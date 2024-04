Top 10 aeroporturi din lume pentru mâncare și băuturi – 2024 Global Tastemakers

Să fim sinceri: zborul cu avionul poate fi un chin. De la a te asigura că ai suficient timp să ajungi de acasă la aeroport, să treci de controlul de securitate și să ajungi oriunde naiba se află poarta ta de îmbarcare, ideea de a trece printr-un aeroport poate face ca simplul act de a călători să fie prea stresant. Dar noi suntem aici pentru a vă spune că nu trebuie să fie așa. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți aeroportul potrivit. Și să vă luați gustarea potrivită.

Grupul de experți în alimentație și călătorii 2024 Global Tastemakers a nominalizat aeroporturile lor preferate pentru mâncare și băuturi, relatează CNN. Iată care sunt hub-urile de călătorie considerate de top și la ce vă puteți aștepta înăuntru.

Jewel Changi Airport (Singapore)

Găsiți-vă în mijlocul celor mai bune arome din Singapore, literalmente chiar de la poartă, la Jewel Changi Airport, numit cel mai bun aeroport-hotel pentru mâncare și băuturi în cadrul 2024 Global Tastemakers Awards. Cu peste 100 de vânzători de produse alimentare, veți găsi cu siguranță ceva care să vă încânte papilele gustative. Pentru ceva cald și primitor, mergeți direct la Kiwami, un local de ramen de la nivelul 1, cu o supă demnă de sorbit făcută cu oase de porc japonez care au fiert la foc mic mai mult de 10 ore. Sau, luați o îmbucătură locală la Jumbo Seafood de la nivelul 3 pentru a gusta din premiatul său crab cu chili, apoi mergeți la Sourbombe Artisanal Bakery de la nivelul 2 pentru un răsfăț dulce perfect înainte de plecare.

Aeroportul Internațional Tokyo-Narita (Japonia)

Aeroportul Internațional Narita oferă o incursiune în tradițiile culinare ale Japoniei. În aeroport, oaspeții pot gusta pentru prima (sau ultima) dată un sushi spectaculos la Sushi Kyotatsu, care are locații atât în Terminalul 1, cât și în Terminalul 2. Nu ratați tonul roșu, obținut la nivel local de la Toyosu Market. Sau optați pentru o masă mai consistentă la Tempura Nihonbashi Tamai din Terminalul 2, care pune din nou în valoare produsele locale proaspete și de sezon, toate învelite într-o îmbucătură crocantă.

Aeroportul Internațional Dubai (EAU)

Luxul domnește în interiorul Aeroportului Internațional Dubai. Între magazinele de lux, oaspeții pot săpa în experiențe culinare bogate, cum ar fi L’Éclair de Génie, o patiserie care oferă toate tipurile de eclere posibile, și puteți găsi o mulțime de arome din Orientul Mijlociu în locuri precum Comptoir Libanais, un deliciu libanez de tip “grab-and-go”. Dar aceasta este o destinație cu adevărat internațională, ceea ce înseamnă că există o mulțime de branduri internaționale și recunoscute, cum ar fi Shake Shack în Terminalul 3 și Pret A Manger în Terminalele 1 și 5, dacă simțiți că aveți nevoie de un gust din SUA sau Marea Britanie.

Aeroportul Heathrow (Londra, Regatul Unit)

Trăiți o experiență britanică prin excelență la Aeroportul Heathrow din Londra cu o scurtă oprire la Gordon Ramsay Plane Food, care aduce mesele gourmet la Terminalul 5. De fapt, tot Terminalul 5 este cunoscut ca fiind cel mai bun loc pentru a lua masa în cel mai mare aeroport din Regatul Unit. Aici, călătorii vor găsi restaurante care răspund tuturor poftelor, de la gustări rapide la Giraffe până la mese de lux la Caviar House & Prunier Seafood Bar.

