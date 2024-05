Rețeta de ovăz numărul 1 a unui dietetician pentru pierderea în greutate

Sursa foto: Eat This, Not That!

Dacă vrei să slăbești, este timpul să ieși din rutina tipică a micului dejun. Cheia este stabilirea unor opțiuni de mic dejun sănătoase, dar satisfăcătoare, pe care le poți pregăti fără probleme chiar și în zilele de lucru aglomerate, transmite publicația Eat This, Not That!. Ovăzul este unul dintre acele alimente de bază pentru micul dejun, testate, pe care dieteticienii le recomandă, deoarece poate fi sărac în calorii, sățios și ușor de preparat atunci când nu ai timp. De fapt, cercetările arată că ovăzul poate fi benefic pentru a-ți controla apetitul și pentru a-ți gestiona greutatea corporală. În plus, doar o ceașcă de ovăz oferă aproximativ 11 grame de proteine și opt grame de fibre, ambele fiind asociate cu pierderea în greutate și gestionarea sănătoasă a greutății. Un dietetician recomandă o rețetă de fulgi de ovăz pentru pierderea în greutate, pe care o consideră „numărul 1”. Citește și: O publicație a întrebat 17 medici ce mănâncă la micul dejun și aceasta este alegerea lor nr. 1 – ovăzul mărunțit / Fructele singure nu sunt menționate Ovăzul granulat cu semințe de chia și fructe de pădure este cea mai bună rețetă de fulgi de ovăz pentru pierderea în greutate, conform unui dietetician. „Îmi place să fac ovăz peste noapte folosind ovăz granulat ca bază”, împărtășește Lena Bakovic, de la Top Nutrition Coaching. „Există atât de multe moduri delicioase de a prepara ovăz peste noapte, iar acestea nu sunt benefice doar pentru gestionarea greutății, ci și pentru sănătatea digestivă! Una dintre rețetele mele preferate de ovăz lăsat peste noapte include semințe de chia și fructe de pădure”, adaugă ea. Ingrediente (pentru aproximativ 4 porții): 1 cană de ovăz granulat

2 linguri de semințe de chia

trei sferturi de cană de lapte (de ovăz, migdale, cânepă, soia sau lapte de vacă obișnuit cu conținut scăzut de grăsime)

1 cană de fructe de pădure proaspete (căpșune, afine, mure sau zmeură)

4 linguri de migdale sau nuci

2 lingurițe de extract de vanilie Cum se prepară: Combinați ovăzul, nucile, semințele de chia și fructele de pădure într-un bol. Într-un alt bol, amestecați laptele ales cu extractul de vanilie. Apoi, transferați amestecul în bolul de ovăz, amestecând bine pentru a se combina. Împărțiți ovăzul preparat în borcane Mason și puneți-l la frigider peste noapte. Savurați dimineața și completați ovăzul cu alte fructe de pădure proaspete și nuci. Ce face ca această rețetă de ovăz peste noapte să fie benefică pentru pierderea în greutate? Această rețetă de ovăz are un conținut ridicat de proteine și fibre, care promovează senzația de sațietate. „Acest lucru poate ajuta la prevenirea supraalimentației pe parcursul zilei și până seara”, explică Bakovic. „În plus, beneficiile digestive ale fibrelor alimentare susțin un microbiom intestinal sănătos, care poate fi, de asemenea, util pentru gestionarea greutății. Ovăzul granulat sau fulgii de ovăz sunt exemple de alimente prebiotice, care ajută la susținerea creșterii bacteriilor sănătoase din intestinul dumneavoastră”, a adăugat ea.

Sursa foto: Eat This, Not That!