Interviu cu Andra Nistor, Departamentul de Agricultură al SUA. Ce ar trebui să facă producătorii români de vinuri pentru a fi mai vizibili pe plan extern: „Echipă!” / Reprezentanta USDA preferă steak-ul american, dar pizza o lasă pe mâna italienilor

Andra Nistor, Coordonator Marketing la Departamentul de Agricultură al SUA (USDA), a vorbit, într-un interviu acordat G4Food, despre zonele în care excelează agricultura românească, dar și despre activitatea instituției americane pentru care lucrează în România. Totodată, ea a spus cum ar putea fi promovate mai bine vinurile locale pe plan extern și a oferit detalii despre platforma DelicioUS – un loc în care oamenii sunt informați despre ingrediente și produse „made in USA”, dar și inspirați să încerce lucruri noi.

Mai mult, Andra Nistor a recomandat vinuri și produse alimentare americane pe care trebuie să le încerce românii și a spus ce fel de pizza preferă, dintre americană și italiană.

Idei principale din interviu:

Despre bugetul USDA: „Încercăm să atragem pentru România cât de mult putem din bugetul global.”

Produse americane pe care trebuie să le încerce românii: „Încearcă un somon sălbatic din Alaska – nu are pic de grăsime. Încearcă varietatea de beri craft, vinurile de pe coasta însorită a Californiei sau cartofii dulci.”

Ce ar trebui să facă producătorii români/statul pentru a exporta mai mult și pentru ca România să devină un nume cunoscut la nivel mondial? Andra Nistor: „Știi ce ar trebui să facă? Echipă! Dacă ne uităm atent la cei care fac lucrurile să meargă mai mult, mai bine, mai des, am vedea că ei fac echipă pentru un țel mai mare.”

Vinuri americane recomandate de reprezentanta USDA: „The Federalist – Dueling Pistols”, „J. Lohr Riverstone Chardonnay” și „Caymus – Zinfandel”.

Andra preferă pizza italiană, „claro!”, dar steak-ul trebuie să fie neapărat american.

Redăm interviul integral:

Reporter: Cum ai ajuns să lucrezi pentru americani? Ai aplicat la un job sau ai fost recrutată de ei?

Andra Nistor: Sincer, cred că a fost o aliniere de planete. Un prieten a auzit de postul scos la concurs, mi-a spus, am intrat de curiozitate pe site-ul Ambasadei să caut detalii, am aplicat online și de acolo au decurs interviurile ca la orice altă companie. Ambasada SUA postează pe site toate posturile vacante, însă nu m-aș fi gândit să intru și să caut atât de ușor. Mă bucur să fiu aici, 6 ani mai târziu. Este o funcție ce vine cu o mulțime de provocări, responsabilități și niciun strop de plictiseală.

Reporter: Are USDA programe în derulare în România? Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt acestea?

Andra Nistor: Încercăm să atragem pentru România cât de mult putem din bugetul global. Am reușit să atragem fonduri destinate piețelor emergente până acum câțiva ani, am sponsorizat misiuni diplomatice pe trade, am făcut și încă mai facem traininguri offline pentru bucătari și chefi, am lucrat și lucrăm cu nume cunoscute din industria de food, ba chiar am și trimis un chef în Alaska, acum câțiva ani, pentru a vedea la fața locului cum se desfășoară tot procesul – de la pescuit până la fileul din farfurie. Am avut de-a lungul timpului și încă avem diverse programe în derulare pentru a veni în întâmpinarea celor din industria de food and drink, fie ei chefi, viitori bucătari, companii importatoare sau retaileri, însă aș spune că sunt „behind the scenes”. Știi cum se spune – nu vrea să vadă nimeni procesul, doar rezultatele.

Reporter: În ce zone excelează agricultura din România?

Andra Nistor: Pentru că lucrez pe trade, m-aș lega mai repede de cifrele de export. România a exportat anul trecut cereale în valoare de 4,4 miliarde de dolari, în principal grâu, porumb, dar și orz. În luna februarie a acestui an se vedea deja o creștere de aproape 5%. Stăm foarte bine și pe exportul de semințe, plante medicinale sau animale. Am putea spune că România aproape că exportă la fel de mult precum importă. Vorbim strict de produse agri ale căror exporturi au ajuns anul trecut la valoarea de 13,2 miliarde de dolari.