Aeroportul Istanbul (Turcia)

Selecția de mâncare de la Aeroportul Istanbul reflectă cu adevărat poziția sa la intersecția dintre Europa și Asia. Opriți-vă în locuri precum Simit Sarayi (atât la Poarta 9, cât și la Poarta 13) pentru o gustare rapidă a mâncării de stradă turcești, cu simits (covrigi) și produse de patiserie proaspete, sau optați pentru o masă mai bogată la Cuisine Anatolia, la International Airside A-B Pier, care prezintă gama de preparate din bucătăria turcească prin intermediul unor feluri de mâncare precum kebab și costiță de miel.

Aeroportul Schiphol din Amsterdam (Țările de Jos)

Descoperiți gustul culturii olandeze moderne la aeroportul Schiphol. În Café Rembrandt, supranumită “sufrageria lui Schiphol”, călătorii se pot relaxa și se pot bucura de beri și gustări locale (chiar și la ora 10 dimineața, pentru că nu există reguli într-un aeroport), sau pot face un scurt tur culinar al Olandei la Dutch Kitchen, situat pe Holland Boulevard, care servește mâncăruri tradiționale, cum ar fi clătite olandeze și hering, combinate perfect cu cocktailuri avangardiste care includ Jenever, un gin produs în Olanda.

Aeroportul Internațional John F. Kennedy (New York, SUA)

Selecția de mâncare de la JFK este aproape la fel de masivă ca aeroportul însuși. După ce coborâți dintr-un zbor sau înainte de îmbarcare, luați gustul iconic al New York-ului în locuri precum The Palm Bar & Grille, situat în Terminalul 4, care aduce aerul de friptură newyorkeză în aeroport. Dar, la fel ca și alte aeroporturi de pe listă, JFK este cu adevărat un hub internațional, așa că este ușor să găsești arome globale, inclusiv Soy and Sake pentru ramen în Terminalul 1 și Mi Casa Cantina and Restaurant în Terminalul 4.

Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta (Georgia, SUA)

La Hartsfield-Jackson, călătorii vor găsi multă ospitalitate sudică. Luați un loc la Bantam and Biddy by Shaun Doty în Concourse C, care este deschis pentru micul dejun, prânz și cină și se concentrează pe mâncăruri gustoase cu pui, sau mergeți la One Flew South în Concourse E pentru o masă sofisticată care îmbină arome de inspirație japoneză cu favoritele sudiste, inclusiv ardei shishito și burgeri complet stivuiți.

Aeroportul Internațional San Francisco (California)

Aeroportul Internațional San Francisco oferă o gamă fantastică de stiluri culinare de care călătorii se pot bucura în timp ce se pregătesc să meargă din punctul A în punctul B. Încercați ceva de proveniență locală în locuri precum Napa Farms Market din Terminalul 2, care întruchipează atmosfera californiană de la fermă la masă cu barul său de covrigi, supe și sandvișuri, toate folosind produse preferate din zonă, precum Cowgirl Cheese și Acme Bread.

De asemenea, încercați The Plant Café Organic din Terminalul 2, care, după cum sugerează și numele, folosește numai ingrediente organice pentru salatele, sucurile și sandvișurile sale.

Aeroportul Internațional Vancouver (Canada)

Sărbătoriți bogăția naturală a statului canadian British Columbia atunci când călătoriți prin aeroportul internațional din Vancouver cu locuri de luat masa precum Globe@YVR, situat la nivelul 4 al terminalului SUA, care oferă atât vederi superbe ale pistei, cât și mâncăruri care încorporează fructe de mare sustenabile capturate chiar în nord-estul Oceanului Pacific. Cei care doresc să încerce vinurile din British Columbia se pot îndrepta direct către Jetside Lounge, situat, de asemenea, la nivelul 4 al terminalului US, unde vinurile din Okanagan curg mereu.

Mențiune onorabilă: Aeroportul München (Germania)

Aeroportul internațional din Munchen îmbrățișează stilul de viață bavarez în toate modurile în care se poate spera. Aici, călătorii se pot răsfăța cu o bere la Airbräu, prima fabrică de bere dintr-un aeroport din lume, sau pot încerca restaurantul Mountain Hub Gourmet Restaurant, cu stele Michelin. Iar dacă vă sincronizați bine vizita, puteți explora piața anuală de Crăciun și sărbătorile anuale Oktoberfest, care oferă meniuri speciale și muzică live chiar în interiorul terminalului.