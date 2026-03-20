Lipsa de încredere și informarea insuficientă îi țin pe mulți tineri departe de finanțările deja disponibile, avertizează Alexandru Irimescu, Managing Partner AIPRO Vision. În intervenția sa, acesta a atras atenția că există locuri și sume importante care nu sunt accesate, deși pot reprezenta o oportunitate reală pentru dezvoltarea unor afaceri.

Irimescu a făcut referire directă la programul Startup Nation, unde, spune el, există mii de locuri disponibile pentru finanțări de 50.000 de euro, însă interesul rămâne redus. În opinia sa, explicațiile sunt fie lipsa de informare, fie neîncrederea că banii vor ajunge efectiv la beneficiari în timp util.

„Sunt șapte mii de locuri disponibile pentru finanțări de cincizeci de mii de euro pe care tinerii nu aplică. Ori nu aplică pentru că nu cunosc programul, ori nu aplică pentru că nu au încredere că vor primi la timp banii respectivi”, a declarat Alexandru Irimescu.

El a subliniat că, în actuala formulă, programul vine cu un avantaj important, respectiv posibilitatea de a primi în avans 50% din sumă, ceea ce schimbă semnificativ logica finanțării.

Noi măsuri de finanțare

Dincolo de Startup Nation, Irimescu le-a transmis fermierilor și antreprenorilor din agribusiness că trebuie să se pregătească rapid pentru noile măsuri de finanțare care urmează să fie lansate, în special cele legate de autoconsum și de baterii pentru stocarea energiei.

- articolul continuă mai jos -

„Pentru fermieri, din punctul meu de vedere, trebuie accesată acum partea de finanțarea de 650.000 de euro, cât o să se lanseze, cu 0% cofinanțare pentru autoconsum”, a spus el.

Totuși, Alexandru Irimescu a atras atenția că succesul unor astfel de proiecte depinde și de costurile ascunse, mai ales cele legate de racordarea la rețea. El consideră că fermierii trebuie să analizeze atent dacă infrastructura existentă permite o astfel de investiție fără cheltuieli disproporționate.

În plus, acesta a arătat că aprobarea europeană pentru finanțări în zona bateriilor și a stocării energiei poate deveni un element important pentru competitivitatea sectorului, mai ales în contextul costurilor ridicate cu energia.

Mesajul său a fost că există măsuri care trebuie „atacate” imediat, iar actorii din agricultură și din mediul de afaceri ar trebui să se miște repede, cu planuri clare și acțiuni concrete în următoarele săptămâni, nu doar cu discuții generale despre oportunități.