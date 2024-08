FOTO „Ce am mâncat nou în vacanță”. Surpriza pe care a avut-o un cititor G4Food când a cerut un snack pentru bere la Chișinău: „Nu am putut mânca. Nu arătau deloc apetisant.”

Un cititor G4Food ne-a povestit o experiență interesantă de care a avut parte într-un pub din Chișinău în care a mers să bea o bere.

El a cerut un snack, fără a preciza ce dorește, iar chelnerul l-a surprins cu gâturi de găină făcute la friteuză.

„Am petrecut câteva zile la Chișinău. Am intrat într-un pub cu bere artizanală din centru și am cerut și un snack pentru bere. Mi-au adus gâturi de găină. Erau făcute la friteuză, cu sos barbecue pe ele și cu susan. Nu am putut mânca. Nu arătau deloc apetisant”, ne-a scris cititorul, care a atașat și o poză cu produsul.

Potrivit lui, porția de gâturi de găină costă echivalentul a 20 de lei românești.

