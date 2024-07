Povestea din spatele hot dog-ului: Cârnăciorul umil tranformat în fenomen internațional de un emigrant german după Războiul Civil American

După ce americanii s-au simțit bine cu mâncărurile tradiționale de 4 iulie, Julia Hammond, jurnalistă BBC, a decis reviziteze una dintre poveștile fascinante despre originile improbabile ale unuia dintre cele mai populare alimente din America: umilul hot dog.

“Dacă există un aliment care reprezintă America, acela este umilul hot dog. Astăzi, acești cârnăciori cu chiflă sunt vânduți la fiecare meci de baseball, sunt prăjiți la aproape fiecare grătar și sunt disponibili la magazinele stradale din Carolina de Nord până în California. De fapt, cel mai arhetipal dintre alimentele americane își are originea în momentul în care SUA a început să se reconstruiască în anii 1860, după Războiul Civil American, și să își forjeze o nouă identitate. Dar, în timp ce în prezent puteți găsi aceste sandvișuri cu cârnați condimentați în toată America, casa iconică a hot dog-ului se află pe faleza din Coney Island din New York.

În timp ce orașul transpira de căldură, am coborât în cuptorul metroului din New York și am fugit din Manhattan spre briza liniștitoare de pe malul mării din Coney Island. Parcul de distracții de pe plaja din Brooklyn este un amestec de kitsch și distracție pentru familii: faleza sa din lemn și nisipul auriu sunt pline de atracții, jocuri și localuri de alimentație publică care, de mai bine de un secol, îi hrănesc pe newyorkezii harnici. La colțul dintre Surf și Stillwell Avenues, am văzut un val de turiști de pe plajă aliniați sub pancartele înalte, albe, purtând numele “Nathan’s Famous”, care anunță cu mândrie: “Acesta este originalul: Frankfurteri celebri la nivel mondial încă din 1916”.

Cu toate acestea, la doar două străzi distanță, am observat un alt semn atașat unui mic magazin aflat chiar lângă istoricul rollercoaster Cyclone pe care scria: “Feltman’s din Coney Island: The original hot dog – 1867”.

Până în acel moment, am crezut că hot-dog-ul Coney Island începe și se termină cu Nathan’s, al cărui nume a fost sinonim cu parcul tematic de pe malul mării de când se știe. Dar, în timp ce Nathan’s se laudă că este “originalul”, se pare că nu a fost nici măcar prima companie de pe faleză care a pregătit un hot dog. Potrivit lui Michael Quinn, originar din Brooklyn și istoric din Coney Island, un imigrant german pe nume Charles L Feltman servea hot-dog-uri de-a lungul străzii aglomerate cu zeci de ani înainte ca Nathan’s să fie conceput.

Feltman a venit în SUA în 1856. La fel ca mulți alți imigranți germani de la acea vreme, el a adus cu el o pasiune pentru cârnații frankfurter care erau obișnuiți în țara sa natală. Feltman, un brutar experimentat, a deschis o brutărie în Brooklyn în 1865 și a câștigat un trai decent livrând plăcinte întreprinderilor din Coney Island dintr-un cărucior, în timp ce vindea scoici pe lângă.

Pe măsură ce noua cale ferată Coney Island și Brooklyn aducea mult mai mulți oameni din Manhattan pe litoral la sfârșitul anilor 1860, clienții îi spuneau lui Feltman că vor să mănânce mâncare caldă, nu scoici reci, potrivit lui Richard F Snow, fost editor al revistei American Heritage Prin urmare, în 1867, Feltman a apelat la meșterul care îi făcuse inițial căruciorul și i-a cerut să îl modifice. Meșterul a construit un brazier cu cărbune personalizat pentru a găti cârnații și o cutie metalică pentru încălzirea pâinii.

