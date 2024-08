La frontiera Uniunii Europene: Deficiențe și neajunsuri în sistemul de controale oficiale aplicat de autoritățile românești asupra animalelor și mărfurilor de origine animală și non-animală/ANSVSA invocă lipsă de resurse și de personal – audit european

ANSVSA a analizat anul trecut mai puține probe din produse de origine animală și non animală sosite din țări terțe, decât cele prevăzute: 89 din 127.

Auditorii europeni au descoperit că nu toate animalele care au intrat în România din țări terțe au fost verificate fizic la intrarea în țară, deși legislația europeană prevede acest lucru;

Supracontroalele ( audituri interne ) efectuate de ANSVSA în teritoriu au avut o frecvență redusă, fără să fie realizate cele șapte controale planificate anual.

Sistemul de controale oficiale

România dispune, potrivit legislației europene, de un sistem de controale oficiale în vigoare pentru animalele și mărfurile de origine animală și non animală care intră în Uniunea Europeană prin intermediul Posturilor de control la frontieră, PCF/Border Control Point, BCP, susținut de sisteme de tehnologie a informaţiei şi de cooperarea şi comunicarea între autoritățile competente ( Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor/ANSVSA, Autoritatea Vamală Română/AVR, Ministerul Sănătății/M.S ), a concluzionat echipa de audit a Comisiei Europene, în raportul dat publicității în data de 13 august 2024.

Sistemul de controale oficiale nu este însă aplicat întotdeauna și integral în mod regulamentar: auditorii au constatat deficiențe semnificative în efectuarea controalelor oficiale asupra mărfurilor de origine animală în tranzit și o frecvență minimă a controalelor fizice asupra anumitor categorii de mărfuri de origine animală.

Totodată, auditorii au constatat și neajunsuri legate de proceduri și măsuri în vigoare pentru punerea în aplicare a controalelor oficiale privind anumite loturi de animale și mărfuri de origine non animală și conformitatea unor PCF-uri cu legislația europeană, fiind înregistrate condiții de igienă precare și chiar lipsa apei curente!

”Aceste deficiențe subminează la nivel colectiv eficacitatea generală a controalelor oficiale pentru a avea siguranța că doar loturile conforme de animale și mărfuri intră în Uniunea Europeană”, este concluzia dură a echipei de auditori a Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene.

ANSVSA a invocat în explicațiile furnizate inspectorilor europeni că deficiențele și neajunsurile sunt cauzate de lipsa de resurse și de personal.

Anumite frontiere ale României sunt și frontiere ale Uniunii Europene: intrări terestre, din Ucraina, Republica Moldova și Serbia, intrări aeriene ( Aeroportul Henri Coandă ) și maritime ( Portul Constanța ), ultimele două cu caracter internațional. România are obligația să monitorizeze la frontiera cu țările terțe fluxurile de mărfuri alimentare, responsabilitate care decurge din statutul de țară membră a Uniunii Europene.

Posturi de control la frontieră pentru mărfuri alimentare sunt la: Albița, Portul Constanța, Aeroportul Henri Coandă, Stamora Moravița, Halmeu, Siret.

La frontiera de est

Datele colectate de auditori relevă că a existat o creștere notabilă a numărului de loturi de produse de origine animală și non animală, care au intrat în UE prin PCF-uri românești, în 2023 comparativ cu 2022. În acea perioadă s-a înregistrat și o creștere semnificativă a numărului de loturi de alimente și furaje de origine non animală care nu sunt supuse obligativității controlului oficial la PCF (de la aproximativ 40.000 de loturi, în 2021, la 71.000 de loturi în 2023). G4Food precizează că lipsa obligativității nu interzice autorităților românești să efectueze controale în acele PCF-uri!

Principalele creșteri au fost înregistrate la transporturile din Ucraina și Republica Moldova, în urma invadării militare pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

ANSVSA a informat echipa de audit că, în urma solicitărilor din partea Ucrainei și a Republicii Moldova, următoarele puncte de intrare rutieră au fost desemnate pentru tranzitul loturilor de animale și mărfurilor de origine animală: Vicșani, Isaccea și Galați. Pentru controale asupra loturilor de alimente și hrană pentru animale de origine non animală care nu sunt obligatorii din perspectiva legislației europene, ANSVSA a desemnat punctele de intrare rutieră Racovăţ, Vicovul de Sus, Bumbăta, Portul Tulcea şi Stânca Costeşti.

