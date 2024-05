Vrei să trăiești cu până la 10 ani mai mult? Trebuie să adaugi aceste 3 alimente la dietă, potrivit unui nou studiu

Longevitatea este un subiect popular. Este o idee atât de fascinantă și atât de inspirată, în parte pentru că există o conștientizare din ce în ce mai mare în cultura noastră că prelungirea duratei de viață poate fi obținută prin unele dintre cele mai simple și mai plăcute lucruri pe care le facem, transmite publicația The Healthy.

Unul dintre acestea este mâncatul. Un nou studiu a analizat datele privind dietele din șapte țări, după ce o echipă de medici a prezis că va observa o creștere a speranței de viață în rândul populațiilor care au trecut de la modelele alimentare naționale tipice la modificări alimentare care să susțină longevitatea.

Publicat în ediția din 29 aprilie 2024 a revistei de specialitate American Journal of Clinical Nutrition, studiul a fost realizat de cercetători din domeniul sănătății publice și al medicinei care s-au bazat pe datele din studiul „Global Burden of Diseases and Injuries”, o inițiativă în curs de desfășurare care monitorizează obiceiurile alimentare și parametrii de sănătate în mai multe națiuni. Cercetarea a combinat statistici din China, Franța, Germania, Iran, Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite.

Leguminoasele, cerealele integrale și nucile prelungesc viața

Prin ajustarea în funcție de înălțime, greutate și nivel de activitate fizică, cercetătorii au identificat câteva tendințe de amploare:

Adoptarea unei diete vegane ar putea adăuga între cinci și șapte ani la viața cuiva.

Chiar și ajustările modeste în materie de dietă, în special includerea cerealelor integrale și a leguminoaselor, reducând în același timp băuturile zaharoase, ar putea contribui cu până la patru ani de viață în plus.

În general, autorii spun că cercetarea sugerează că publicul și-ar spori probabil sănătatea și speranța de viață cu până la 10 ani prin adăugarea acestor trei alimente la dietă: leguminoase, cereale integrale și nuci.

Renunțarea la carnea procesată a fost, de asemenea, asociată cu o viață mai lungă.

Citește și: Năutul: Cinci motive pentru a-l consuma cu regularitate / Este o sursă excelentă de proteine vegetale, vitamine și îmbunătățește starea de spirit

Statele Unite au, potrivit cercetării, cea mai mare oportunitate de a crește longevitatea, pe fondul consumului larg răspândit de alimente precum carnea procesată și zaharurile adăugate, combinat cu un aport scăzut de alimente care favorizează longevitatea, cum ar fi cerealele integrale, nucile, legumele și peștele. Studiul arată că americanii au mâncat o cantitate decentă de legume și au consumat suficiente fructe, dar acest lucru nu a compensat pe deplin alegerile proaste din alte părți ale dietei.

Studiul a sugerat, de asemenea, că bărbații ar putea beneficia mai mult decât femeile de pe urma modificărilor alimentare, probabil deoarece în toate țările s-a observat că femeile au deja un regim alimentar mai sănătos.