Irina Babici, coach de nutriție: ,,Am reușit să slăbesc și să dau jos toate kilogramele extra, însă nu am fost întrebată ce îmi place să mănânc și nu mi s-a spus cum pot să alternez anumite alimente. Am învățat că trebuie să ne ascultăm corpul”

Stilul alimentar este un aspect esențial pentru noi toți, iar Irina Babici, coach de nutriție holistică, ne-a povestit mai multe despre importanța nutriției, pe care a descoperit-o de-a lungul timpului. Prin intermediul experienței sale cu Work and Travel, a provocărilor legate de kilogramele în plus și a deciziei curajoase de a renunța la un loc de muncă stabil, Irina și-a urmat pasiunea pentru nutriție, ajutând oamenii prin programele sale alimentare sănătoase.

Tânăra a plecat entuziasmată la 19 ani prin programul Work and Travel, însă odată ajunsă în America, lucrurile nu au fost așa cum și le-a imaginat, fiind nevoită să își găsească o altă cazare decât cea stabilită și alte două joburi pentru a se putea întreține.

Astfel, Irina a lucrat într-un restaurant și într-un butic, experimentând un stil de viață diferit față de cel cu care era obișnuită.

„Eram destul de stresată cu acele două joburi pentru că era o cultură nouă pentru mine, iar regulile erau diferite; de exemplu, la restaurantul unde lucram dimineața, nu doar că pregăteam masa pentru clienți, alături de colegii mei, dar tot noi curățam după noi, pentru că nu exista femeie de serviciu. De asemenea, nu exista regula weekendului liber, ci aveam o singură zi liberă pe săptămână, și aceea prin rotație. La magazinul unde lucram după-amiaza, activitatea era mai relaxată, deoarece era un butic unde mă ocupam de vânzare și management”, a declarat Irina pentru G4Food.

După cele trei luni petrecute cu Work and Travel, Irina a luat destul de mult în greutate

„Având un program haotic și stresant, am ajuns să mă îngraș la finalul verii cu 14 kilograme. Mâncam foarte multă hrană nesănătoasă pentru că era mult mai accesibilă și mâncam mereu pe fugă.”

Alimentația tinerei ajungea să fie diferită de cea pe care o avea atunci când era în România. „Am fost mirată să constat că toate alimentele aveau alt gust față de cele de la noi. Țin minte că la restaurantul unde lucram dimineața mă uitam în farfuriile clienților noștri și vedeam cum comandau doar cărnuri grele cu cartofi prăjiți, hamburgeri, pizza și sucuri. Pe faleză, locul unde era situat buticul unde lucram după-amiaza, observam o altă categorie de oameni, oameni care se plimbau și care consumau gogoși cu multe arome, înghețată cu foarte mult topping și alte dulciuri pe care nu le mai văzusem vreodată.”

Faptul că avea gratuitate la restaurantul unde lucra, putând să-și ia la pachet orice își dorea, nu a reprezentat un avantaj pentru ea, deoarece mâncarea de acolo nu era una de bună calitate, iar alte alternative erau prea costisitoare pentru a și le putea permite.

„Seara era momentul nostru de relaxare, al fetelor, așa că ne continuam ziua cu alte ronțăieli, care ne «ajutau» să uităm de ziua încărcată de la cele două joburi. Practic, nu existau alternative sănătoase de alimente, iar dacă existau, nu aveau niciun gust și erau extrem de scumpe. Apa, fructele, salatele și legumele erau cele mai scumpe, din păcate, iar eu nu îmi permiteam să le consum zilnic.”

La finalul experienței americane, organismul Irinei trecuse printr-o modificare, vizibilă și de cei din jurul ei la întoarcerea în țară

„După cele trei luni pline de peripeții petrecute în SUA, m-am întors în țară cu acnee și cu un corp diferit. Prietenii care m-au întâmpinat la aeroport s-au mirat foarte tare când m-au văzut așa. Se observa o diferență mare la corpul meu, pentru că eu am fost mereu atentă la sănătatea mea și era prima oară în viață când mă neglijasem, iar asta se vedea cu ochiul liber.”

Irina ne-a povestit că își dorea să revină la forma inițială, deoarece nu se simțea deloc bine fizic și mental. Ea s-a hotărât să intre într-un program de transformare și a apelat la un nutriționist foarte cunoscut și apreciat la vremea aceea.