ANSVSA a informat echipa de audit că 25 de posturi suplimentare au fost alocate în 2022 pentru efectuarea controalelor oficiale asupra numărului crescut de loturi de animale și mărfuri alimentare care intră în Uniunea Europeană prin PCF-uri românești și prin noile puncte de control. În 2023, din aceleași motive, 27 de posturi vacante la nivelul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din toată țara au fost realocate acelor direcții care au PCF-uri și puncte de intrare.

ANSVSA a precizat că, la momentul auditului, nu exista încă un număr suficient de personal calificat corespunzător la PCF și la punctele de intrare, ceea ce nu este în conformitate cu legislația europeană. Lipsa resurselor a fost invocată ca fiind un factor semnificativ în deficiențele înregistrate în punerea în aplicare a controalelor oficiale.

Testarea alimentelor care intră în UE prin România

ANSVSA le-a declarat auditorilor că a desemnat laboratoare oficiale pentru analizarea probelor, inclusiv a celor prelevate în timpul controalelor oficiale asupra animalelor și mărfurilor care intră în UE prin PCF de la frontierele României. Laboratoarele sunt acreditate conform legislației europene.

Proceduri și măsuri legale în vigoare

ANSVSA a informat echipa de audit că a elaborat proceduri și instrucțiuni pentru efectuarea controalelor oficiale asupra animalelor și mărfurilor de origine animală și non animală care intră în UE.

Echipa de audit a remarcat însă că majoritatea procedurilor nu au fost actualizate pentru a reflecta cerințele legislației europene și, prin urmare, nu au putut asigura eficacitatea și caracterul adecvat al controalelor oficiale, situație contrară regulamentelor în vigoare. De exemplu, autoritățile competente nu au proceduri actualizate pentru notificarea prealabilă, realizarea de documente, efectuarea controalelor de identitate și fizice, incluzând ratele de frecvență, asupra loturilor de animale și mărfurilor alimentare și pentru controalele oficiale ale loturilor de mărfuri de origine animală în tranzit ( care traversează teritoriul României ).

Echipa de audit a remarcat, de asemenea, că dispozițiile în vigoare pentru punerea în aplicare a măsurile menționate în legislația europeană și dispozițiile de urgență sunt incomplete, ceea ce este contrar regulamentelor europene în vigoare.

ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare bazat pe risc în scopul realizării de teste de laborator pentru a detecta pericolele asupra mărfurilor de origine animală. Planul de monitorizare ia în considerare numărul de loturi și rezultatele analizelor din anul precedent.

ANSVSA a furnizat date privind numărul de probe planificate, prelevate și analizate din loturi de mărfuri de origine animală care au intrat în UE prin PCF în România în 2023.

ANSVSA a precizat că deficiențele ( mai puține probe analizate decât au fost planificate: 89 din 127, grad de realizare 70% ) în implementarea planului de monitorizare în 2023 au fost cauzate de mai multe motive, incluzând lipsa de personal și volumul de muncă crescut, o lipsă de loturi relevante și, în cazul mierii, o schimbare în criteriile de eșantionare (adică probele destinate analizelor pentru reziduuri de pesticide sau antibiotice au fost în schimb supuse analizei de calitate din cauza suspiciunii de practici frauduloase: utilizarea siropurilor pentru obținerea mierii ).

ANSVSA a informat echipa de audit că controalele oficiale asupra alimentelor și furajelor de origine non animală, altele decât cele care fac obiectul unor măsuri temporare sau de urgență, sunt efectuate la PCF și punctele de intrare în România în conformitate cu Ordinele 120/4724/2022 (pentru alimente de origine non animală) si 807/2003 (pentru furajele de origine non animală). Eșantionarea se efectuează în conformitate cu Ordin 35/2016. Astfel de controale sunt efectuate numai acolo unde bunurile sunt destinate să fie introduse pe piața din România.

Utilizarea Sistemului Expert și Control al Comerțului (TRACES) și a altor sisteme informaționale

Utilizarea TRACES – NT este obligatorie pentru controalele oficiale asupra loturilor de animale și bunuri alimentare, altele decât materialele care intră în contact cu alimentele, care ajung în UE prin FCP în România.

