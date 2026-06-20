În perioada 22–28 iunie 2026, lanțul de coffee shops Meron organizează „Meron Blood Challenge Week”, o inițiativă națională prin care își propune să încurajeze donarea de sânge și să susțină comunitățile locale printr-un gest simplu, dar cu impact major: donarea de sânge.

În fiecare zi, spitalele din România au nevoie de sânge pentru intervenții chirurgicale, tratamente oncologice, urgențe medicale și numeroase alte situații critice în care disponibilitatea donatorilor poate face diferența dintre viață și moarte. Cu toate acestea, rezervele de sânge rămân constant insuficiente, iar nevoia de donatori este continuă.

Sângele nu poate fi produs artificial, iar singura sursă reală rămâne donarea voluntară. În plus, componentele sale – globulele roșii, trombocitele și proteinele plasmatice – au o durată de viață limitată, ceea ce face ca fiecare unitate donată să aibă o perioadă strictă în care poate fi utilizată.

Un alt aspect important este faptul că sângele nu poate fi importat sau exportat, ceea ce înseamnă că fiecare țară trebuie să își asigure necesarul prin propriile donații.

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Potrivit rapoartelor Consiliului Europei și datelor naționale ale centrelor de transfuzie, România se află sub media europeană a donării de sânge, estimată la aproximativ 10% în statele cu sisteme de donare dezvoltate.

Prin Meron Blood Challenge Week, compania își propune să transforme solidaritatea într-o mișcare la nivel național și să ofere un motiv în plus pentru ca oamenii să se implice activ în sprijinirea celor aflați în nevoie.

Mai mult decât o cafea

Reprezentanții Meron subliniază că inițiativa nu este despre cafea, ci despre comunitate.

Cafeaua reprezintă modul prin care compania își exprimă recunoștința față de cei care aleg să ofere un gest care nu poate fi cumpărat: șansa la viață pentru o persoană aflată în nevoie.

Prin această campanie, accentul este pus pe responsabilitatea pe care brandurile o au în sprijinirea comunităților în care activează și pe importanța donării regulate de sânge, cu obiectivul de a încuraja cât mai mulți oameni să devină donatori activi.

„Sunt donator frecvent de mulți ani și, de fiecare dată când ies din centrul de transfuzie, am același gând: nu ai nevoie de resurse extraordinare sau de un talent special pentru a face un bine real. Ai nevoie doar de puțin timp și de dorința de a fi acolo pentru cineva pe care, cel mai probabil, nu îl vei cunoaște niciodată.

Trăim în comunitate, nu lângă ea, iar asta înseamnă că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a contribui, prin gesturi mici, la binele comun. Donarea de sânge este unul dintre cele mai simple și mai valoroase astfel de gesturi, unul care poate salva până la trei vieți.

Din această convingere s-a născut Blood Challenge Week. Ne dorim să le mulțumim tuturor celor care aleg să doneze și să transformăm o cafea oferită din partea casei într-un simbol al recunoștinței și al solidarității. Sperăm ca această inițiativă să inspire cât mai mulți oameni să facă primul pas și să demonstreze că o comunitate devine mai puternică atunci când fiecare dintre noi oferă puțin pentru ceilalți”, a declarat Crina Ciocian, reprezentant Meron.

Cum funcționează campania

Orice persoană care donează sânge în perioada 22–28 iunie 2026, la un centru de transfuzie autorizat din România, poate beneficia de o băutură pe bază de espresso oferită din partea Meron.

Pentru a participa la campanie, donatorii trebuie să:

doneze sânge în perioada campaniei;

obțină dovada donării (certificat de donator sau confirmare prin aplicația oficială);

viziteze una dintre locațiile Meron participante în aceeași zi;

prezinte dovada donării unui membru al echipei Meron.

Ca gest de mulțumire, participanții vor primi gratuit o băutură pe bază de espresso la alegere, din meniul disponibil.

Oferta este valabilă o singură dată pentru fiecare participant pe durata campaniei și poate fi revendicată exclusiv în ziua donării.

Campania se desfășoară în toate locațiile Meron participante din România, în perioada menționată.

Donarea se poate face la orice centru autorizat

Meron precizează că nu este afiliat și nu colaborează exclusiv cu niciun centru de transfuzie.

Participanții pot dona la orice centru autorizat din România, în funcție de accesibilitate și preferințe.

Reprezentanții companiei reamintesc că donarea de sânge este un act medical simplu, dar care necesită responsabilitate înainte și după procedură.

Este important ca donatorii să fie odihniți, hidratați, să evite alcoolul, fumatul recent și anumite medicamente și să se prezinte în stare bună de sănătate, având asupra lor un act de identitate valabil.

Mai multe informații despre recomandările privind donarea de sânge sunt disponibile pe platforma dedicată donatorilor.