„Am primit de la doamna nutriționist un plan alimentar, în urma analizelor făcute anterior. Practic, medicul specialist mi-a impus să renunț la zahărul adăugat, la alcool, la sarea adăugată și să consum doar ce este menționat în plan. Erau cam aceleași alimente pe care aveam să le consum prin rotație și doar la ore fixe. M-am întors la facultate și țin minte că în fiecare zi aveam pachetul după mine și respectam cu strictețe absolut tot ce era menționat în planul alimentar. Asta s-a întâmplat timp de aproximativ cinci luni, după care am hotărât să mă opresc. Nu mai mâncam de plăcere, ci mâncam doar când și ce trebuia. Efectiv mă săturasem să consum același tip de hrană timp de cinci luni.”

Abordarea Irinei în ceea ce privește procesul de slăbire nu se limitează doar la pierderea kilogramelor în plus, ci implică și bucuria de a mânca sănătos și cu plăcere.

„Nu cred că este totul doar despre slăbit, ci și despre plăcerea de a mânca. Așa că aș fi schimbat planul alimentar cu unul mai variat, care să se plieze pe preferințele mele culinare.”

Irina s-a ambiționat și a reușit să ajungă la greutatea pe care și-a dorit-o

„Procesul de slăbit a mers foarte bine, având în vedere că eu am fost motivată și foarte determinată să îmi ating obiectivul. Am reușit să slăbesc și să dau jos toate kilogramele în plus, însă nu am fost întrebată ce îmi place să mănânc și nu mi s-a spus cum pot să alternez anumite alimente, ca să pot să mă bucur cu adevărat de hrana pe care o consum.”

De asemenea, programul strict stabilit de nutriționista la care apelase a motivat-o să ia măsuri și să-și varieze singură alimentația, respectând principiile de bază impuse de medic. „Astfel, m-am autodisciplinat și monitorizat singură, iar astfel am reușit să îmi mențin aceeași greutate pe termen lung.”

Ulterior, pe plan profesional, Irina și-a dat seama că avea nevoie de o schimbare.

„Am lucrat în domeniul vânzărilor de servicii timp de opt ani de zile și am ajuns să ocup poziția de team leader și manager. Devenise stresant și nu mă mai regăseam în ceea ce făceam. Așadar, începusem să mă gândesc serios să mă reprofilez.”

Pasiunea pentru nutriție nu a fost un lucru nou pentru ea. „Țin minte că eram fascinată de domeniul sănătății încă din școală, când știam tot ce ține de chimia vieții – o materie nouă, opțională, la care eram cea mai bună, prin prisma informațiilor valoroase despre alimente și nu numai. Cine s-ar fi gândit atunci că o să fiu nutriționist?”

Chiar dacă încă nu renunțase la jobul pe care îl avea în vânzări, Irina începea să se îndrepte spre domeniul pe care și-l dorea, urmând un curs de nutriție în România.

„Ulterior, după ce trecusem prin experiența cu nutriționistul și după alți ani în care simțeam că nu mă mai regăsesc în ce fac, am hotărât să mă înscriu la un curs autorizat de specialist în nutriție în România. Mi-a plăcut enorm și am luat certificarea cu succes. Atunci am avut și primii mei clienți. Eram foarte fericită că pot să fac ce îmi place, chiar dacă, în paralel, lucram în continuare la locul meu de muncă stabil.”

Irina a reușit să facă ceea ce i-a plăcut și a învățat foarte multe lucruri de-a lungul timpului în materie de nutriție. A urmat și un curs internațional la Cambridge, unde a devenit coach de nutriție holistică.

„În tot acest timp, am continuat să fac ce îmi place și să descopăr lucruri noi. M-am înscris la un curs de coach internațional la Cambridge, care a durat aproape doi ani. Practic, în acei ani, eu lucram full time în vânzări și făceam naveta pentru cursurile de nutriție la București, iar în weekend mă ocupam de cursurile de la Cambridge. A fost o perioadă plină și solicitantă pentru mine, dar mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat că am avut posibilitatea să descopăr această cale, care m-a împlinit pe toate planurile.”

În 2021, Irina a luat decizia de a-și încheia cariera în vânzări, urmându-și pasiunea pentru nutriție, devenind coach de nutriție holistică.

„Când am luat decizia să mă focusez 100% pe coaching, lucrurile nu erau tocmai roz, dar am avut încredere că voi reuși să fac ceea ce îmi place. Am plecat pe un drum nou, fără să am un plan foarte bine stabilit, dar sunt mulțumită că am făcut această alegere.”

În prezent, Irina Babici oferă sprijin în cadrul programelor de alimentație sănătoasă și echilibrată, susținând și promovând un stil de viață sănătos.

Sursă foto: Irina Babici