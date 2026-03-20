Alexandru Irimescu, Managing Partner AIPRO Vision, a fost prezent la Conferința G4Food-Economedia. El spune că fermierii pot accesa documente, date și expertiză direct pe WhatsApp. Soluțiile de automatizare există deja și pot fi testate rapid.

Digitalizarea agriculturii nu mai trebuie privită ca un obiectiv îndepărtat, ci ca o soluție care poate fi pusă în practică imediat, inclusiv prin instrumente pe care fermierii le folosesc deja zilnic. Aceasta este ideea susținută de Alexandru Irimescu, care a vorbit despre folosirea unor agenți automatizați integrați inclusiv prin WhatsApp.

Potrivit acestuia, fermierii ar putea avea acces, într-un singur canal, la datele proprii, la servicii de facturare, la informații bancare, dar și la expertiză contabilă și juridică. În opinia sa, tehnologia actuală permite deja simplificarea unor procese care până acum consumau mult timp și resurse.

„Fermierul, acum, pe WhatsApp, poate să acceseze toate datele pe care le are, discutăm de sectorul bancar, SmartBill, orice de facturare, totul conectat într-un singur loc. Expertiza mea, expertiza unui contabil, expertiza juridică, totul într-un singur canal pe care fermierul poate să-l acceseze”, a declarat Alexandru Irimescu.

El susține că astfel de soluții pot fi folosite inclusiv pentru completarea automată a unor formulare și declarații, într-un timp foarte scurt. În viziunea sa, accentul ar trebui mutat de la discuțiile generale despre digitalizare la implementări punctuale și rapide.

„Soluții de un click există acum și există și trebuie implementate practic. WhatsApp-ul este în mâna la 99% din oamenii care sunt aici”, a spus Irimescu.

Instituțiile publice ar trebui să se implice

Acesta consideră că și instituțiile publice ar trebui să testeze mai repede astfel de instrumente, pentru a înțelege beneficiile lor reale în relația cu fermierii și cu industria agroalimentară. El a vorbit despre agenți autonomi, diferiți de instrumentele de tip chatbot cunoscute publicului larg, care pot prelua sarcini repetitive și le pot executa automat.

În opinia sa, fermierii nu au timp să stea la calculator pentru a parcurge proceduri complicate de digitalizare, iar tocmai de aceea soluțiile trebuie adaptate la modul real în care aceștia lucrează. Mesajul transmis de Alexandru Irimescu a fost unul clar: tehnologia există deja, iar provocarea este adoptarea ei rapidă în procesele de zi cu zi.