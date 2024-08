FOTO Seceta a afectat serios culturile de porumb din Alba: Crăpături în sol de 30-40 cm adâncime / Fermier: E imposibil aratul. Este nevoie urgentă de o ploaie de 50-60 de litri

Seceta severă a afectat considerabil culturile din Alba, reducând semnificativ producția de porumb, care în acest an va fi sub 4 tone pe hectar, mult sub media obișnuită de 10 tone și chiar mai mică față de anii buni, când se obțineau 13-14 tone pe hectar, transmite publicația Alba24.

Inginerul agronom Nicolae Nemeș din Vințu de Jos a explicat că seceta a cauzat crăpături adânci în sol, de până la 30-40 cm, și că terenul este extrem de uscat, făcând imposibilă aratul și pregătirea corespunzătoare a solului pentru noile culturi.

„Încercăm să pregătim cu lucrare la suprafață, dar e foarte uscat și nu putem crea un pat generativ care cât de cât să aibă o umiditate, ca să punem sămânța în contact cu un sol care să fie umed, să îi permită răsărirea. (…) Ploaia s-a terminat, sunt două luni. Două luni cu temperaturi în care media a fost între 35 și 37 de grade Celsius”, a precizat acesta pentru Alba24.

Nemeș a subliniat că este nevoie urgentă de o ploaie de 50-60 de litri, care să cadă lent, pentru a remedia parțial condițiile solului. În prezent, pregătirile pentru semănarea rapiței au fost amânate, din cauza lipsei de umiditate. Încercările de a lucra terenul la suprafață sunt îngreunate de uscăciunea extremă, ceea ce împiedică crearea unui pat germinativ adecvat pentru semănat.

Agronomul a menționat că, de ani buni, fermierii din zonă s-au orientat către creșterea suprafețelor de culturi de toamnă, care beneficiază de umiditate din toamnă, iarnă și primăvară, asigurând astfel o producție mai sigură. Totuși, culturile de primăvară rămân vulnerabile la secetă, o problemă recurentă în ultimii ani.

În ceea ce privește irigațiile, Nemeș a indicat că acestea sunt dificile din punct de vedere tehnic și financiar, fiind posibile doar prin foraje la mare adâncime pentru acumularea apei, un efort pe care majoritatea fermierilor nu și-l pot permite.

El estimează că pentru a reabilita terenul ar fi nevoie de aproximativ 60 de litri de apă pe metru pătrat.