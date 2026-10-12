Ce e bine să dai de pomană de Sfânta Parascheva. Tradiția mai puțin cunoscută din spatele covrigilor și al colacilor

12 oct. 2026, Articole / Reportaje
Ce e bine să dai de pomană de Sfânta Parascheva. Tradiția mai puțin cunoscută din spatele covrigilor și al colacilor
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Cu această ocazie, mulți păstrează obiceiul de a împărți alimente de pomană, iar printre cele mai întâlnite se numără pâinea, covrigii, colacii și fructele de toamnă. În 2026, sărbătoarea cade într-o zi de miercuri, astfel că cei care respectă rânduielile bisericești țin post.

Ce se dă de pomană de Sfânta Parascheva

În tradiția populară, de Sfânta Parascheva se împart alimente în memoria celor trecuți la cele veșnice sau pentru a veni în ajutorul persoanelor aflate în nevoie. Printre produsele oferite se numără pâinea din grâu nou, covrigii și colacii, dar și alte alimente specifice toamnei.

Potrivit Știrile ProTV, pâinea făcută din grâul nou era oferită celor săraci sau membrilor comunității. În timp, covrigii și colacii au devenit, la rândul lor, produse întâlnite frecvent la împărțirea de pomană.

În funcție de regiune și de obiceiurile păstrate în familie, se mai pot împărți:

  • Pâine, covrigi și colaci, printre cele mai cunoscute daruri;
  • Mere, pere și struguri, fructe specifice sezonului de toamnă;
  • Plăcinte cu mere sau dovleac, pregătite în această perioadă;
  • Must, obținut din struguri proaspăt recoltați;
  • Mâncare gătită, pregătită pentru a fi oferită celor care au nevoie de ajutor.
- articolul continuă mai jos -

În unele zone, oamenii păstrează și obiceiul de a împărți lipie sau alte produse de panificație. Nu există însă o listă fixă de alimente care trebuie oferite de pomană. Alegerea depinde de tradițiile locale și de posibilitățile fiecărei familii.

Ce se mănâncă de Sfânta Parascheva

În 2026, ziua de 14 octombrie cade miercuri, zi de post în calendarul ortodox. Prin urmare, credincioșii care respectă această rânduială evită carnea, ouăle, laptele și produsele lactate.

Pentru masa din această zi pot fi pregătite mâncăruri simple, precum ciorba de legume, fasolea bătută, iahnia de fasole, tocănița de legume, cartofii copți sau sarmalele de post cu orez și ciuperci. La desert, pot fi servite plăcinte cu mere ori dovleac, pregătite fără ingrediente de origine animală.

Postul din 14 octombrie 2026 este cel obișnuit pentru ziua de miercuri. Sfânta Parascheva nu este asociată cu o regulă specială de post care să se aplice în fiecare an, indiferent de ziua săptămânii.

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în localitatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, și este cunoscută în tradiția creștină pentru viața sa dedicată rugăciunii și milosteniei.

 

Potrivit relatărilor despre viața sa, încă din copilărie obișnuia să ofere hainele sale celor săraci. Mai târziu, a renunțat la bunurile materiale și a ales o viață de credință și ajutorare a celor aflați în nevoie.

Exemplul său este unul dintre motivele pentru care sărbătoarea de pe 14 octombrie este asociată, în rândul credincioșilor, cu rugăciunea, generozitatea și împărțirea de pomană.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
12 oct.
Șofranul, cel mai scump condiment din lume, poate fi cultivat și acasă. Cum îl plantezi și când recoltezi firele roșii
Șofranul, cel mai scump condiment din lume, poate fi cultivat și acasă. Cum îl plantezi și când recoltezi firele roșii
Articole / Reportaje
12 oct.
Vinul pierde teren în California / De ce unii viticultori vor să înlocuiască vița-de-vie cu agave
Vinul pierde teren în California / De ce unii viticultori vor să înlocuiască vița-de-vie cu agave
Articole / Reportaje
12 oct.
O familie din Italia culege plante la 3.000 de metri și le transformă în lichioruri / Tradiția începută în 1902 continuă după patru generații
O familie din Italia culege plante la 3.000 de metri și le transformă în lichioruri / Tradiția începută în 1902 continuă după patru generații
Articole / Reportaje
12 oct.
Ce au în comun cafeaua și bicarbonatul? Dacă le combinăm rezultă un produs util și ieftin. Unde îl poți folosi cu succes în gospodărie
Ce au în comun cafeaua și bicarbonatul? Dacă le combinăm rezultă un produs util și ieftin. Unde îl poți folosi cu succes în gospodărie
Articole / Reportaje
12 oct.
Ce să NU faci de Sf. Parascheva în 14 octombrie. Iată ce pățești dacă nu respecți interdicțiile: de la boală și pagubă până la apariția negilor pe mâini
Ce să NU faci de Sf. Parascheva în 14 octombrie. Iată ce pățești dacă nu respecți interdicțiile: de la boală și pagubă până la apariția negilor pe mâini
Recomandări
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
G4Media
Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
LEGUMA IEFTINĂ din piață pe care o poți transforma în paste, clătite și prăjeli! Ce spun nutriționiștii
Mediafax Spania
Prăjitura cu migdale, fără gluten, din doar 3 ingrediente. E gata în mai puțin de o oră!
CSID
Ai buletin vechi? Până la ce dată îl mai poți folosi pentru a călători în străinătate
CSID
Când începe Postul Crăciunului 2026? Zilele cu dezlegare la pește și ce alimente se consumă în Ajun