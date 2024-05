STUDIU: Aceste patru tipuri de alimente ar putea reduce riscul de demență

Cercetările au arătat că unele alimente pot încetini îmbătrânirea la nivel celular. Fructele și legumele, în special, au fost asociate cu o incidență mai mică a declinului cognitiv pe măsură ce îmbătrânim, transmite The Healthy.

În colaborare cu experți în sănătate publică de la Universitatea Harvard, cercetătorii medicali de la Școala de Medicină a Universității Zhejiang din China au realizat o meta-analiză care urmează să fie publicată în numărul din iunie 2024 al revistei The Journal of Nutrition, Health, and Aging. Aceștia au combinat date din două studii reprezentative la scară largă, care au analizat dietele și funcția cognitivă a peste 10.000 de participanți cu vârsta de 55 de ani și peste, din China și SUA.

Datele au inclus chestionare care au vizat consumul zilnic total mediu al participanților din mai multe tipuri de alimente, inclusiv fructe și legume, și au fost împărțite în subtipuri, cum ar fi legumele cu frunze verzi și fructele de pădure. Pe parcursul a cinci ani, participanții au luat parte la activități menite să evalueze funcția lor cognitivă și rata medie de declin cognitiv.

Per ansamblu, participanții care au inclus cele mai multe fructe și legume în dietele lor zilnice au obținut cele mai bune rezultate la testele de funcție cognitivă și au menținut aceste rezultate în timp. Acest lucru sugerează că atât fructele, cât și legumele au elemente protectoare care încetinesc declinul cognitiv.

Interesant este că anumite tipuri de legume au părut a fi mai benefice decât altele, spun cercetătorii: „Descoperirile noastre susțin rolurile potențial benefice ale unor alimente, în special legumele crucifere, legumele cu frunze verzi și legumele roșii și legumele galbene, în menținerea funcției cognitive și încetinirea declinului cognitiv la adulții de vârstă mijlocie și vârstnici.”

Cercetătorii au indicat mai multe motive pentru care aceste legume au arătat un impact substanțial. Acestea conțin nutrienți antiinflamatori și antioxidanți, cum ar fi flavonoidele și diverse vitamine. Mai mult, aduc îmbunătățiri ale sistemului digestiv, care au fost dovedite că ajută la îmbunătățirea sau protejarea cogniției.

În ceea ce privește fructele, deși unele nu au arătat un efect protector atât de puternic, fructele de pădure și merele sunt două exemple de fructe despre care experții au spus anterior că furnizează polifenoli și antioxidanți.

Participanții ale căror creiere și-au menținut performanța au consumat trei sau mai multe porții de legume și două sau mai multe porții de fructe pe zi.