alimentele bogate în carbohidrați, inclusiv legumele cu amidon și fructele bogate în zahăr, conform Healthline.

Iată câteva alimente pe care trebuie să le limitați sau să le evitați în cadrul dietei:

Alimente procesate: chipsuri, fursecuri, covrigei, fast-food, produse de patiserie, bomboane

Cereale rafinate: varietăți albe de paste, pâine, orez și tortilla

Zahăr: zahăr de masă, zahăr brun, sirop de arțar, miere

Alcool: vin, bere, cocteiluri, băuturi spirtoase

Legume cu amidon: cartofi dulci, cartofi, porumb, mazăre

Fructe bogate în zahăr: ananas, banane, mango, struguri

Nota: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media and Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra