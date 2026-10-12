Pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Cu această ocazie, mulți păstrează obiceiul de a împărți alimente de pomană, iar printre cele mai întâlnite se numără pâinea, covrigii, colacii și fructele de toamnă. În 2026, sărbătoarea cade într-o zi de miercuri, astfel că cei care respectă rânduielile bisericești țin post.

Ce se dă de pomană de Sfânta Parascheva

În tradiția populară, de Sfânta Parascheva se împart alimente în memoria celor trecuți la cele veșnice sau pentru a veni în ajutorul persoanelor aflate în nevoie. Printre produsele oferite se numără pâinea din grâu nou, covrigii și colacii, dar și alte alimente specifice toamnei.

Potrivit Știrile ProTV, pâinea făcută din grâul nou era oferită celor săraci sau membrilor comunității. În timp, covrigii și colacii au devenit, la rândul lor, produse întâlnite frecvent la împărțirea de pomană.

În funcție de regiune și de obiceiurile păstrate în familie, se mai pot împărți:

Pâine, covrigi și colaci , printre cele mai cunoscute daruri;

, printre cele mai cunoscute daruri; Mere, pere și struguri , fructe specifice sezonului de toamnă;

, fructe specifice sezonului de toamnă; Plăcinte cu mere sau dovleac , pregătite în această perioadă;

, pregătite în această perioadă; Must , obținut din struguri proaspăt recoltați;

, obținut din struguri proaspăt recoltați; Mâncare gătită, pregătită pentru a fi oferită celor care au nevoie de ajutor.

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În unele zone, oamenii păstrează și obiceiul de a împărți lipie sau alte produse de panificație. Nu există însă o listă fixă de alimente care trebuie oferite de pomană. Alegerea depinde de tradițiile locale și de posibilitățile fiecărei familii.

Ce se mănâncă de Sfânta Parascheva

În 2026, ziua de 14 octombrie cade miercuri, zi de post în calendarul ortodox. Prin urmare, credincioșii care respectă această rânduială evită carnea, ouăle, laptele și produsele lactate.

Pentru masa din această zi pot fi pregătite mâncăruri simple, precum ciorba de legume, fasolea bătută, iahnia de fasole, tocănița de legume, cartofii copți sau sarmalele de post cu orez și ciuperci. La desert, pot fi servite plăcinte cu mere ori dovleac, pregătite fără ingrediente de origine animală.

Postul din 14 octombrie 2026 este cel obișnuit pentru ziua de miercuri. Sfânta Parascheva nu este asociată cu o regulă specială de post care să se aplice în fiecare an, indiferent de ziua săptămânii.

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în localitatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, și este cunoscută în tradiția creștină pentru viața sa dedicată rugăciunii și milosteniei.

Potrivit relatărilor despre viața sa, încă din copilărie obișnuia să ofere hainele sale celor săraci. Mai târziu, a renunțat la bunurile materiale și a ales o viață de credință și ajutorare a celor aflați în nevoie.

Exemplul său este unul dintre motivele pentru care sărbătoarea de pe 14 octombrie este asociată, în rândul credincioșilor, cu rugăciunea, generozitatea și împărțirea de pomană.