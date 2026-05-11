Seria de evenimente „Vin la Film” continuă miercuri, 13 mai, cu o nouă ediție care aduce împreună degustarea de vin și filme clasice, într-un format dedicat publicului adult. Evenimentul are loc la Cinema Europa din București, pe Calea Moșilor nr. 127, sector 2, anunță organizatorii, printr-un comunicat de presă.
Programul serii începe la ora 18:00, cu o degustare a unei selecții de trei vinuri din colecția „Vinea Apoldia Maior”, într-o atmosferă relaxată, gândită ca introducere în experiența cinematografică.
De la ora 19:00 este programată proiecția filmului „Pride & Prejudice”, una dintre cele mai cunoscute adaptări ale romanului semnat de Jane Austen. Povestea urmărește relația dintre Elizabeth Bennet și Mr. Darcy, construită în jurul diferențelor de caracter, al orgoliului și al sentimentelor pe care cei doi încearcă să le ascundă.
Noua ediție „Vin la Film” propune o seară cu atmosferă de epocă, vin ales cu grijă și un film care continuă să atragă generații diferite de spectatori prin eleganța poveștii și a dialogului.
Evenimentul este destinat exclusiv persoanelor peste 18 ani, iar accesul se face în limita locurilor disponibile.
