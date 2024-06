Dieta sănătoasă poate fi stricată cu doar câteva alimente ultraprocesate. Riscul de AVC crește serios

Despre alimentele ultraprocesate s-a tot vorbit în ultimii ani, în special de când s-a putut dovedi că fac extrem de mult rău sănătății. Un nou studiu arată că prin adăugarea a doar câteva alimente ultraprocesate la o dietă sănătoasă, efectele sunt, de asemenea, grave pentru sănătate. S-a dovedit că acestea, chiar și în cantități mici, au crescut riscul de declin cognitiv și accident vascular cerebral, arată studiul

Consumul mai multor alimente ultraprocesate este legat de un risc mai mare de declin cognitiv și accident vascular cerebral, chiar dacă o persoană încearcă să adere la o dietă mediteraneană, la dieta DASH sau la dieta MIND, a constatat un nou studiu.

Toate cele trei diete (mediteraneană, DASH sau MIND) sunt pe bază de plante, concentrate pe consumul mai multor fructe și legume, cereale integrale, fasole și semințe, limitând în același timp zahărul, carnea roșie și alimentele ultraprocesate.

În urma studiului însă, s-a constatat că persoanele care au crescut consumul de alimente ultraprocesate cu doar 10% au avut un risc mai mare cu 16% de a suferi de afectare cognitivă, după cum a spus cardiologul dr. Andrew Freeman, director de prevenire și sănătate cardiovasculară la National Jewish Health din Denver. El nu a fost implicat în studiu. „Puteți oricând să extrapolați și să spuneți: „Ei bine, dacă cineva își mărește consumul de alimente ultraprocesate cu 100%, atunci are șanse de 160% de afectare cognitivă. Desigur, acest studiu poate arăta doar o asociere, nu o cauză directă și un efect”, a mai spus el.

Risc mai mare pentru sănătate

Pe de altă parte, consumul mai multor alimente neprocesate sau minim procesate a fost asociat cu un risc cu 12% mai mic de tulburări cognitive, potrivit studiului publicat miercuri în revista Neurology.

Alimentele neprocesate includ fructele și legumele proaspete, ouăle și laptele. Alimentele procesate minim includ ingrediente culinare cum ar fi sarea, ierburi și uleiuri și alimente precum conserve și legume congelate care combină ingredientele culinare cu alimente neprocesate.

Alimentele ultraprocesate includ supe preambalate, sosuri, pizza congelată, mâncăruri gata de consumat și alimente precum hot-dogs, cârnați, cartofi prăjiți, suc, prăjituri cumpărate din magazin, bomboane, gogoși, înghețată și multe altele, arată CNN.

Astfel de alimente sunt de obicei bogate în calorii, zahăr adăugat și sare și sărace în fibre, toate acestea putând contribui la probleme de sănătate cardiometabolică, creștere în greutate, obezitate, diabet de tip 2 și hipertensiune arterială, spun experții.

Studiul a analizat date despre 30.000 de persoane care au participat la studiul REGARD, sau Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke, alcătuit din 50% albi și 50% negri într-un grup divers la nivel național de oameni care au fost urmăriți de până la 20 de ani.