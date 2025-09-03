Într-un oraș unde totul se mișcă rapid, e reconfortant să știi că unele lucruri încă se fac cu răbdare, pricepere și respect pentru istorie. M1 Murfatlar Arezan este exact genul acela de vin: născut dintr-un ritual străvechi, reinterpretat în spirit contemporan.

Numele său vine dintr-o tradiție tracă: îngroparea coardelor de vie, un gest sacru menit să onoreze pământul și sărbătoarea. Azi, Arezan nu se bea la ceremonii antice, ci în cele mai cool bistrouri urbane, la brunch-uri relaxate, în wine baruri cu mobilier scandinav sau la mesele de seară cu oameni dragi.

Arezan trăiește în prezent, dar cu o eleganță ancorată în trecut. Este vinul urbanului sofisticat, acel „ceva în plus” care se simte într-un pahar cu design simplu, într-un gest de servire atent sau într-un meniu creat special pentru pairing.

Îl găsești în restaurante de top, dar și în spații intime care spun povești: de la rooftop bars din București, la wine gardens din Cluj sau terase cu vibe mediteraneean din Timișoara.