ANSVSA a informat echipa de audit că ofițerii săi de certificare de la PCF nu beneficiază de utilizarea opțională a documentelor sanitare comune de intrare, CHED/Common Health Entry Document în format electronic după cum este prevăzut la articolul 41 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei.

Animalele și mărfurile care intră în UE și care necesită controale oficiale la PCF sunt introduse în baza de date vamală. Amplasarea și manipularea loturilor de astfel de animale și mărfurile aflate sub regim vamal presupun prezentarea unui CHED finalizat de către operatorul responsabil de transport.

La cele trei PCF vizitate de auditori, personalul are acces la documentele de transport. ANSVSA a declarat că personalul sanitar veterinar din PCF are acces și la baza de date vamală, în conformitate cu protocolul de cooperare în vigoare încheiat între ANSVSA și Autoritatea Vamală Română. Din cauza constrângerilor tehnice, personalul de la ambele PCF-uri portuare vizitate de auditori nu le-a putut demonstra acestora că au acces la baza de date vamală.

Personalul PCF care efectuează controale oficiale este responsabil pentru transmiterea notificărilor către iRASFF ( Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje ), care sunt verificate și validate de către Punctul Național de Contact înainte de a fi transmise punctului de contact al UE, după caz.

Un singur control efectuat din șapte planificate

ANSVSA a stabilit un program de audit multianual bazat pe riscuri. Echipa de audit a remarcat că Biroul de Audit Intern ( de la București, n.m. ) urmează proceduri în vigoare pentru efectuarea auditurilor care includ măsuri de abordare a oricăror deficiențe identificate în timpul auditului, potrivit legislației europene. Echipa de auditori europeni a observat însă că nu este stabilit un termen limită pentru finalizarea acestora. Programul de audit a inclus audituri asupra sistemului de controale oficiale asupra loturilor de animale și mărfuri care intră în UE despre care echipa de inspectori europeni a primit dovezi că au fost efectuate.

ANSVSA a furnizat echipei de audit probe că are proceduri de verificare a controalelor la nivel central și regional, pentru a se asigura că controalele oficiale asupra loturilor de animale și de mărfuri care intră în UE la PCF și la punctele de control sunt consecvente și eficace, și că se iau măsuri corective în cazurile în care controlul de verificare identifică deficiențe. Controalele sunt efectuate pe baza unui plan anual.

ANSVSA a informat echipa de audit că, deși au fost planificate șapte controale în fiecare an, patru au fost efectuate în 2021, unul în 2022 și cinci în 2023. ANSVSA a precizat că deficitul s-a datorat în principal lipsei de resurse și volumului de muncă crescut menționat mai sus.

Echipa de audit a concluzionat că există un sistem de controale oficiale în vigoare pentru animalele și mărfurile de origine animală și non animală care intră în UE prin intermediul PCF în România, care este susținut de sistemele de tehnologie a informației și cooperarea și comunicarea în interiorul și între autoritățile competente. Cu toate acestea, deficiențe legate de lipsa de actualizare a procedurilor și dispozițiilor în vigoare și lipsa de personal au un efect negativ asupra eficacității implementării controalelor oficiale asupra importurilor.

Cum au implementat autoritățile românești controlul oficial privind animalele și mărfurile alimentare în Uniunea Europeană

Echipa de audit a evaluat implementarea controalelor oficiale asupra loturilor de animale și mărfuri care intră în UE prin PCF în România, în conformitate cu cerințele UE, pe baza unei selecții inițiale a 34 de Certificate sanitare comune de intrare/CHED valide înregistrate în TRACES-NT, documente obținute în timpul vizitelor la fața locului la trei PCF, un punct de control și un depozit aprobat, și date suplimentare în TRACES-NT.

Echipa de audit a remarcat că, pe baza evaluării CHED-urilor selectate inițial, aproximativ 90% din loturi (31 din 34) nu au fost notificate cu cel puțin patru ore înainte de sosirea lor estimată, potrivit legislației europene.

ANSVSA a explicat că personalul PCF îi informează verbal pe importatori în ce privește obligațiile acestora și că lipsa notificării prealabile nu a avut niciun impact asupra planificării acestora și implementarea controalelor oficiale la PCF și punctele de intrare.