În acea vară, în timp ce o mare parte a națiunii își revenea după Războiul Civil, Feltman și-a împins căruciorul personalizat în sus și în jos pe nisipul de peConey Island, vânzând aproape 4 000 de “Coney Island red hots” în chiflele sale lungi emblematice, pentru un bănuț bucata. Această chiflă, o modificare a modului în care frankfurterii erau serviți în Germania fără pâine, făcea cârnații ușor de mâncat pe plajă. Termenul “hot dog” avea să fie inventat abia peste câțiva ani, însă Feltman a transformat specialitatea într-un succes răsunător.

În 1871, Feltman a închiriat un mic teren la malul mării pe West 10th Street și a deschis un restaurant numit Feltman’s Ocean Pavilion. Odată cu succesul a venit și expansiunea, iar până la începutul secolului, umilul cărucior de plăcinte al lui Feltman s-a transformat într-un adevărat imperiu care se întindea pe un întreg bloc – cu nouă restaurante, un roller coaster, un carusel, o sală de bal, un cinematograf în aer liber, un hotel, o berărie, o baie, un pavilion și un sat alpin care l-a găzduit cândva pe președintele american William Howard.

Potrivit lui Sharon Seitz și Stuart Miller în cartea lor, “The Other Islands of New York City”, Feltman chiar l-a convins pe Andrew Culver, președintele companiei Prospect Park and Coney Island Railroad, să prelungească orarul noii sale căi ferate pentru ca clienții să poată rămâne la Feltman’s pentru cină. La apogeul său, Feltman’s reușea să producă până la 40.000 de “red hots” pe zi, precum și cine cu fructe de mare în mediul mai salubru al complexului său Ocean Pavilion. Feltman era un om foarte bogat atunci când a murit, în 1910. Compania sa, care la acea vreme era deja condusă de fiii săi Charles și Alfred, avea peste 1.000 de angajați, iar în anii 1920, Feltman’s era considerat cel mai mare restaurant din lume.

În mijlocul acestui boom de la începutul secolului al XX-lea, familia Feltman a angajat un imigrant polonez pe nume Nathan Handwerker, a cărui sarcină era să taie rulourile. Potrivit lui Lloyd Handwerker (nepotul lui Nathan) în cartea sa “Famous Nathan”, după ce doi prieteni l-au încurajat pe Handwerker să își deschidă propria afacere, acesta dormea uneori pe podeaua bucătăriei de la Feltman pentru a economisi bani. Apoi, în 1916, înarmat cu un împrumut de 300 de dolari și cu rețeta familiei soției sale, Handwerker și-a deschis propriul magazin la câteva străzi distanță de fostul său angajator. Handwerker și-a dat seama că, pentru a concura, trebuie să se adreseze maselor, așa că și-a vândut crenvurștii cu 5 cenți bucata, subcotându-i pe cei de la Feltman, care, până atunci, cereau 10 cenți.

După o perioadă dificilă în timpul Marii Depresiuni și al celui de-al Doilea Război Mondial, familia Feltman și-a vândut în cele din urmă afacerea în anii 1940. Noii proprietari au dus mai departe o afacere al cărei slogan fusese cândva “furnizor de catering pentru milioane de oameni”, înainte de a-și închide definitiv porțile în 1954. Pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol, Nathan’s a fost singurul hot dog de luat în seamă pe faleza din Coney Island, iar numeroșii fani ai cârnaților mai mari și mai suculenți de la Feltman’s nu se săturaseră încă.

“Bunicul meu a fost un client fidel al Feltman’s în timpul Epocii Depresiunii”, a spus Quinn.

“Cum se compară cele două?” l-am întrebat pe Quinn.

“Bunicul meu spunea că întotdeauna a preferat calitatea generală a Feltman’s față de Nathan’s”, a răspuns el. Chiar dacă Quinn nu a fost în viață pentru a gusta vreodată hot-dog-ul original Feltman’s înainte ca acesta să fie închis, poveștile bunicului său despre mâncatul hot-dog-ului roșu din Coney Island au rămas cu el – atât de mult încât, ca adult, “mi-am propus să recreez experiența bunicului meu”, mi-a spus el.