Reporter: Ce efecte a produs platforma DelicioUS după lansare? S-au conectat companii și asociații din SUA cu unele din România și au început să facă afaceri? Pot primi câteva exemple?

Andra Nistor: Platforma DelicioUS este mai mult o platformă pentru clientul final decât pentru companii. Tocmai pentru că din punct de vedere B2B lucrurile sunt mai „simple”. Companiile știu produsele, știu ingredientele, știu concurenții și știu plaja de consumatori. Consumatorii, în schimb, sunt pur și simplu asaltați din toate părțile de produse și de servicii. Sunt asaltați de „bătălia” brandurilor pentru atenția lor, pentru timpul lor, pentru bugetul lor, iar bătălia aceasta este, de cele mai multe ori, câștigată de cei cu bugetul mai mare, nu neapărat și cu produse mai bune.

Am gândit DelicioUS ca un loc în care oamenii să vină întâi pentru educație, pentru informații și apoi pentru inspirație. Platforma este structurată pe mai multe categorii și cea mai importantă este, cred eu, cea cu articole. Încercăm să învățăm consumatorul să citească eticheta, să îi povestim cum și de unde vin ingredientele care ajung la el în farfurie, să îl facem curios de modalitatea de cultivare a cartofilor dulci, să învățăm despre berile craft sau peștii sălbatici din Alaska, să învățăm să mâncăm mai bine, mai sănătos, mai conștient. Am scos inclusiv un ghid de nutriție care poate fi downloadat gratuit de pe site. De la lansarea platformei am încercat să scriem povești explicative despre fiecare ingredient produs în Statele Unite și disponibil pe piața din România. Am vorbit despre vinurile din California și solul pe care este cultivată vița de vie, despre diferențele dintre whiskey și bourbon, despre toate variantele de nucifere, despre ardei iuți sau prune uscate etc.

Un public educat este un cumpărător fidel. Este un cumpărător care face alegeri conștiente și nu mai poate fi deturnat prin reclame sau oferte de preț. Și asta s-a văzut în cifrele de import în primul an de la lansare. Toate produsele despre care am vorbit pe platformă au avut creșteri între 34% și 300%. Ceea ce spune mult despre nevoia noastră de informație de calitate, despre nevoia de educație, despre importanța alegerilor conștiente și sănătoase.

Este interesant pentru că DelicioUS nu vinde, de fapt, nimic. Platforma a fost gândită ca să îmbunătățească viața, experiența culinară și să simplifice căutarea ingredientelor. Dar a fost gândită și să ajute companiile importatoare din România să promoveze ingredientele americane pe care le au în portofoliu. Știm clar că atunci când o companie are sute sau mii de produse listate, nu are cum să existe și un buget de marketing pentru fiecare dintre ele. Și aici încercăm să venim și noi cu susținere. Practic, bugetul nostru de marketing este folosit pentru a-i ajuta pe ei să vândă. Încercăm prin diverse modalități să ajungem să spunem povestea unui ingredient bun – prin evenimente, parteneriate, festivaluri, momente de degustare, prin social media.

Sigur, ne mai scriu și companii, că de la această întrebare am pornit, însă în acest domeniu, să nu uităm, primează gustul. Uite, am să-ți dau un exemplu cu carnea de vită produsă în SUA, pentru că aceasta a avut cea mai mare creștere, cea de 300% de care spuneam mai sus. Este un produs superb, una dintre cele mai fragede cărnuri de vită din lume, lucru ce se datorează modului în care sunt hrănite animalele. Și ce este și mai important este că nu ai cum să dai greș cu ea, de oriunde ai lua-o (restaurant, măcelărie, hypermarket). Tocmai pentru că UE are anumite reglementări pentru exporturile către țările membre, există ferme speciale care exportă către noi. Asta înseamnă că au fost dezvoltate de la zero (în conformitate cu toate reglementările Uniunii Europene) pentru creșterea vitelor destinate piețelor europene. Deci avem în permanență aceeași calitate a cărnii de vită SUA. Trebuie doar să citim eticheta și să alegem, bineînțeles, cut-urile potrivite pentru a nu folosi antricotul la gulaș și mușchiulețul la ciorbă. Despre treburile acestea scriem pe DelicioUS și crede-mă că inclusiv eu am învățat o mulțime de lucruri de când am lansat platforma.