În timpul vizitei într-un port cu PCF de ieșire, personalul PCF a declarat că nu a efectuat un verificarea identității mărfii pentru a se asigura că transportul de mărfuri care părăsește UE prin acest PCF corespundea transportului menționat în CHED asociat. Acest lucru nu este în linie cu regulamentele europene.

Verificările documentelor, de identitate și fizice ale loturilor

Verificări ale loturilor de animale

Evaluarea de către echipa de audit a documentelor sanitare selectate pentru loturile de animale la intrarea în UE a confirmat că medicul veterinar oficial a efectuat verificări documentare, de identitate și fizice, în conformitate cu regulamentele europene. Echipa de audit a remarcat că documentele CHED, cu excepții minore, au fost finalizate.

Echipa de audit a remarcat că pentru un document selectat referitor la un lot de douăzeci și patru de câini și pisici destinați vânzării, nu toate animalele din lot au fost supuse la un control fizic, fapt care nu este în conformitate cu regulamentele europene. Personalul PCF a declarat că acest lucru se datorează lipsei de personal și volumului de muncă crescut. Echipa de audit a notat în continuare constatări similare pentru 32 din 53 de loturi similare în 2022 și 2023.

Verificări ale loturilor de mărfuri de origine animală

Evaluarea de către echipa de audit a documentelor selectate pentru loturile de mărfuri de origine animală care intră în UE a confirmat că toate loturile au fost supuse documentării și verificări de identitate. Verificările de identitate au fost fie controale complete de identitate, fie controale ale sigiliului. Echipa de audit a remarcat că frecvența controalelor fizice efectuate asupra mărfurilor de originea animală nu a fost în conformitate cu rata de frecvență de referință.Această constatare se referă în principal la loturile de carne de pasăre din Ucraina care intră în UE; au fost supuse verificărilor fizice aproximativ 3.000 de loturi de carne de pasăre în 2023, procentul fiind de 3% față de frecvența minimă necesară de 30%.

Verificări ale loturilor de mărfuri de origine non animală

Evaluarea de către echipa de audit a documentelor selectate pentru loturile de alimente de origine non animală, sub rezerva unei creșteri temporare a controalelor oficiale sau a măsurilor de urgență au confirmat că, în toate cazurile, verificările documentare au fost efectuate la sosirea lotului la PCF de intrare.

Echipa de audit a constatat, pe baza datelor furnizate de autoritățile competente, că documentarea privind identitatea și controalele fizice ale loturilor de alimente în baza unor măsuri temporare și de urgență au fost în general efectuate în conformitate cu frecvențele stabilite de regulamentele oficiale.

Cu toate acestea, controalele de identitate și fizice ale loturilor care fac obiectul măsurilor prevăzute la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1158 al Comisiei nu a fost realizat în conformitate cu frecvența minimă stabilită la articolul 5 alineatul (2) din regulamentul respectiv. Aproximativ 1,7% (4 din 240) din transporturile sosite în 2023 au fost supuse unor verificări de identitate și fizice comparativ cu frecvența minimă necesară de 20%.

Echipa de audit a remarcat că rezultatele în urma testării de laborator a probelor prelevate din loturile de mărfuri de origine non animală care intrau în UE fuseseră livrate în timp util și că concluziile testelor de laborator au fost înregistrate în documentul sanitar comun de intrare versiunea electronică.

Deciziile privind loturile de animale și urmărirea acestora

ANSVSA a confirmat că deciziile privind loturile de animale și mărfurile de origine animală sunt luate de medicii veterinari oficiali de la PCF, ceea ce este în conformitate cu regulamentele europene. Deciziile privind loturile de mărfuri de origine non animală sunt luate în comun de medicii veterinari oficiali ( angajați ai DSVSA ) și de inspectorii guvernamentali.

ANSVSA a furnizat dovezi cu înscrisuri ale reținerii loturilor, unde a fost necesar, în așteptarea rezultatelor analizei de laborator a probelor prelevate din loturi de mărfuri de origine animală și non animală. În astfel de cazuri, decizia privind loturile a fost luată numai atunci când rezultatele testelor de laborator ale probelor prelevate au fost disponibile.