Quinn și cei doi frați ai săi au crescut în sudul Brooklyn-ului, iar Coney Island era locul lor de joacă. În copilărie, Quinn visa să deschidă o afacere împreună cu frații săi, dar când fratele său Jimmy a murit în atacul terorist de la 11 septembrie 2001, el și fratele său Joe au decis să îl onoreze pe Jimmy prin reînvierea mărcii Feltman’s. Din fericire, bunicul lui Quinn era bun prieten cu un fost angajat care făcea crenvurștii Feltman’s și care i-a dat amestecul original de condimente Frankfurter pe care Feltman îl folosea în crenvurștii săi roșii. Bunicul lui Quinn i-a transmis ulterior această rețetă lui Quinn. Câțiva ani și “câțiva dolari” mai târziu, Quinn a cumpărat numele Feltman’s în 2015 și a deschis o mică vitrină de takeout din interiorul unui teatru din East Village. În cele din urmă, în mai 2017, a reușit să redeschidă Feltman’s chiar în locația restaurantului original.

În timp ce istoricul Cyclone din lemn scârțâia și zornăia în fundal, un mic grup de clienți s-a adunat în fața localului Feltman’s. Quinn m-a întrebat dacă vreau să încerc unul dintre preparatele sale roșii. Făcut din carne de vită de calitate superioară, cu cantitatea potrivită de condimente și fără aditivi, a fost la fel de gustos precum a promis. A adăugat o grămadă de varză acră, pentru a da o notă de iuțeală, și o picătură de muștar, preparat după rețeta sa proprie. La început, am ezitat să adaug muștar. Dar când Quinn a părut dezamăgit că nu voi încerca amestecul său, m-am răzgândit.

A fost bun – atât de bun încât, de fapt, în ultimii ani, Feltman’s a fost numit unul dintre cei mai buni 10 hot-dog din SUA de către The Daily Meal, iar Gothamist a declarat: “Există un singur produs în meniul Feltman’s, și este un hot-dog… dar este posibil să fie cel mai bun hot-dog pe care îl vei mânca în viața ta”. Anul trecut, compania a stabilit recordul mondial Guinness pentru crearea celui mai mare hot dog din lume, un mastodont de 75 de kilograme și 1,5 metri lungime. Și, în mod ciudat, chiar dacă pandemia de coronavirus a adus SUA în impas și a pus capăt unor activități precum jocurile de baseball, grătarele din curte și picnicurile, New York Times a raportat că afacerea lui Feltman este în plină expansiune, cu vânzări în supermarketuri în creștere cu 100% și vânzări online în creștere cu 200%.

Și ce s-a întâmplat cu Nathan’s? Perspicacitatea în afaceri a lui Handwerker și rețeta bunicii soției sale au pus bazele unui imperiu internațional ale cărui produse sunt vândute în prezent în peste 55 000 de supermarketuri, cluburi și restaurante din peste 10 țări.

În prezent, concursul internațional Nathan’s Famous Inc. de mâncat hot dog, care are loc în fiecare 4 iulie din 1972 în locația sa originală din Coney Island, este televizat în întreaga țară. În timp ce numele Nathan’s și venitul său brut anual de peste 40 de milioane de dolari domină acum franzeluțele Feltman’s, acest lucru nu înseamnă neapărat că sunt cele mai bune. Se presupune că Takeru Kobayashi (care știe câte ceva despre cârnații asezonați după ce a câștigat de șase ori consecutiv concursul de mâncat hot-dog Nathan’s) preferă gustul celor de la Feltman’s.

Dar nu vă bazați doar pe cuvântul lui Kobayashi. Găsiți Feltman’s la supermarket, comandați Nathan’s peste tot în lume și decideți singur care este preferatul dumneavoastră”.