Reporter: Îmi poți recomanda produse excepționale produse în SUA care pot fi achiziționate de pe piața din România? Îmi vine în minte marca Bob’s Red Mill, care oferă produse sănătoase, de calitate și este responsabilă. Ce alte „comori” „Made in US” pot găsi românii în magazine?

Andra Nistor: Ooo, comori sunt multe pe piața din România. Trebuie doar să învățăm să citim etichetele produselor. Și să vedem țara de origine (care poate nu este aceeași cu țara de producție – care poate însemna procesare sau ambalare). Uite, mergi în orice hypermarket și caută nucifere sau fructe uscate marca proprie. Ai să vezi că majoritatea sunt din SUA. Fistic, alune, nuci, nuci pecan, migdale, porumb pentru popcorn, merișoare. Încearcă un steak de vită SUA. Încearcă un somon sălbatic din Alaska – nu are pic de grăsime. Încearcă varietatea de beri craft, vinurile de pe coasta însorită a Californiei sau cartofii dulci. Toate se găsesc în magazinele de la noi. Ba mai mult, dacă te uiți pe site-ul nostru, fiecare rețetă are, pe lângă ingredientele detaliate și magazinele în care se pot găsi (online sau offline).

Reporter: Mulți oameni spun că avem vinuri competitive, dar nu prea știm să ne promovăm extern. Ce ar trebui să facă producătorii români/statul pentru a exporta mai mult și pentru ca România să devină un nume cunoscut la nivel mondial? Republica Moldova se mișcă mai bine decât noi în acest domeniu.

Andra Nistor: Știi ce ar trebui să facă? Echipă! Dacă ne uităm atent la cei care fac lucrurile să meargă mai mult, mai bine, mai des, am vedea că ei fac echipă pentru un țel mai mare. Pentru că au un obiectiv și pentru că au înțeles că împreună e mai ușor să rezolvi lucrurile și să clădești business-uri. Cred sincer că asta este problema la noi. Am fost crescuți să avem ceva cu capra vecinului, am fost crescuți să fim concurenți și să ne bucurăm dacă ne merge mai bine decât celuilalt. Poate într-o zi vom înțelege că dacă ne merge bine tuturor o să ajungem departe mai repede.

Reporter: În ce localuri ar trebui să meargă românii în țară pentru a avea parte de o experiență gastronomică americană?

Andra Nistor: Dacă vorbim de o experiență americană, aș spune că vorbim de steak. Deci neapărat în steakhouse-urile din București și din țară. Altfel, dacă vorbim de America nu vorbim neapărat de bucătărie ci mai mult de ingrediente premium. Nu știu dacă ai remarcat, pe platforma DelicioUS nu vorbim despre bucătăria americană ci despre folosirea ingredientelor premium în orice tip de bucătărie. Pentru că ingredientele de calitate sunt cele care contează.

Reporter: „Îmi place vinul, seara, lângă o poveste frumoasă”, ai scris în descrierea de pe blogul personal. Ne poți recomanda trei vinuri americane (de preferat unele disponibile local) care trebuie neapărat încercate?

Andra Nistor: Haha. Ai ajuns până acolo? Trebuie să mai fac un update la descriere pentru că s-au mai schimbat lucrurile. Uite, pe vremea când am scris asta refuzam să beau vin alb și acum este prima alegere. De fapt a doua, prima fiind spumantul. E greu să recomand doar trei, pentru că avem foarte multe vinuri din State în România. Uite, am să spun un „The Federalist – Dueling Pistols” pe care foarte multă lume mi l-a lăudat în ultimii ani, un „J. Lohr Riverstone Chardonnay” pentru că tot am menționat albele și intrăm în sezonul cald imediat și un „Caymus – Zinfandel” pentru buchetul de fructe negre, ciocolată, trandafir și tutun.

Reporter: Pizza americană sau italiană, care îți place mai mult?

Andra Nistor: Italiană, claro! Hai să ne bucurăm și să apreciem ce are fiecare țară mai bun de oferit. Dacă steak-ul trebuie să fie neapărat american, pizza și pastele le las pe mâna italienilor.