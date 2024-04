EXCLUSIV Aplicarea de substanțe sau fertilizanți cu drone agricole costă 100 de lei pe hectar în România / Furnizor de servicii: Un prestator poate să-și dubleze lejer profitul de la an la an

Aplicarea de substanțe cu drone agricole costă, în România, în medie 100 de lei la hectar, potrivit furnizorilor de astfel de servicii cu care a discutat G4Food. Clienții sunt ferme de toate mărimile, iar prețurile variază în funcție de suprafața acoperită, putând scădea la 70 de lei pe hectar la suprafețele mari și ajunge la 200 de lei pe hectar în funcție de ce relief este în zonă, câte parcele sunt sau ce produse sunt folosite, potrivit unei reprezentate a Drone Agricole Riagro.

Dronele sunt utilizate pentru aplicarea de substanțe – precum erbicide, fungicide, insecticide, biostimulatori, fertilizanți – sau pentru însămânțare. Aceste vehicule aeriene sunt căutate de tot mai mulți agricultori din mai multe motive. În agricultura din România există o criză acută de forță de muncă, mulți fermieri sunt preocupați de bunăstarea polenizatorilor, iar dronele aplică substanțe într-un mod precis și eficient, la care economia ajunge și la 85%.

Mai puține substanțe folosite înseamnă costuri mai mici pentru agricultori, produse agricole mai sănătoase, un mediu mai curat și, după cum spune Lucia Pavelescu, Marketing Team Lead la Vantage România, furnizor de soluții pentru agricultură de precizie, albine protejate. „Dronele pot fi folosite inclusiv noaptea – perioada care este cea mai sigură pentru albine, deoarece acestea ies doar în timpul zilei”, a declarat Pavelescu.

Firmele care oferă servicii cu drone agricole au proprii piloți. Unele dintre ele se ocupă și cu vânzarea de astfel de vehicule și oferă inclusiv cursuri pentru clienți.

Citește și: Piloții de drone agricole din România: Cine sunt, de unde provin și unde obțin „brevet” / Furnizor de cursuri: „Cursanții mai în vârstă vin împreună cu fiii lor care doresc să preia ferma”

Un jucător de pe piața de prestări de servicii agricole cu drone este Drone Agricole Riagro. Compania a aplicat tratamente cu vehiculele sale la peste 30.000 de hectare de teren din România.

Unele firme le recomandă clienților să acționeze noaptea, pentru a proteja polenizatorii

Multe operațiuni sunt făcute de aceste firme noaptea, pentru a proteja albinele. Drone Agricole Riagro a transmis că le recomandă clienților să facă acest lucru, deoarece sunt puține substanțe prietenoase cu albinele și alți polenizatori. „Deja din perioada aceasta, pentru că s-a schimbat foarte mult clima, lucrăm pe timp de noapte. Și din punct de vedere al albinelor, categoric, pentru că sunt puține pesticide și mai ales insecticide care sunt prietenoase cu albinele”, ne-a declarat o reprezentantă a firmei.

Un alt jucător de pe piață este Carguard. Firma prestează anual servicii agricole cu drone pentru aproximativ 50 de clienți, iar suprafața medie acoperită este de 100 de hectare, potrivit lui Cristian Onisim Tonț, inginer agricol, consultant și pilot de drone agricole al firmei.

Pe piață au început să apară tot mai mulți furnizori de servicii agricole cu drone, potrivit lui.

Tonț a spus că activitatea este „profitabilă sută la sută”, atât pentru fermieri, cât și pentru furnizorii de servicii.

„Pe segmentul de prestări de servicii agricole cu drone se dublează, cel puțin, profitabilitatea de la an la an, în condițiile în care prestatorul este activ și îndeplinește anumite condiții. De la an poate să-și dubleze lejer profitul”, a spus el.

Sursa foto: Carguard