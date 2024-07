Top zece cele mai sănătoase alimente, potrivit Universității din California San Francisco/Recomandările specialiștilor în alimentația sănătoasă

Alimentația sănătoasă a devenit una dintre cele mai importante preocupări în lumea occidentală, unde obezitatea și problemele de sănătate cauzate de alimentația nesănătoasă au atins cote alarmante.

De la cancere la boli cardiovasculare, o serie de afecțiuni sunt asociate cu mâncarea nesănătoasă.

Nutriționiștii de la ucsfhealth.com au întocmit un top al celor mai sănătoase zece alimente. Iată care sunt acestea, potrivit lor:

1. Apa

Recomandarea este să beți 8 până la 12 căni de apă pe zi.

2. Legume de culoare verde închis

Mâncați legume de culoare verde închis de cel puțin trei până la patru ori pe săptămână. Opțiunile bune includ broccoli, ardei, varza de Bruxelles și plante cu frunze verzi, cum ar fi spanacul.

3. Cerealele integrale

Mâncați cereale integrale de cel puțin două sau trei ori pe zi. Căutați făină integrală de grâu, secară, fulgi de ovăz, orz, amarant, quinoa sau un multicereale. O sursă bună de fibre are 3 până la 4 grame de fibre per porție. O sursă excelentă are 5 sau mai multe grame de fibre per porție.

4. Fasole și linte

Încercați să mâncați o masă pe bază de fasole cel puțin o dată pe săptămână. Încercați să adăugați leguminoase, inclusiv fasole și linte, în supe, tocane, caserole, salate sau consumați ca atare.

5. Pește

Încercați să mâncați două sau trei porții de pește pe săptămână. Alegerile bune sunt somonul, păstrăvul, heringul, peștele albastru, sardinele și tonul.

6. Fructe de pădure

Includeți două până la patru porții de fructe în dieta dumneavoastră în fiecare zi. Încercați să mâncați fructe de pădure precum zmeură, afine, mure și căpșuni.

7. Dovleac

Dovleacul și alte legume bogat pigmentate de culoare portocalie închisă și verde, cum ar fi cartofi dulci, pepene galben și mango sunt excelente pentru sănătate.

8. Soia

25 de grame de proteine ​​din soia pe zi sunt recomandate ca parte a unei diete cu conținut scăzut de grăsimi pentru a ajuta la scăderea nivelului de colesterol. Încercați tofu, laptele de soia, boabele de soia edamame, tempeh și proteina vegetală texturată (TVP).

9. Semințe de in și nuci

Adăugați 1 până la 2 linguri de semințe de in măcinate sau alte semințe în alimente în fiecare zi sau includeți o cantitate moderată de nuci – 1/4 de cană – în dieta dumneavoastră zilnică.

10. Iaurt organic

Persoanele cu vârsta între 19 și 50 de ani au nevoie de 1.000 de miligrame de calciu pe zi și 1200 de miligrame dacă au 50 sau mai mult. Consumați alimente bogate în calciu, cum ar fi produsele lactate fără grăsimi sau cu conținut scăzut de grăsimi, de trei până la patru ori pe zi. Includeți alegeri organice.