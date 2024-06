Sfatul unui cercetător care a studiat longevitatea timp de două decenii, pentru tineri: Femeia în vârstă de 20 de ani ar putea trăi cu 10 ani în plus dacă ar avea o dietă bazată pe alimente integrale și plante / Bărbații, cu 13 ani în plus

Timp de două decenii, Dan Buettner a studiat longevitatea în locuri precum Ikaria, Grecia și Okinawa, Japonia. În timp ce a identificat „Zonele Albastre” din lume, cele cinci zone cu cei mai longevivi oameni, cercetătorul a studiat ce factori duc la o durată de viață prelungită, transmite CNBC.

Adoptarea unor obiceiuri sănătoase, chiar și mai târziu în viață, poate afecta în mod pozitiv longevitatea unei persoane, spune Buettner. Acest lucru este valabil mai ales atunci când vine vorba de alimentele pe care le consumi.

„Femeia medie în vârstă de 20 de ani ar putea trăi aproximativ 10 ani în plus dacă ar avea o dietă de tip Blue Zone”, spune Buettner, referindu-se la o dietă bazată pe alimente integrale și plante. Bărbații, a constatat el, ar putea trăi cu 13 ani în plus dacă ar mânca precum rezidenții Zonelor Albastre. „Chiar și pentru o persoană în vârstă de 60 de ani, acest lucru valorează șase ani în plus de speranță de viață”, a adăugat el.

Cercetătorul mai spune că există un lucru cheie pe care oamenii de 20 de ani îl pot face chiar acum pentru a-și spori longevitatea.

Dacă vrei să trăiești mai mult, adu-ți prietenii alături de tine

Cel mai bun mod de a menține un stil de viață sănătos în timp, spune Buettner, este să te înconjori de oameni care îl vor împărtăși cu tine.

„Fă-ți un grup de prieteni a căror idee de recreere este ceva activ”, recomandă el.

Buettner face frecvent exerciții fizice cu prietenii săi. Ei merg împreună pe bicicletă și joacă pickleball. El spune că antrenamentul în grup i-a ajutat, de asemenea, să dezvolte legături sociale mai profunde.

Obiceiurile sale se aliniază cu cele ale unor centenari precum Deborah Szekely, în vârstă de 102 ani, care se plimbă zilnic cu un prieten apropiat și încurajează oamenii să „își găsească prieteni care sunt activi”.

Buettner subliniază că a avea un prieten care mănâncă sănătos în cercul tău social te poate ajuta să faci alegeri alimentare mai inteligente.

Dacă toți prietenii tăi se adună în jurul fripturii, grătarului sau al unei pizza, „asta vei mânca”, spune Buettner. „Noul prieten vegan sau vegetarian pe care ți-l vei face, acea persoană îți va arăta cum să gătești sau îți va arăta de unde să iei mâncare bună pe bază de plante”, a adăugat el.

Atunci când persoanele din jurul tău îți modelează în mod regulat comportamentul de a mânca alimente integrale, pe bază de plante, ai mai multe șanse să păstrezi acest obicei și să trăiești mai mult timp ca rezultat.