ANSVSA a furnizat, de asemenea, probe documentate ale reținerii, reexpedierii și distrugerii loturilor neconforme de animale și mărfuri înregistrate în documentele evaluate de echipa de audit. Echipa de audit a remarcat că autoritățile au luat, în general, deciziile și măsurile cu privire la respectivele loturi, în conformitate cu legislația europeană, și dovezile măsurilor luate au fost furnizate și înregistrate sistematic.

Echipa de audit a concluzionat că sistemul de controale oficiale asupra animalelor și mărfurilor care intră în Uniune prin intermediul PCF în România a prezentat deficiențe semnificative în frecvențele la care se efectuează controalele de identitate și cele fizice asupra mărfurilor de origine animală. Auditorii au constatat, de asemenea, neajunsuri în ceea ce privește punerea în aplicare a controalelor oficiale asupra anumitor loturi de animale și mărfuri de origine non animală. În mod colectiv, acestea neajunsuri subminează în mod semnificativ eficacitatea generală și caracterul adecvat al controale oficiale pentru a se asigura că intră numai loturile conforme de animale și mărfuri UE.

Mărfuri în tranzit

La un PCF de intrare în țară vizitat, personalul a declarat că, în cazul controalelor oficiale asupra loturilor de produse de origine animală aflate în tranzit, vehiculele sau containerele de transport în care aceste loturi părăsesc PCF-ul nu erau sigilate, ceea ce nu este conform cu articolul 19(d) din Regulamentul (UE) 2019/2124. Această practică a fost confirmată ulterior echipei de audit în timpul întâlnirilor ulterioare cu personalul altor PCF-uri din România. Echipa de audit a observat că, conform datelor disponibile în TRACES-NT, 18% (3.318 din 18.531) din loturile de produse de origine animală autorizate pentru tranzit direct la FCP-urile de intrare din România nu aveau confirmarea sosirii și conformității lotului completate în partea III a CHED la FCP-ul de ieșire. Echipa de audit a primit dovezi de la fiecare PCF de intrare că au luat măsuri de urmărire pentru a confirma sosirea la PCF-urile de ieșire, conform articolului 20 din Regulamentul (UE) 2019/2124. În timpul vizitei la un PCF portuar de ieșire, personalul PCF-ului a declarat că nu a efectuat o verificare a identității pentru a se asigura că lotul de mărfuri care părăsește UE prin acest PCF corespundea lotului menționat în CHED-ul asociat. Aceasta nu este în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) 2019/2124. Personalul acestui PCF de ieșire a explicat că partea III a CHED-urilor a fost completată doar pe baza primirii copiilor CHED-urilor de la agenții vamali relevanți. Conform TRACES-NT, acest PCF portuar a reprezentat 8.402 dintr-un total de 12.317 loturi care au ieșit în tranzit prin PCF-urile românești, dintre care aproximativ 7.000 au partea III completată

Fără sursă de apă!

Echipa de audit a vizitat Posturile de Trecere a Frontierei ( PTF ) portuare Constanța Nord și Constanța Sud, PCF din aeroportul Henri Coandă și un punct de trecere a frontierei.

Echipa de audit a vizitat un punct de control utilizat pentru verificări fizice și de identitate a loturilor de origine non animală. Echipa de audit a constatat că punctul de control nu era conform cu cerințele minime pentru PCF. Nu a existat nicio descărcare, inspecție și depozitare în zone dedicate în mod clar, nu a existat drenaj în aceste zone, iar podelele acestor zone erau slabe întreținute și, prin urmare, nu este ușor de curățat și dezinfectat. În plus, zona de inspecție nu avea o sursă de apă curentă caldă și rece și facilități de spălat pe mâini și este dotat cu o masă care nu era ușor de curățat și dezinfectat.

Auditul a fost efectuat în perioada 30 ianuarie – 20 februarie 2024, ca parte a Activității planificate a Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene. Echipa de audit a fost compusă din trei auditori din cadrul Comisiei.

Autoritățile românești au la dispoziție 25 de zile ca să precizeze ce măsuri vor lua pentru a remedia deficiențele și neajunsurile menționate de echipa de auditori. Răspunsurile autorităților românești vor fi făcute publice de Comisia Europeană.

Consultați integral raportul de audit pe site-ul Comisiei Europene.