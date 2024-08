Știai că te poți îngrășa dacă bei cafea într-un anumit moment al zilei? Iată când este ideal să bei cafea, fără să ai risc de diabet sau boli cardiace

Mulți oameni se bazează pe o ceașcă de cafea, de dimineață, imediat după ce s-au trezit, pentru a avea un start mai bun al zilei. Potrivit health.cleveland.org, unii specialiști susțin că momentul ideal pentru a bea cafeaua ar fi spre prânz, sau chiar după-amiaza.

„Oamenii din întreaga lume se bucură de cafeaua lor de dimineață. Este un obicei comun și s-ar putea să te simți neliniștit dacă ceva îți perturbă ritualul de dimineață”, afirmă dieteticianul Anthony DiMarino.

Unii specialiști cred că este mai bine să așteptați până la prânz sau chiar până după-amiaza, pentru a savura o ceașcă de cafea.

Totuși, dieteticianul DiMarino spune că nu există, neapărat, „cel mai bun moment” pentru a bea cafea.

Bea cafea dimineața!

O ceașcă de cafea de 240 ml conține aproape 100 de miligrame de cofeină, deși această cantitate variază în funcție de sortimentul de cafea folosită, dar și de modul în care o prepari.

„Deoarece cofeina este un stimulent, consumul de cafea la prima oră dimineața te ajută să te trezești”, spune DiMarino. O modalitate prin care cofeina face acest lucru este prin creșterea cantității de cortizol din corpul tău.

Adevărul despre cafea, cofeină și cortizol

Cortizolul, care mai este denumit și hormonul stresului, este substanța chimică pe care corpul tău o eliberează ca răspuns la pericol – acele situații de luptă sau fugi. De regulă, diminețile tale nu sunt pline de pericole, dar corpul tău eliberează, totuși, cortizol după trezire.

Organismul tău eliberează, în mod natural, cortizol, pentru a te ajuta să devii mai alert și mai conștient de mediul înconjurător, pe măsură ce te trezești din somn, explică DiMarino.

Nivelurile tale de cortizol ajung la maximum de obicei între orele 7 a.m. și 8 a.m. și scad, treptat, pe parcursul zilei, atingând punctul cel mai scăzut în mijlocul nopții, în timp ce dormi. În acest fel, cortizolul ajută corpul să-și mențină ciclul somn-veghe, cunoscut sub numele de ritmul circadian.

Cum ne influențează cafeaua nivelul de cortizol

Efectele stimulatoare ale cafelei cu cofeină, băută la prima oră, dimineața, îți pot accelera producția de cortizol. Pentru unii oameni este benefic acest lucru, în timp ce alții se pot simți mai anxioși, nervoși sau iritabili.

Sensibilitatea fiecărei persoane sau răspunsul intern la cofeină este diferită, spune DiMarino.

Nivelurile cronice ridicate de cortizol – cauzate de stres, prea multă cafeină sau alți factori – pot duce la inflamație, care provoacă leziuni celulare.

„Atunci când nivelul de cortizol rămâne crescut, ai un risc crescut de creștere în greutate, diabet, probleme cardiace și alte probleme de sănătate”, explică dieteticianul DiMarino.

Bei cafea noaptea? Doar dacă vrei să nu mai dormi!

Să bei cafea noaptea târziu poate fi o alegere neinspirată, cu excepția cazului în care ai de lucru.

„Cofeina are un timp de înjumătățire de la două până la 10 ore, în funcție de metabolismul tău”, spune DiMarino. Cu alte cuvinte, ar putea dura între două ore sau până la 10 ore pentru ca organismul tău să elimine jumătate din cofeina dintr-o ceașcă de cafea.

Unii oameni au “gena cafelei” și pot bea oricând această licoare, fără a păți nimic

Pentru persoanele cu o anumită „genă a cafelei”, o ceașcă de cafea noaptea târziu nu este o problemă. Gena CYP1A2 ajută corpul să descompună și să scape de cofeină – iar unii oameni au de fapt două copii ale acestei gene, ceea ce îi ajută să descompună cofeina mai repede decât cei care au o singură copie.

Dacă poți să bei o doză dublă de espresso la 22:00. și dormi liniștit după aceea, probabil că vei metaboliza rapid cofeina.

Când este momentul ideal să bei o cafea/ Iată ce spun specialiștii

Cafeaua la prima oră dimineața crește nivelul de cortizol, potențial făcându-te să te simți mai încordat.

Cafeaua pe timp de noapte poate (sau nu, în funcție de gene și metabolism) să-ți afecteze somnul.

Nu există dovezi științifice care să susțină „cel mai bun timp”. Dar o ceașcă la mijlocul dimineții, până la sfârșitul dimineții, între orele 9:30 și 11 a.m., te poate ajuta să obții cele mai multe beneficii ale cafelei. Atunci nivelul de cortizol începe să scadă și vei obține cel mai mare efect de la efectul cofeinei.

Pe de altă parte, poate doriți o ceașcă de cafea la ora 14:00. pentru a te stimula pentru după-amiază, îți poate fi de folos. „Mulți dintre noi se simt leneși sau mai puțin productivi după prânz”, explică DiMarino. Dacă nu-ți permiți să dormi o oră la prânz, atunci o ceașcă de cafea te poate ajuta să treci cu bine și cu energie, peste tot restul zilei.

Ajută cafeaua la slăbit?

Nu, cafeaua nu ajută la pierderea în greutate. În ciuda a ceea ce ați văzut pe TikTok sau în altă parte, pe rețelele sociale, cafeaua nu are proprietăți magice de ardere a caloriilor sau a grăsimilor. Și cântarul nu se va clinti mai repede dacă adăugi lămâie în cafea, așa cum te sfătuiesc unii.

Dar cafeaua poate fi un bun înlocuitor al băuturilor cu mai multe calorii.

Câtă cafea este prea multă?

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) recomandă nu mai mult de 400 de miligrame de cofeină pe zi pentru adulți și mai puțin de 200 de miligrame de cofeină pe zi în timpul sarcinii. Aceasta include cofeina pe care o obții în total, deci și din ciocolată, ceai, sucuri, băuturi energizante și alte produse.

Mulți dintre noi consumă în jur de 135 de miligrame de cofeină în fiecare zi. Adică aproximativ o ceașcă și jumătate de cafea. Momentul zilei în care decizi să bei această băutură revigorantă depinde în întregime de tine!