„Made in USA”: Ce produse americane găsim în magazinele din România?

În ciuda distanței mari, a unui cadru destul de restrictiv al Uniunii Europene când vine vorba despre importuri de produse agroalimentare din afara spațiului intracomunitar și în ciuda unei concurențe dure pe aproape toate categoriile de mărfuri, mâncarea „made in USA” este mai prezentă în viața românilor decât ne-am putea imagina. „Anumite produse, pe care le consumăm aproape zi de zi, provin din Statele Unite ale Americii”, îmi spune Andra Nistor, coordonator marketing în cadrul Foreign Agriculture Service, Office of Agricultural Affairs al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. „Toată lumea e înnebunită după fisticul din hipermarketuri, dar puțină lume știe că acesta este, în bună parte, american.”

Importuri de soia și floarea soarelui, de zeci de milioane de dolari

Conform Institului Național de Statistică al României, în 2023 am importat produse agroalimentare în valoare de peste 200 de milioane de dolari din Statele Unite, sumă care plasează partenerul nostru strategic de peste Atlantic între primii 20 de furnizori de profil de pe piața românească. Importurile din SUA vin pe două căi: importuri directe – mai cu seamă produse la vrac, precum soia și produse din soia, semințe de floarea soarelui și pește -, respectiv indirect, prin intermediul unor distribuitori din cadrul Uniunii Europene. Ca tendință, importurile indirecte sunt, cel puțin în unii ani, sensibil mai mari decât cele directe. În unele cazuri, cum ar fi carnea de vită, cartofii, semințele de floarea soarelui sau merișoarele, importurile pe anul trecut sunt exclusiv indirecte!

Preparatele din soia (45 de milioane de dolari), semințele de floarea soarelui (circa 20 de milioane de dolari) și whiskey-ul (15 milioane de dolari) sunt unele dintre produsele exportate la noi. Altele, precum peștele și fructele de mare, sunt tot mai cerute pe piața românească, înregistrând creșteri ale vânzărilor de peste 5 ori în ultimii 4 ani!

Fistic, merișoare, cartof dulce…

Dar, dincolo de statistici, ce anume găsim la super sau hypermarketul de lângă casă dintre mărfurile agroalimentare importate din Statele Unite? Îndrumați de statisticile de export ale SUA, de sfaturile prietenilor de la www.delicious-usa.ro, dar și ale unor români care au stat mai mulți ani prin Statele Unite și au rămas atașați de marfa „made in USA”, am dat o tură de weekend prin marile magazine din București. Un prim avertisment din partea cunoscătorilor: nu tot ce e prezentat ca fiind american sau o rezonanță americană e cu adevărat produs peste Ocean. M-am convins imediat de asta – un desert cu numele unui stat american produs în Slovacia. La fel, așa-zisul pește de Alaska produs în China. Sunt pline magazinele noastre de astfel de „capcane” pentru cei care nu citesc – sau nu-i interesează neapărat – etichetele de pe produse.

Însă dacă vrei să fii sigur că dai peste mai multe produse americane, atunci destinația e raionul sau raftul cu fructe confiate și nucifere. „Vei găsi merișoare, prune uscate, fistic, migdale, nuci pecan, unele dintre ele în mix-uri, altele ambalate de retaileri sub marcă proprie. Există o impresie în piață că marca proprie e o marcă ieftină, dar nu e așa, mai ales când ambalezi produse de calitate, precum cele din SUA”, mă pusese în temă Andra Nistor. Într-adevăr, fistic în coajă, copt și sărat, la 500 de grame, ambalat sub marcă proprie, se găsește în toate cele trei hypermarketuri în care am fost. Alături, în pungi mai mici și mai frumos branduite, alte variante de fistic, respectiv migdale sau arahide decojite. Firmele diferă: la unele vezi mai ușor marcajul cu țara de origine, la alte mai greu, la altele deloc, pentru că unii distribuitori fac, probabil, tot felul de amestecuri pe care le prezintă la final drept „produs non-UE”. Într-o pungă cu prune deshidratate bio, se găseau, conform etichetei, fructe cu originea în Statele Unite, Moldova, Chile și Franța.

De la rafturile de fructe confiate și felurite nuci, o altă oprire cu șanse mari de reușită e la raionul de legume: importurile de cartof dulce din Statele Unite sunt în creștere în ultimii ani, la 1,65 milioane de dolari în 2023, cu un salt spectaculos la început de 2024, conform comparațiilor statisticilor pe primele 3 luni de anul trecut și de anul acesta. Nu o să găsiți cartof dulce American peste tot, dar dacă găsiți, merită să-l încercați! În două dintre hypermarketuri se găsea cartof dulce „made in USA”, în al treilea leguma era produsă în Egipt.

Pește de Alaska și vită Black Angus

„Dacă vreți să faceți o rețetă de <<Ziua Recunoștinței>>, trebuie neapărat să căutați, la raionul de fructe congelate, fresh frozen cranberries, mari și frumoase, ideale pentru un chutney”, e sugestia lui chef Nicolae Lică de la JW Marriott. Dacă tot ați ajuns la zona „rece” din hypermarket, puteți găsi pește din Alaska, de obicei somon și cod negru – „pollock”, cum e posibil să scrie pe ambalaj.

Pentru o vită bună, americană, ideală la un grătar cu stil, încercați la un retailer care deservește zona de HoReCa: acolo veți găsi și cea mai bună carne, și cea mai variată ofertă de porționări.

Vinuri și whiskey de calitate

În fine, capitolul băuturi „made in USA” este cel mai simplu de bifat, pentru că magazinele de specialitate, unde e cel mai sigur că veți găsi un vin de soi – cu prețuri de la 80 la 7.000 de lei – își stochează marfa în funcție de originea ei. Vin american puteți găsi pe cele mai populare magazine online, dar și pe site-urile importatorilor direcți. România importă vin american de peste 1 milion de dolari. În schimb, dacă vine vorba despre whiskey american, oferta e și mai generoasă – importuri de peste 15 milioane de dolari! -, și mai accesibilă.

Dincolo de ce se vede la raft, există o gamă largă de produse care conțin ingrediente americane. Dacă mănânci ceva cu soia, e foarte posibil să fie cu soia americană, după cum dacă te răcorești, pe căldurile astea, cu o bere craft românească, hameiul e foarte posibil să fie adus din SUA.